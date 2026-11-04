Öyle Bir Bina İnşa Ettiler ki 3,2 Kilometre Boyunca Dümdüz Uzuyor

1976'da laboratuvardaki araştırmacılar, tılsımlı kuarkı keşfettikleri için Nobel Fizik Ödülü'nü aldı. 1990'da üç bilim insanı, proton ve nötronların içindeki kuark yapısını ortaya koyan çalışmalarıyla bir Nobel daha kazandı. Tau leptonunu keşfeden Martin Perl de bu ödülü alan isimler arasında.

Bugün tesiste hızlandırıcının yanı sıra, atomların çok ayrıntılı görüntülerini çeken bir X ışını lazeri de bulunuyor.