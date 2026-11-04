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Yaşam
Nehre Kurdukları Bariyer Büyük Bir Felaketi Önledi

Nehre Kurdukları Bariyer Büyük Bir Felaketi Önledi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 22:00
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Şili'de Maipo Nehri'nin denize döküldüğü bölgedeki bir dereye kurulan yüzer bariyer, sekiz ayda 400 kilogramdan fazla çöpü okyanusa ulaşmadan yakaladı. 'Mavi Bariyer' adlı proje, ülkedeki ilk deneme uygulaması.

İşte detaylar...

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Bariyer, Maipo Nehri'nin ağzına yakın El Sauce deresine kuruldu.

Bariyer, Maipo Nehri'nin ağzına yakın El Sauce deresine kuruldu.

Dere, Şili'nin Valparaíso bölgesindeki Llolleo kasabasında yer alıyor. Proje, Ojos de Mar adlı çevre kuruluşu ile okyanusları korumak için çalışan uluslararası Parley for the Oceans ağının ortak çalışması. 

Bariyer, dereye akan çöpleri akıntı onları kıyıya taşımadan önce yüzeyde tutuyor. Kurulmadan önce bölgede bir yıl boyunca yüzen atıklar izlendi, toplandı ve ayrıştırıldı.

Bariyerin tasarımında Kosta Rika, Sri Lanka ve Güney Afrika'daki deneyimlerden yararlanıldı.

Bariyerin tasarımında Kosta Rika, Sri Lanka ve Güney Afrika'daki deneyimlerden yararlanıldı.

Parley daha önce bu ülkelerde benzer bariyerler kurmuştu. Şilili ekip, bu ekiplerle deneyim paylaşarak tasarımı geliştirdi.

Her bariyer, kurulduğu suyun akış hızına, derinliğine ve akıntılarına göre ayarlanıyor. Nehir ağzı gibi bir noktada en zor kısım, gelgitlerin ve akıntıların sürekli takip edilmesi.

Yakalanan çöpler malzeme türüne göre ayrılıyor, kirliliğin kaynağı araştırılıyor.

Yakalanan çöpler malzeme türüne göre ayrılıyor, kirliliğin kaynağı araştırılıyor.

Bu bilgiler, bölgede hangi tür atığın öne çıktığını gösteriyor ve kirliliği kaynağında azaltacak önlemlerin planlanmasına yardım ediyor. Ekip ayrıca atıkların deredeki canlılara etkisini de inceliyor. Proje kapsamında çevredeki plajlarda da temizlik çalışmaları yapılıyor.

Proje yetkilileri, 400 kilogramın yalnızca bu deneme uygulamasına ait olduğunu, Maipo Nehri'nin taşıdığı çöpün tamamını yansıtmadığını belirtiyor.

Denize plastik taşıyan nehirlerin çoğu, şehirlerden geçen küçük akarsular.

Denize plastik taşıyan nehirlerin çoğu, şehirlerden geçen küçük akarsular.

2021'de Science Advances dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre dünyadaki nehirler okyanusa her yıl 0,8 ile 2,7 milyon ton arasında plastik taşıyor. Bu miktarın yüzde 80'i 1.000'den fazla nehirden geliyor. Kalabalık bölgelerden geçen, kıyıya yakın ve atık yönetimi zayıf küçük akarsular en çok kirletenler arasında.

Bariyerler mikroplastikleri ve su altında taşınan atıkları tutamıyor, sürekli bakım da istiyor. Ama çöpü henüz bir nehir yatağında toplanmışken yakalamak, denize dağıldıktan sonra temizlemekten çok daha kolay ve ucuz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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