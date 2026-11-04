ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ten Seçim Yenilgisi İtirafı: "İsrail Yüzünden Kaybettik!"
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ara seçimlerde Demokratların büyük zaferinin ardından X hesabından uzun bir değerlendirme paylaştı. Vance, yenilginin asıl nedeninin İran savaşı olduğunu söyledi. Cumhuriyetçilerden kopan seçmenlerin geri dönmek için savaşın bitmesini ve İsrail ile ilişkilerin değişmesini istediğini aktardı.
İşte detaylar...
Vance'e göre Cumhuriyetçi seçmen sandığa gitti, ama oyunu Demokratlara verdi.
Partiden kopan seçmenler, geri dönmek için dört şart sıraladı.
Vance, af tartışmasına karşı çıktı ve yenilginin tek nedenini savaş olarak gösterdi.
Açıklamalar, 2028 seçimi öncesinde Trump'tan uzaklaşma sinyali olarak yorumlandı.
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