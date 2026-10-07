article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Mezarlıkta Yürüyüşe Çıktı: Toprağın Altında 5,5 Milyon Arı Buldu

Mezarlıkta Yürüyüşe Çıktı: Toprağın Altında 5,5 Milyon Arı Buldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 14:13
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

New York'un Ithaca kentindeki East Lawn Mezarlığı'nın toprağı altında yaklaşık 5,5 milyon arı yaşıyor. Keşif, Cornell Üniversitesi'nde çalışan bir teknisyenin işe giderken mezarlığın içinden geçmesiyle başladı.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Teknisyen işe giderken mezarlıktan bir kavanoz arı topladı

Teknisyen işe giderken mezarlıktan bir kavanoz arı topladı

Rachel Fordyce, Cornell'deki bir entomoloji laboratuvarında teknisyen olarak çalışıyordu. Para biriktirmek için arabasını ücretsiz bir otoparka bırakıyor, East Lawn Mezarlığı'nın içinden yürüyerek kampüse geçiyordu.

Bir bahar günü laboratuvara bir kavanoz dolusu arıyla geldi. Yöneticisi, entomoloji profesörü Bryan Danforth'a arıların mezarlığın her yerinde olduğunu söyledi.

Arıların Andrena regularis türünden olduğu anlaşıldı. Toprağa tek başına yuva kazan madenci arılar, bal arıları gibi kovanda yaşamıyor. Türün mezarlıkta 1900'lerin başından beri görüldüğü kayıtlı, mezarlık ise 1878'de kurulmuş.

Ekip metrekarede ortalama 853 arı hesapladı

Ekip metrekarede ortalama 853 arı hesapladı

Araştırmacılar 2023 baharında mezarlığa 10 tuzak kurdu. Altı açık küçük çadırlar, topraktan çıkan böcekleri bir kavanoza yönlendiriyordu. 48 gün süren çalışmada 16 türden 3.251 böcek toplandı, en kalabalık tür Andrena regularis oldu.

Tuzaklardaki sayılardan yola çıkılarak metrekarede ortalama 853 arının yuva yaptığı hesaplandı. Sonuç yaklaşık 6.000 metrekarelik alana uyarlandı. Toplam nüfusun 3 ile 8 milyon arasında olduğu, ortalamanın 5,5 milyonu bulduğu tahmin edildi.

İlk yazar Steve Hoge, dünyada henüz fark edilmemiş başka büyük arı toplulukları olabileceğini ama kayıtlardaki en büyüklerden birinin burada olduğunu söylüyor. Makale 13 Nisan 2026'da Apidologie dergisinde yayımlandı.

Arılar elma çiçekleriyle aynı günlerde topraktan çıkıyor

Arılar elma çiçekleriyle aynı günlerde topraktan çıkıyor

Madenci arılar kışı yetişkin olarak toprağın altında geçiriyor ve nisanda havalar ısınınca yüzeye çıkıyor. Önce erkekler görünüyor, dişiler birkaç gün sonra geliyor. Zamanlama elma ağaçlarının çiçeklenmesine denk geliyor.

Yaklaşık 500 metre ötedeki Cornell meyve bahçelerinin erken açan çiçekleri ve kumlu toprak, nüfusun bu kadar büyük olmasını açıklayabilir. Danforth, sakin, ilaçsız ve nadiren kazılan toprağıyla mezarlıkların arılar için iyi bir yaşam alanı olduğunu söylüyor.

Danforth yuva alanlarının korunması gerektiğini vurguluyor. Biri yuvaların üzerini asfaltla kaplarsa, önemli tozlayıcılardan 5,5 milyonunun bir anda kaybedilebileceğini söylüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın