Öyle Bir Bina İnşa Ettiler ki 3,2 Kilometre Boyunca Dümdüz Uzuyor
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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki SLAC Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı'nın 3,2 kilometrelik doğrusal hızlandırıcısı, dünyanın en düz yapısı olarak anılıyor. Elektronları neredeyse ışık hızında taşıyan hat, bir lazer ışınıyla yarım milimetre hassasiyetle düz bir çizgiye hizalandı.
Gelin birlikte bakalım.
Hızlandırıcı hattı, yerin üç kat altında uzanan bir tünelde bulunuyor.
Hat, iki uç noktası arasında uzanan bir lazer ışınına göre hizalandı.
Her 12,2 metrede bir ayarlanabilir ayaklar, hattı doğru konumda tutuyor.
Laboratuvardaki çalışmalar altı Nobel ödülü kazandırdı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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