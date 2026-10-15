Okyanusları Birbirine Bağlamak İçin Koca Dağı İkiye Ayırdılar

Culebra Kesiti, Gamboa ile Pedro Miguel arasında yaklaşık 14 kilometre boyunca kıtasal su ayrımından geçiyor. ASCE'nin aktardığına göre Fransızlar 1881'de başladıkları çalışmada yaklaşık 19 milyon küp yarda (yaklaşık 14,5 milyon metreküp) malzeme çıkardı. ABD'nin işi devraldığı 1904'te zirve hâlâ yaklaşık 64 metre (210 feet) yüksekliğindeydi ve Fransızlar bunun yalnızca 6 metreden azını kazabilmişti.

Amerikalıların kazdığı malzeme ise 100 milyon küp yardayı (yaklaşık 76 milyon metreküp) aştı. Çalışmalarda buharlı ekskavatörler, dinamit ve özel demiryolu hatları kullanıldı. Rekor yıl olan 1908'de 37 milyon küp yardadan (yaklaşık 28 milyon metreküp) fazla malzeme taşındı.