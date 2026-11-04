ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ten Seçim Yenilgisi İtirafı: "İsrail Yüzünden Kaybettik!"

Vance, anketler Demokratların ezici zaferini gösterse de parti verilerinin farklı bir tablo çizdiğini anlattı. Katılım bazı eyaletlerde yeterli, bazılarında ise çok iyiydi; hiçbir eyalette felaket düzeyinde değildi. Florida'da sandığa gidenler arasında Cumhuriyetçiler, Demokratlardan 9 puan öndeydi. Bu oran 2024'ün yalnızca birkaç puan gerisindeydi.

Vance, 'Asıl sorun katılım değil. Asıl sorun, 2024'te Trump/Vance'e oy veren pek çok kişinin 2026'da Demokratlara oy vermesi.' dedi.