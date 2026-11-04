ABD'de Demokratlar Önde: Teksas'ta 38 Yıl Sonra Bir İlk, Trump "Pusulada Olsaydım Kazanırdık" Dedi

ABD'de 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile Senato'daki 35 sandalye için yapılan ara seçimde ilk sonuçlar Demokratların lehine çıktı. Medya projeksiyonlarına göre Demokratlar Meclis'te 244, Cumhuriyetçiler 191 sandalyede öne geçerken çoğunluk için 218 sandalye gerekiyor. Senato'da yarış kıran kırana sürüyor; Teksas'ta Demokrat bir isim 1988'den bu yana ilk kez kazandı, Georgia'da ise ABD tarihinin ilk siyahi kadın valisi seçildi.

Donald Trump ise sonuçlar gelirken Truth Social'dan oy pusulasında olmadığını hatırlatıp kendisi aday olsaydı 'ezici bir farkla' kazanacaklarını yazdı.