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2025'te Kesinlikle Gitmen Gereken Konser Bu Testin Sonunda!

etiket 2025'te Kesinlikle Gitmen Gereken Konser Bu Testin Sonunda!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.12.2024 - 23:35

Sen bize günlük hayatını, sevdiklerini, sevmediklerini ve biraz da müzik sevkini anlat biz de sana 2025'te kesinlikle gitmen gereken o konseri söyleyelim. Heyecanlandıysan hadi başlayalım!

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1. Öncelikle kulaklığını seçer misin?

2. Peki senin için yaz bu görsellerden hangisi?

3. Sabah erken mi uyanırsın?

4. Seni mutlu eden o tatlı hangisi?

5. Genellikle ne zaman müzik dinlersin?

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6. Ayrılık acına iyi gelecek o şarkı hangisi?

7. Bir müzik aleti çalacak olsan o ne olurdu?

8. Son olarak senin tercihin hangisi?

Kesinlikle Coldplay!

Kesinlikle Coldplay!

Senin bu farklı ve eğlenceli tarzını yansıtman için dünyanın herhangi bir yerinde kesinlikle o Coldplay konserine gitmen gerekiyor. Gerçekten hem sana hem de ruhuna çok iyi gelecek. Çünkü birbirinizi çok iyi tamamlıyorsunuz. Coldplay'in şarkıları ve konser atmosferi senin için unutulmaz olacak!

Kesinlikle Melike Şahin!

Kesinlikle Melike Şahin!

Senin içindeki bu dertli ve hafif depresif yanı dışarı çıkartman gerekiyor. Bunun için de gitmen gereken tek yer bir Melike Şahin konseri. Şarkılara eşlik ettikçe yüreğin hafifleyecek ve gerçekten çok keyif almaya başlayacaksın. Sonunda duygularına tercüman olan birini dinlemek sana çok iyi gelecek!

Kesinlikle Teoman!

Kesinlikle Teoman!

Teoman bir kez daha müziği bırakmadan 2025'te kesinlikle bir Teoman konserine gitmeli ve tüm şarkılarına bağıra çağıra eşlik etmelisin. İnan bundan çok ama çok keyif alacaksın. Yapman gereken tek şey bir konser bileti almak ve ezbere bildiğin şarkılara eşlik etmek çünkü senin o hafif nostalji hafif aşık ruhuna Teoman'dan başkası iyi gelemez.

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Begüm
Begüm
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