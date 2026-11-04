Duygusal Boşluk Seviyemizden ABD'nin Goygoy Dolu Seçimlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Göz açıp kapayıncaya kadar neredeyse haftanın ortasına geldik. Her gün olduğu gibi bugün de attıkları tweetlerle bizleri güldürenler vardı. Kimi rotasını ABD seçimlerine çevirdi kimi de Galatasaray'ın maçından goygoy çıkardı. Ne olursa olsun, X'e girdiğinizde yüzünüde bir gülümseme olmaması imkansız.

Keyifli okumalar! 💃