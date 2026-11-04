Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen İstanbul’a Kar Yağışı İçin Son Noktayı Koydu
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İstanbul'da dünden bu yana aralıksız süren sağanak, sabah saatlerinde trafiği kilitledi. Gözler şimdi hem düşen sıcaklıklara hem de kışın ilk karına çevrildi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yağışın seyrini anlatırken megakente karın hangi ay geleceğini de açıkladı.
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen: "Türkiye'nin bir karış toprağı bile kuru kalmayacak"
Doğu Anadolu'da kar cuma günü başlıyor, Uludağ'a bu gece bile yağabilir.
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı Orhan Şen son noktayı koydu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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