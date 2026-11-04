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Goygoy
Duygusal Boşluk Seviyemizden ABD'nin Goygoy Dolu Seçimlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Duygusal Boşluk Seviyemizden ABD'nin Goygoy Dolu Seçimlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 19:01
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Göz açıp kapayıncaya kadar neredeyse haftanın ortasına geldik. Her gün olduğu gibi bugün de attıkları tweetlerle bizleri güldürenler vardı. Kimi rotasını ABD seçimlerine çevirdi kimi de Galatasaray'ın maçından goygoy çıkardı. Ne olursa olsun, X'e girdiğinizde yüzünüde bir gülümseme olmaması imkansız.

Keyifli okumalar! 💃

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Duygusal olarak nasıl mıyız?

Duygusal olarak nasıl mıyız?
twitter.com

Beynimizde kalan son 3 hücre...

Beynimizde kalan son 3 hücre...
twitter.com

😂😂😂

Meğer buna ihtiyacımız varmış.

Meğer buna ihtiyacımız varmış.
twitter.com

"Biz doğmadan önce"

"Biz doğmadan önce"
twitter.com
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👇🏻

👇🏻
twitter.com

X, Batrakov tweetlerinden geçilmedi.

X, Batrakov tweetlerinden geçilmedi.
twitter.com

Tabii bir de ABD seçimleri

Tabii bir de ABD seçimleri
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

😂😂😂

😂😂😂
twitter.com

Kahve, temizlik bezi olmazsa olmaz ama.

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🥹

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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