Okyanusları Birbirine Bağlamak İçin Koca Dağı İkiye Ayırdılar
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Panama Kanalı'nın inşasının en zorlu bölümü, Atlantik ile Pasifik arasındaki kıtasal su ayrımında yer alan Culebra Dağı'ndan geçiyor. Mühendisler ve işçiler, gemilerin geçebileceği bir boğaz açmak için dağı yaklaşık 14 kilometre uzunluğunda bir kesitle ikiye ayırdı. İnsanlık tarihinin en büyük mühendislik başarılarından biri olan bu kazıda 40 binden fazla kişi yer aldı.
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Kaynak: Brittanica
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Fransızların 1881'de başladığı kazı, 1904'te işi devralan ABD'nin elinde ancak hız kazanabildi.
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Yağmurlarla tetiklenen heyelanlar kazıyı defalarca geriletti ve mühendisleri yamaç eğimlerini değiştirmeye zorladı.
Kazıdan çıkan milyonlarca metreküp malzeme demiryoluyla taşınarak baraj ve kıyı dolgularında kullanıldı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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