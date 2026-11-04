article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen İstanbul’a Kar Yağışı İçin Son Noktayı Koydu

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen İstanbul’a Kar Yağışı İçin Son Noktayı Koydu

hava durumu kar yağışı Orhan Şen
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
04.11.2026 - 13:17
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul'da dünden bu yana aralıksız süren sağanak, sabah saatlerinde trafiği kilitledi. Gözler şimdi hem düşen sıcaklıklara hem de kışın ilk karına çevrildi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yağışın seyrini anlatırken megakente karın hangi ay geleceğini de açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen: "Türkiye'nin bir karış toprağı bile kuru kalmayacak"

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen: "Türkiye'nin bir karış toprağı bile kuru kalmayacak"

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'e göre bugün ülkenin neredeyse tamamı yağışın etkisi altında. 'Türkiye'de her yerde bugün yağış var. Dolayısıyla her zaman olmaz böyle durumlar' diyen uzman isim, bazı bölgelerde yağışın şiddetini artıracağını söyledi.

Şiddetli yağış beklenen kentler

Şiddetli yağış beklenen yerler arasında Karadeniz sahili ve Marmara'nın doğusunun yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bitlis ve Osmaniye bulunuyor. Hatay'ın kuzeyinde de kuvvetli bir yağış beklendiğini belirten Şen, bu bölgede su baskınlarının yaşanabileceği uyarısını yaptı. Adana'nın doğusu da yağış alacak, ancak Şen'e göre diğer bölgelerde su baskınına yol açacak bir tablo görünmüyor.

İstanbul'da sel riski var mı?

Geçen ay can kayıplarına neden olan sel felaketinin ardından en çok sorulan soru da yanıt buldu. Şen, 'İstanbul'da sel olmaz. Sürekli yağıyor yağmur ama bir problem olmayacak' dedi. Alt geçitlerde su birikintileri oluşabileceğini, fakat taşkın yaratacak bir yağış beklenmediğini ve yağışın şiddetinin zaten azalmaya başladığını ekledi.

Asıl değişim termometrelerde yaşanacak. Şen'in verdiği bilgiye göre düşüş yarından itibaren hızlanacak ve İstanbul'da hava sıcaklığı 11-12 dereceye kadar inecek.

Doğu Anadolu'da kar cuma günü başlıyor, Uludağ'a bu gece bile yağabilir.

Doğu Anadolu'da kar cuma günü başlıyor, Uludağ'a bu gece bile yağabilir.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, Anadolu'da durumun biraz daha kritik olduğuna dikkat çekti. Doğu Anadolu'da kar yağışı cuma gününden itibaren başlayacak. İlk beyaz örtüyle karşılaşacak iller Ardahan, Kars, Erzincan, Erzurum ve Bayburt olacak.

Kar yağışının cumartesi ve pazar günleri şiddetini artırması bekleniyor. Şen, bölgede 2-3 gün sürecek yağışın yeri tamamen beyazlatacağını söyledi. Bursa'nın zirvesi Uludağ'da ise kar için hafta sonunu beklemeye gerek kalmayabilir. Şen'e göre Uludağ'a kar cuma günü, hatta bu gece bile düşebilir.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı Orhan Şen son noktayı koydu.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı Orhan Şen son noktayı koydu.

'Önümüz kış artık' diyen Şen, bundan sonra yağışlı bir mevsimin yaşanacağını ve Anadolu'nun büyük bölümünün kar göreceğini belirtti. Ancak modeller bu yıl Türkiye genelinde kar yağışının biraz daha az olacağını, kışın da ılıman geçeceğini gösteriyor.

Bu yüzden İstanbul için kesin bir gün vermekten kaçınan Şen, megakentin yine de karsız bir kış geçirmeyeceğinin altını çizdi: 'İstanbul hiçbir zaman karsız bir yıl geçirmez. Kesinlikle 1-2 gün bir kar yağışı İstanbul'da görülecektir ama Ocak ayında ancak olur o.'

Orhan Şen'in açıklaması şöyle:

'Önümüz kış artık. Dolayısıyla bundan sonra artık yağışlı bir kış mevsimi geçireceğiz. Anadolu'nun çoğu yerinde kar yağışı yağacak ama modeller Türkiye'deki kar yağışının bu sene biraz daha düşük olacağını gösteriyor. Bir de ılıman bir kış bekliyoruz. Dolayısıyla İstanbul'da kar yağacak mı sorusuna net bir cevap veremiyorum. Ama İstanbul hiçbir zaman karsız bir yıl geçirmez. Kesinlikle 1-2 gün bir kar yağışı İstanbul'da görülecektir ama Ocak ayında ancak olur o.'

Yani İstanbullular kar için yaklaşık iki ay daha bekleyecek. O güne kadar kentte serin ve yağışlı günler gündemde kalacak.

Kaynak: Gözde Nur Bayar

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın