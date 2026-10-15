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Duvarları Topraktan, Yalıtımı Yünden Evler Yapmaya Başladılar

Duvarları Topraktan, Yalıtımı Yünden Evler Yapmaya Başladılar

Fransa
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 14:58
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Fransa'nın güneybatısındaki küçük bir köyde kurulan konut kooperatifi, çevre dostu evlerin pahalı olmak zorunda olmadığını gösteriyor. Duvarları toprak tuğladan, yalıtımı ahşap yünü ve selülozla yapılan evlerin çoğu düşük gelirli ailelere uygun.

İşte detaylar...

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Beaumont-sur-Lèze köyündeki kooperatif, konut fiyatları krizi nedeniyle 2015'te kuruldu.

Beaumont-sur-Lèze köyündeki kooperatif, konut fiyatları krizi nedeniyle 2015'te kuruldu.

Kooperatifte yaşları 1 ile 74 arasında değişen 29 kişi yaşıyor. Evlerin yanında mutfak, kütüphane, yüzme havuzu, atölye ve çamaşırhanenin bulunduğu ortak bir bina da var.

Evlerin taşıyıcı yapısı ahşaptan, duvarları ise toprak tuğladan.

Evlerin taşıyıcı yapısı ahşaptan, duvarları ise toprak tuğladan.

Ham toprak tuğladan örülen duvarlar toprak sıvayla kaplandı. Yalıtımda ahşap yünü ve selüloz kullanıldı. Proje, çevre gerekliliklerini aştığı için 'NoWatt' etiketi aldı.

Her evde ayrıca odun sobası ve güneş enerjili termal paneller bulunuyor, bu da ısınma ihtiyacını azaltıyor.

11 haneden 9'u düşük gelirli aileler için uygun fiyatlı.

11 haneden 9'u düşük gelirli aileler için uygun fiyatlı.

Kooperatife katılan her hane hisse satın alıyor. Ortalama maliyet tek yatak odalı daire için 35 bin, iki yatak odalı daire için 45 bin, üç yatak odalı ev için 55 bin euro.

Kooperatifin kuralları, bir evin satışından kâr elde edilmesine izin vermiyor. Böylece evler kalıcı olarak uygun fiyatlı kalıyor.

Proje, 2023'te World Habitat Ödülleri'nde bronz ödül kazandı.

Proje, 2023'te World Habitat Ödülleri'nde bronz ödül kazandı.

Sakinler inşaatın bazı aşamalarına bizzat katıldı. Bisiklet ya da araç paylaşımıyla ulaşım, su tasarrufu ve bahçecilik kooperatifte günlük hayatın parçası.

World Habitat'in CEO'su David Ireland, kooperatifin evlerin hem sıfır net emisyona ulaşabileceğini hem de uygun fiyatlı olabileceğini gösterdiğini söyledi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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