35 Yıl Sonra Geri Döndüler: Harabe Evlerin Yerine Villalar Yaptılar
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Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Cudi Dağı eteklerindeki Kösreli köyü 1990'lı yıllarda güvenlik gerekçesiyle boşaltılmıştı. Avrupa’ya göç eden Asurilerden 18 aile, “Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi” kapsamında köylerine geri döndü. Köyde villa tipi evler yapıldı, 2 kilise restore edildi.
İşte detaylar...
Köy boşaltıldıktan sonra yöre sakinleri farklı illere ve Avrupa ülkelerine göç etti.
Köyün yolu, elektriği, suyu ve altyapısı Valilik, İl Özel İdaresi ve Kaymakamlığın çalışmalarıyla yenilendi.
Şal-şapik, özel günlerde giyilen yöresel kıyafetler için dokunan bir kumaş.
35 yıl önce Almanya’ya göç eden Kristin Doru, köye ilk kez geldiğinde yaşadığı duyguyu ilk çocuğunu kucağına aldığı ana benzetti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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