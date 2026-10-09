134 Kilometrelik Kanal Açıldı: Köprülerinden Birinden Sadece Hayvanlar Geçiyor

Hayvanlar için yapılan köprü 240 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde. Üzerinde asfalt yok, araçlar da geçemiyor. Zemin 0,6 ile 1,2 metre arasında değişen kalınlıkta toprakla kaplandı. Üstüne yöreye özgü banyanlar, meşeler ve besin sağlayacak meyve ağaçları dikildi. Yerel halk geçide yaşam köprüsü adını verdi.

Taş yığınları ve su biriktirme çukurları, çevredeki dağ ormanlarının koşullarını taklit ediyor. Amaç, benekli linsang, leopar kedisi ve kızıl karınlı ağaç sincabı gibi türlere gölge, besin ve sığınak sağlamak.

Güzergah boyunca ayrıca 36 ekolojik koruma alanı oluşturuldu. Yapay balık yuvaları, kuş tünekleri ve sulak alanların iyileştirilmesi gibi önlemler de alındı. Proje mühendisleri, hayvan köprüsünün inşaat sonrasında 5 yıl boyunca bakımının yapılacağını ve kameralarla izleneceğini açıkladı.