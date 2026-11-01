2000'lerin En Unutulmaz Şarkısını Oylarınızla Belirliyoruz!
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2000'ler müzik tarihine damga vuran şarkılarla dolu. Peki, aradan yıllar geçse de ilk notasıyla bizi o günlere götüren ve dinlemekten asla vazgeçemediğimiz şarkı hangisi? Beraber seçiyoruz!
Sence hangisi? Hemen oyla!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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