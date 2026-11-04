Nehre Kurdukları Bariyer Büyük Bir Felaketi Önledi

2021'de Science Advances dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre dünyadaki nehirler okyanusa her yıl 0,8 ile 2,7 milyon ton arasında plastik taşıyor. Bu miktarın yüzde 80'i 1.000'den fazla nehirden geliyor. Kalabalık bölgelerden geçen, kıyıya yakın ve atık yönetimi zayıf küçük akarsular en çok kirletenler arasında.

Bariyerler mikroplastikleri ve su altında taşınan atıkları tutamıyor, sürekli bakım da istiyor. Ama çöpü henüz bir nehir yatağında toplanmışken yakalamak, denize dağıldıktan sonra temizlemekten çok daha kolay ve ucuz.