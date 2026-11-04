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35 Yıl Sonra Geri Döndüler: Harabe Evlerin Yerine Villalar Yaptılar

35 Yıl Sonra Geri Döndüler: Harabe Evlerin Yerine Villalar Yaptılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 22:25
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Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Cudi Dağı eteklerindeki Kösreli köyü 1990'lı yıllarda güvenlik gerekçesiyle boşaltılmıştı. Avrupa’ya göç eden Asurilerden 18 aile, “Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi” kapsamında köylerine geri döndü. Köyde villa tipi evler yapıldı, 2 kilise restore edildi.

İşte detaylar...

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Köy boşaltıldıktan sonra yöre sakinleri farklı illere ve Avrupa ülkelerine göç etti.

Köy boşaltıldıktan sonra yöre sakinleri farklı illere ve Avrupa ülkelerine göç etti.

Bölgede huzur ortamı sağlanınca İçişleri Bakanlığının başlattığı proje kapsamında önce 3 aile geri dönmek için başvurdu.

Bu aileler 2012'den itibaren köye yerleşti. Muhtar İliş Beğtaş’ın öncülüğünde zamanla Belçika, Hollanda, Almanya ve Fransa’dan 15 aile daha döndü. Köylüler eski, harabe evlerin yerine bahçeli ve havuzlu villa tipi evler yaptı.

Köyün yolu, elektriği, suyu ve altyapısı Valilik, İl Özel İdaresi ve Kaymakamlığın çalışmalarıyla yenilendi.

Köyün yolu, elektriği, suyu ve altyapısı Valilik, İl Özel İdaresi ve Kaymakamlığın çalışmalarıyla yenilendi.

Köylülerin çoğu yazı köyde geçiriyor, kışın Avrupa’daki çocuklarının yanına gidiyor.

Muhtar Beğtaş, “Devletimiz köyümüzün yolunu parke taşı yaptı. Elektriğini, altyapısını ve suyunu getirdi. Köyde şu an hiçbir eksiğimiz yok.” dedi. Beğtaş, eskiden 300 hanenin yaşadığı köyün yaklaşık 450-500 yıllık olduğunu belirterek “Burası bizim topraklarımız, burada doğduk. Atalarımızın mezarları buradadır.” diye konuştu. Bütün Kösrelileri köylerine dönmeye çağırdı.

Şal-şapik, özel günlerde giyilen yöresel kıyafetler için dokunan bir kumaş.

Şal-şapik, özel günlerde giyilen yöresel kıyafetler için dokunan bir kumaş.

Ata mesleğini sürdürmek isteyen 3 köylü, evlerinde dokuma tezgâhı kurdu.

Bunlardan biri, 9 yıldır yaz kış köyde yaşayan Hemşo Özbek. Mesleği gelecek nesillere bırakmak istediğini söyleyen Özbek, “Mesleğin kaybolmasını istemiyoruz. Burayı çok seviyorum.” dedi.

35 yıl önce Almanya’ya göç eden Kristin Doru, köye ilk kez geldiğinde yaşadığı duyguyu ilk çocuğunu kucağına aldığı ana benzetti.

35 yıl önce Almanya’ya göç eden Kristin Doru, köye ilk kez geldiğinde yaşadığı duyguyu ilk çocuğunu kucağına aldığı ana benzetti.

Doru, “Çok ağladım çünkü burası benim ve ailemin yaşadığı yer.” dedi. Almanya’da bir düzenleri olduğu için geri dönüp dönmeyeceklerini henüz bilmediğini ekledi.

1991'de 14 yaşındayken köyden ayrılan Hinda Doru ise “Köyde evimizin yokuşunu görünce çok duygulandım ve ağladım.” dedi. Doru, yıllar sonra evini gören insanın hem üzüldüğünü hem sevindiğini anlattı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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