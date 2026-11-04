35 Yıl Sonra Geri Döndüler: Harabe Evlerin Yerine Villalar Yaptılar

Doru, “Çok ağladım çünkü burası benim ve ailemin yaşadığı yer.” dedi. Almanya’da bir düzenleri olduğu için geri dönüp dönmeyeceklerini henüz bilmediğini ekledi.

1991'de 14 yaşındayken köyden ayrılan Hinda Doru ise “Köyde evimizin yokuşunu görünce çok duygulandım ve ağladım.” dedi. Doru, yıllar sonra evini gören insanın hem üzüldüğünü hem sevindiğini anlattı.