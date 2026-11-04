Duygusal Boşluk Seviyemizden ABD'nin Goygoy Dolu Seçimlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Göz açıp kapayıncaya kadar neredeyse haftanın ortasına geldik. Her gün olduğu gibi bugün de attıkları tweetlerle bizleri güldürenler vardı. Kimi rotasını ABD seçimlerine çevirdi kimi de Galatasaray'ın maçından goygoy çıkardı. Ne olursa olsun, X'e girdiğinizde yüzünüde bir gülümseme olmaması imkansız.
Keyifli okumalar! 💃
Duygusal olarak nasıl mıyız?
Beynimizde kalan son 3 hücre...
Meğer buna ihtiyacımız varmış.
"Biz doğmadan önce"
👇🏻
X, Batrakov tweetlerinden geçilmedi.
Tabii bir de ABD seçimleri
👇🏻
😂😂😂
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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