Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen İstanbul’a Kar Yağışı İçin Son Noktayı Koydu

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'e göre bugün ülkenin neredeyse tamamı yağışın etkisi altında. 'Türkiye'de her yerde bugün yağış var. Dolayısıyla her zaman olmaz böyle durumlar' diyen uzman isim, bazı bölgelerde yağışın şiddetini artıracağını söyledi.

Şiddetli yağış beklenen kentler

Şiddetli yağış beklenen yerler arasında Karadeniz sahili ve Marmara'nın doğusunun yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bitlis ve Osmaniye bulunuyor. Hatay'ın kuzeyinde de kuvvetli bir yağış beklendiğini belirten Şen, bu bölgede su baskınlarının yaşanabileceği uyarısını yaptı. Adana'nın doğusu da yağış alacak, ancak Şen'e göre diğer bölgelerde su baskınına yol açacak bir tablo görünmüyor.

İstanbul'da sel riski var mı?

Geçen ay can kayıplarına neden olan sel felaketinin ardından en çok sorulan soru da yanıt buldu. Şen, 'İstanbul'da sel olmaz. Sürekli yağıyor yağmur ama bir problem olmayacak' dedi. Alt geçitlerde su birikintileri oluşabileceğini, fakat taşkın yaratacak bir yağış beklenmediğini ve yağışın şiddetinin zaten azalmaya başladığını ekledi.

Asıl değişim termometrelerde yaşanacak. Şen'in verdiği bilgiye göre düşüş yarından itibaren hızlanacak ve İstanbul'da hava sıcaklığı 11-12 dereceye kadar inecek.