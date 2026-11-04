Nehre Kurdukları Bariyer Büyük Bir Felaketi Önledi
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Bariyer, Maipo Nehri'nin ağzına yakın El Sauce deresine kuruldu.
Bariyerin tasarımında Kosta Rika, Sri Lanka ve Güney Afrika'daki deneyimlerden yararlanıldı.
Yakalanan çöpler malzeme türüne göre ayrılıyor, kirliliğin kaynağı araştırılıyor.
Denize plastik taşıyan nehirlerin çoğu, şehirlerden geçen küçük akarsular.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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