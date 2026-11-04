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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ten Seçim Yenilgisi İtirafı: "İsrail Yüzünden Kaybettik!"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ten Seçim Yenilgisi İtirafı: "İsrail Yüzünden Kaybettik!"

Efsun Akay
Efsun Akay - Gündem Editörü
04.11.2026 - 20:51
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ara seçimlerde Demokratların büyük zaferinin ardından X hesabından uzun bir değerlendirme paylaştı. Vance, yenilginin asıl nedeninin İran savaşı olduğunu söyledi. Cumhuriyetçilerden kopan seçmenlerin geri dönmek için savaşın bitmesini ve İsrail ile ilişkilerin değişmesini istediğini aktardı.

İşte detaylar...

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Vance'e göre Cumhuriyetçi seçmen sandığa gitti, ama oyunu Demokratlara verdi.

Vance'e göre Cumhuriyetçi seçmen sandığa gitti, ama oyunu Demokratlara verdi.

Vance, anketler Demokratların ezici zaferini gösterse de parti verilerinin farklı bir tablo çizdiğini anlattı. Katılım bazı eyaletlerde yeterli, bazılarında ise çok iyiydi; hiçbir eyalette felaket düzeyinde değildi. Florida'da sandığa gidenler arasında Cumhuriyetçiler, Demokratlardan 9 puan öndeydi. Bu oran 2024'ün yalnızca birkaç puan gerisindeydi.

Vance, 'Asıl sorun katılım değil. Asıl sorun, 2024'te Trump/Vance'e oy veren pek çok kişinin 2026'da Demokratlara oy vermesi.' dedi.

Partiden kopan seçmenler, geri dönmek için dört şart sıraladı.

Partiden kopan seçmenler, geri dönmek için dört şart sıraladı.

Vance'in aktardığına göre, siyasetteki en zeki isimlerden biri olarak gördüğü bir anketçi ona dün partinin genel oylamada 13 puan farkla kaybedeceğini söyledi. Anketçi, partiden kopan Trump seçmenlerine ne olursa geri döneceklerini sordu. Yanıtların neredeyse tamamı dört başlıkta toplandı:

1) Savaşı bitirmek

2) Hayat pahalılığı ve enflasyona odaklanmak

3) Önce Amerika'yı esas almak

4) İsrail ile ilişkileri değiştirmek

Vance, pek çok seçmenin bu dört nedenle Demokratlara oy verdiğini söyledi. Pazartesi günü çatışmaya diplomatik çözüm çağrısı yaptığı için eleştirilen Rachel Campos-Duffy'nin de haklı çıktığını ekledi.

Vance, af tartışmasına karşı çıktı ve yenilginin tek nedenini savaş olarak gösterdi.

Vance, af tartışmasına karşı çıktı ve yenilginin tek nedenini savaş olarak gösterdi.

Vance, önümüzdeki aylarda düzen siyasetçilerinin çözüm olarak göçmenlere af önereceğini söyledi. Kaçak işçi çalıştıran şirketlere odaklanmak gibi uygulama değişikliklerine açık olduğunu belirtti, ama affı savunan herkesin yalan söylediğini ifade etti.

Vance, 'Kaybetmemizin nedeni savaş. Başkan da dün gece bunu söyledi.' dedi. Savaşın Senato'yu 6 yıl boyunca kaybetmeye değdiğini düşünenlerin bunu açıkça savunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Açıklamalar, 2028 seçimi öncesinde Trump'tan uzaklaşma sinyali olarak yorumlandı.

Açıklamalar, 2028 seçimi öncesinde Trump'tan uzaklaşma sinyali olarak yorumlandı.

Vance, ülkesi konusunda umutlu olduğunu söyledi. 'Ben size söylemiştim' diyenlere haklı olduklarını belirterek bu enerjiyi kendi dünya görüşlerini paylaşan Cumhuriyetçileri seçmeye harcamalarını istedi. Sonuçlara öfkelenenlere ise, 'Bu öfkeyi alıp ülkemizi kurtarma işine geri dönelim.' diye seslendi.

Savaşın sona ermesini ve İsrail politikasının değişmesini isteyen Vance'in sözleri, 2028 başkanlık adaylığı öncesinde Trump'tan uzaklaşma sinyali olarak değerlendirildi.

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Efsun Akay
Efsun Akay
Gündem Editörü
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