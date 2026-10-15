Duvarları Topraktan, Yalıtımı Yünden Evler Yapmaya Başladılar

Kooperatife katılan her hane hisse satın alıyor. Ortalama maliyet tek yatak odalı daire için 35 bin, iki yatak odalı daire için 45 bin, üç yatak odalı ev için 55 bin euro.

Kooperatifin kuralları, bir evin satışından kâr elde edilmesine izin vermiyor. Böylece evler kalıcı olarak uygun fiyatlı kalıyor.