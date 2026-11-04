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ABD'de Demokratlar Önde: Teksas'ta 38 Yıl Sonra Bir İlk, Trump "Pusulada Olsaydım Kazanırdık" Dedi

ABD'de Demokratlar Önde: Teksas'ta 38 Yıl Sonra Bir İlk, Trump "Pusulada Olsaydım Kazanırdık" Dedi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2026 - 07:17
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ABD'de 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile Senato'daki 35 sandalye için yapılan ara seçimde ilk sonuçlar Demokratların lehine çıktı. Medya projeksiyonlarına göre Demokratlar Meclis'te 244, Cumhuriyetçiler 191 sandalyede öne geçerken çoğunluk için 218 sandalye gerekiyor. Senato'da yarış kıran kırana sürüyor; Teksas'ta Demokrat bir isim 1988'den bu yana ilk kez kazandı, Georgia'da ise ABD tarihinin ilk siyahi kadın valisi seçildi.

Donald Trump ise sonuçlar gelirken Truth Social'dan oy pusulasında olmadığını hatırlatıp kendisi aday olsaydı 'ezici bir farkla' kazanacaklarını yazdı.

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Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde 218'lik çoğunluk eşiğinin çok üzerinde görünüyor.

Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde 218'lik çoğunluk eşiğinin çok üzerinde görünüyor.

Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde 244 sandalyeye ulaşıyor, Cumhuriyetçilerin payı 191'de kalıyor. Çoğunluk için 218 sandalye gerekiyordu.

Gece boyunca el değiştiren koltuklar arasında Kentucky'nin 6. bölgesi (Zach Dembo, Ralph Alvarado'yu geçti), New Jersey'de Tom Kean'in sandalyesi (kazanan Rebecca Bennett) ve Pennsylvania'da Ryan Mackenzie ile Rob Bresnahan'ın tuttuğu iki koltuk vardı. Kuzey Karolina'nın 11. bölgesinde Demokrat Jamie Ager, 2010'dan bu yana ilk kez bu seçim bölgesini partisine kazandırdı.

CBS'in yayımladığı çıkış anketlerinde Trump'ın onay oranı yüzde 38 çıktı; bu, bir başkan için ara seçim tarihinin en düşük oranlarından biri olmaya aday. CNBC'nin seçmen anketinde katılımcıların yüzde 65'i gümrük tarifelerinin ulusal ekonomiye zarar verdiğini, yüzde 62'si ise enflasyondan Trump'ın politikalarını sorumlu tuttuğunu söyledi.

Teksas'ta Demokrat James Talarico, Cumhuriyetçi Ken Paxton'ı yenerek Senato koltuğunu aldı.

Teksas'ta Demokrat James Talarico, Cumhuriyetçi Ken Paxton'ı yenerek Senato koltuğunu aldı.

AP ve CBS'in projeksiyonuna göre Teksas Senato yarışını Demokrat Temsilci James Talarico, Cumhuriyetçi Eyalet Başsavcısı Ken Paxton'a karşı aldı. NTV, bir Demokratın Teksas'ta Senato seçimini 1988'den bu yana ilk kez kazandığını yazdı; CNBC ise Talarico'nun 1994'ten beri eyalet genelinde seçilen ilk Demokrat olacağını belirtti.

Sonuç Cumhuriyetçiler için bir de iç hesaplaşma anlamına geliyor. Paxton, Teksas'ın uzun süredir Senatörü olan John Cornyn'i ön seçimde elemişti. Cornyn, Talarico'yu tebrik ederek 'seçmen konuştu' dedi.

Teksas'ta valilik yarışında da Demokrat Gina Hinojosa'nın öne geçtiği, CBS tarafından 'Demokratlara yakın' olarak işaretlendi.

Senato'da Demokratlar Kuzey ve Güney Karolina'da da koltuk çevirdi ama çoğunluk için kapı henüz açılmadı.

