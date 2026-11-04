ABD'de Demokratlar Önde: Teksas'ta 38 Yıl Sonra Bir İlk, Trump "Pusulada Olsaydım Kazanırdık" Dedi
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ABD'de 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile Senato'daki 35 sandalye için yapılan ara seçimde ilk sonuçlar Demokratların lehine çıktı. Medya projeksiyonlarına göre Demokratlar Meclis'te 244, Cumhuriyetçiler 191 sandalyede öne geçerken çoğunluk için 218 sandalye gerekiyor. Senato'da yarış kıran kırana sürüyor; Teksas'ta Demokrat bir isim 1988'den bu yana ilk kez kazandı, Georgia'da ise ABD tarihinin ilk siyahi kadın valisi seçildi.
Donald Trump ise sonuçlar gelirken Truth Social'dan oy pusulasında olmadığını hatırlatıp kendisi aday olsaydı 'ezici bir farkla' kazanacaklarını yazdı.
Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde 218'lik çoğunluk eşiğinin çok üzerinde görünüyor.
Teksas'ta Demokrat James Talarico, Cumhuriyetçi Ken Paxton'ı yenerek Senato koltuğunu aldı.
Senato'da Demokratlar Kuzey ve Güney Karolina'da da koltuk çevirdi ama çoğunluk için kapı henüz açılmadı.
Keisha Lance Bottoms, Georgia valiliğini kazanarak ABD'nin ilk siyahi kadın valisi oldu.
Donald Trump: "Pusulada olsaydım ezici farkla kazanırdık."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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