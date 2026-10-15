Duvarları Topraktan, Yalıtımı Yünden Evler Yapmaya Başladılar
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Beaumont-sur-Lèze köyündeki kooperatif, konut fiyatları krizi nedeniyle 2015'te kuruldu.
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Evlerin taşıyıcı yapısı ahşaptan, duvarları ise toprak tuğladan.
11 haneden 9'u düşük gelirli aileler için uygun fiyatlı.
Proje, 2023'te World Habitat Ödülleri'nde bronz ödül kazandı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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