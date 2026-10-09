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Yaşam
134 Kilometrelik Kanal Açıldı: Köprülerinden Birinden Sadece Hayvanlar Geçiyor

134 Kilometrelik Kanal Açıldı: Köprülerinden Birinden Sadece Hayvanlar Geçiyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 17:52
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Çin'in güneyindeki Guangxi bölgesinde 134,2 kilometrelik Pinglu Kanalı 16 Eylül 2026'da gemi trafiğine açıldı. Güzergahtaki 104 köprüden biri ise araçlar için değil, yalnızca yaban hayvanlarının geçişi için yapıldı.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Xijiang Nehri'ni Beibu Körfezi'ne bağlayan kanal, denize giden yolu 560 kilometreden fazla kısaltıyor

Xijiang Nehri'ni Beibu Körfezi'ne bağlayan kanal, denize giden yolu 560 kilometreden fazla kısaltıyor

Pinglu Kanalı, Nanning'e bağlı Hengzhou'da başlıyor ve Qinzhou üzerinden Beibu Körfezi'ne ulaşıyor. Xijiang Nehri su yolunu denize bağlayan proje, Çin'de 1949'dan bu yana ulusal ölçekte planlanan ilk büyük nehirden denize kanal. İnşaata Ağustos 2022'de başlandı, toplam maliyet yaklaşık 72,7 milyar yuan.

Su yolu 5.000 tona kadar gemilerin geçişine uygun. Güneybatı Çin'den çıkan yükler, Guangzhou üzerinden dolaşmak yerine denize 560 kilometreden fazla daha kısa yoldan ulaşabilecek. Guangxi yönetimi, ilgili taşımalarda lojistik maliyetinin yüzde 18 ile 30 arasında düşmesini bekliyor. Deneme seferleri 15 Eylül 2027'ye kadar sürecek.

Yaşam köprüsü adı verilen geçidin üstünde asfalt yerine toprak ve ağaçlar var

Yaşam köprüsü adı verilen geçidin üstünde asfalt yerine toprak ve ağaçlar var

Hayvanlar için yapılan köprü 240 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde. Üzerinde asfalt yok, araçlar da geçemiyor. Zemin 0,6 ile 1,2 metre arasında değişen kalınlıkta toprakla kaplandı. Üstüne yöreye özgü banyanlar, meşeler ve besin sağlayacak meyve ağaçları dikildi. Yerel halk geçide yaşam köprüsü adını verdi.

Taş yığınları ve su biriktirme çukurları, çevredeki dağ ormanlarının koşullarını taklit ediyor. Amaç, benekli linsang, leopar kedisi ve kızıl karınlı ağaç sincabı gibi türlere gölge, besin ve sığınak sağlamak.

Güzergah boyunca ayrıca 36 ekolojik koruma alanı oluşturuldu. Yapay balık yuvaları, kuş tünekleri ve sulak alanların iyileştirilmesi gibi önlemler de alındı. Proje mühendisleri, hayvan köprüsünün inşaat sonrasında 5 yıl boyunca bakımının yapılacağını ve kameralarla izleneceğini açıkladı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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