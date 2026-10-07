Mezarlıkta Yürüyüşe Çıktı: Toprağın Altında 5,5 Milyon Arı Buldu

Araştırmacılar 2023 baharında mezarlığa 10 tuzak kurdu. Altı açık küçük çadırlar, topraktan çıkan böcekleri bir kavanoza yönlendiriyordu. 48 gün süren çalışmada 16 türden 3.251 böcek toplandı, en kalabalık tür Andrena regularis oldu.

Tuzaklardaki sayılardan yola çıkılarak metrekarede ortalama 853 arının yuva yaptığı hesaplandı. Sonuç yaklaşık 6.000 metrekarelik alana uyarlandı. Toplam nüfusun 3 ile 8 milyon arasında olduğu, ortalamanın 5,5 milyonu bulduğu tahmin edildi.

İlk yazar Steve Hoge, dünyada henüz fark edilmemiş başka büyük arı toplulukları olabileceğini ama kayıtlardaki en büyüklerden birinin burada olduğunu söylüyor. Makale 13 Nisan 2026'da Apidologie dergisinde yayımlandı.