Senato'da Demokratlar Kuzey ve Güney Karolina'da da koltuk çevirdi ama çoğunluk için kapı henüz açılmadı.

Cumhuriyetçilerin Senato'da 53 sandalyesi var ve Demokratların çoğunluğu alabilmesi için net 4 sandalye kazanması gerekiyor. Teksas'ın yanında Kuzey Karolina'da Roy Cooper, Cumhuriyetçi Michael Whatley'i yendi; Güney Karolina'da ise Demokrat Annie Andrews'in kazanacağı projekte edildi. CBS'e göre Demokratlar bu gece Senato savaş alanlarında beş galibiyet aldı.

Georgia'da Jon Ossoff, Cumhuriyetçi Mike Collins'i oyların yüzde 91'i sayıldığında yüzde 59'a 41'lik farkla geride bıraktı. Ossoff, Trump'ın 2024'te kazandığı bir eyaletten seçime giren tek Demokrat senatör olmuştu. New Hampshire'da Chris Pappas, eski Senatör John Sununu'yu yenerek koltuğu Demokratlarda tuttu. Florida'da ise Cumhuriyetçi Ashley Moody, Angie Nixon karşısında koltuğunu korudu.

Ohio'da Sherrod Brown, Senatör Jon Husted'in önünde; Kansas'ta Adam Hamilton, Roger Marshall'a karşı öne geçmiş durumda. Maine (Susan Collins'e karşı Troy Jackson, oylar sıralı tercih sistemiyle sayıldığı için sonuç yavaş gelecek), Michigan, Iowa, Alaska ve Nebraska ise hâlâ belirsiz.

Keisha Lance Bottoms, Georgia valiliğini kazanarak ABD'nin ilk siyahi kadın valisi oldu.

Keisha Lance Bottoms, Georgia valiliğini kazanarak ABD'nin ilk siyahi kadın valisi oldu.

Eski Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms, Georgia valilik seçiminde milyarder sağlık sektörü yöneticisi Rick Jackson'ı geçerek ABD'de vali seçilen ilk siyahi kadın oldu. CBS'in aktardığına göre bu, Georgia'da 1998'den bu yana bir Demokratın ilk valilik zaferi.

Demokratlar valilik yarışlarında başka eyaletlerde de koltuk çevirdi. Ohio'da Amy Acton, Cumhuriyetçi Vivek Ramaswamy'yi yendi. Florida'da ise Cumhuriyetçi Byron Donalds, Demokrat David Jolly'ye karşı kazandı.

Donald Trump: "Pusulada olsaydım ezici farkla kazanırdık."

Donald Trump: "Pusulada olsaydım ezici farkla kazanırdık."

Trump, sonuçlar gelirken Truth Social'dan oy pusulasında olmadığını hatırlatıp kendisi aday olsaydı 'ezici bir farkla' kazanacaklarını yazdı. Sonuçları kabul etmeye hazır olduğunu, Demokratlarla çalışabileceğini söyledi; CBS'e verdiği röportajda ise sonuçların 'dürüst' olması şartını koydu. Beyaz Saray'daki bir yetkili havayı 'meydan okuyan' diye tarif etti ve Trump seçmeninin 'o pusulada olduğunda sandığa gittiğini' söyledi.

İran konusunda Trump, Financial Times'a ABD'nin yakın zamanda yeniden saldırı planı olmadığını, ancak gerekirse harekete geçmeye hazır olduğunu anlattı. CNBC'nin anketinde seçmenlerin yüzde 74'ü İran'ı oy tercihinde kritik ya da büyük etken olarak gösterdi. Sandıklar kapanırken Wall Street vadeli işlemleri de geriledi: S&P 500 yaklaşık yüzde 1,1, Nasdaq-100 ise yüzde 2 düştü.

Trump, Demokrat bir Kongre'ye karşı elindeki koza da şimdiden işaret etti: 'Elimde nihai bir yetki var, adı veto.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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