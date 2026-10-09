134 Kilometrelik Kanal Açıldı: Köprülerinden Birinden Sadece Hayvanlar Geçiyor
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Xijiang Nehri'ni Beibu Körfezi'ne bağlayan kanal, denize giden yolu 560 kilometreden fazla kısaltıyor
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Yaşam köprüsü adı verilen geçidin üstünde asfalt yerine toprak ve ağaçlar var
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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