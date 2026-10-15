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Okyanusları Birbirine Bağlamak İçin Koca Dağı İkiye Ayırdılar

Okyanusları Birbirine Bağlamak İçin Koca Dağı İkiye Ayırdılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 20:43
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Panama Kanalı'nın inşasının en zorlu bölümü, Atlantik ile Pasifik arasındaki kıtasal su ayrımında yer alan Culebra Dağı'ndan geçiyor. Mühendisler ve işçiler, gemilerin geçebileceği bir boğaz açmak için dağı yaklaşık 14 kilometre uzunluğunda bir kesitle ikiye ayırdı. İnsanlık tarihinin en büyük mühendislik başarılarından biri olan bu kazıda 40 binden fazla kişi yer aldı.

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Kaynak: Brittanica

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Fransızların 1881'de başladığı kazı, 1904'te işi devralan ABD'nin elinde ancak hız kazanabildi.

Fransızların 1881'de başladığı kazı, 1904'te işi devralan ABD'nin elinde ancak hız kazanabildi.

Culebra Kesiti, Gamboa ile Pedro Miguel arasında yaklaşık 14 kilometre boyunca kıtasal su ayrımından geçiyor. ASCE'nin aktardığına göre Fransızlar 1881'de başladıkları çalışmada yaklaşık 19 milyon küp yarda (yaklaşık 14,5 milyon metreküp) malzeme çıkardı. ABD'nin işi devraldığı 1904'te zirve hâlâ yaklaşık 64 metre (210 feet) yüksekliğindeydi ve Fransızlar bunun yalnızca 6 metreden azını kazabilmişti.

Amerikalıların kazdığı malzeme ise 100 milyon küp yardayı (yaklaşık 76 milyon metreküp) aştı. Çalışmalarda buharlı ekskavatörler, dinamit ve özel demiryolu hatları kullanıldı. Rekor yıl olan 1908'de 37 milyon küp yardadan (yaklaşık 28 milyon metreküp) fazla malzeme taşındı.

Yağmurlarla tetiklenen heyelanlar kazıyı defalarca geriletti ve mühendisleri yamaç eğimlerini değiştirmeye zorladı.

Yağmurlarla tetiklenen heyelanlar kazıyı defalarca geriletti ve mühendisleri yamaç eğimlerini değiştirmeye zorladı.

Panama Kanalı İdaresi'nin verilerine göre 4 Ekim 1907'deki Cucaracha heyelanında yaklaşık 500 bin küp yarda (yaklaşık 380 bin metreküp) malzeme kesite aktı. Yoğun yağışın ardından başlayan kütle, on gün boyunca günde ortalama 14 feet (yaklaşık 4,3 metre) ilerledi.

Kesitin batı yakasında, Culebra köyünün önündeki heyelan yaklaşık 30 hektarlık bir alanı kapladı ve yaklaşık 10 milyon küp yarda malzemenin kaldırılmasını gerektirdi. Doğu yakadaki Gold Hill heyelanında ise bu miktar yaklaşık 7 milyon küp yarda oldu. Mühendisler yamaçların eğimini genişletip tepedeki ağırlığı azaltarak çalışmayı sürdürdü.

Kazıdan çıkan milyonlarca metreküp malzeme demiryoluyla taşınarak baraj ve kıyı dolgularında kullanıldı.

Kazıdan çıkan milyonlarca metreküp malzeme demiryoluyla taşınarak baraj ve kıyı dolgularında kullanıldı.

Çıkarılan malzeme özel demiryollarıyla Tabernilla, Balboa, Gatun Barajı ve Miraflores gibi alanlara taşındı. Pasifik kıyısında dört adayı birbirine bağlayan, yaklaşık 5,2 kilometre uzunluğundaki dalgakıran ve geçit bu dolguyla oluşturuldu. Yaklaşık 200 hektarlık alan denizden kazanılarak Balboa yerleşimine ve Fort Amador'a zemin oldu.

Kanal, 15 Ağustos 1914'te kargo gemisi SS Ancon'un geçişiyle hizmete girdi. Böylece gemilerin Güney Amerika'nın en ucundaki Horn Burnu'nu dolaşma zorunluluğu ortadan kalktı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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