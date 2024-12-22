2025'te Kesinlikle Gitmen Gereken Konser Bu Testin Sonunda!
2025'te Kesinlikle Gitmen Gereken Konser Bu Testin Sonunda!
Sen bize günlük hayatını, sevdiklerini, sevmediklerini ve biraz da müzik sevkini anlat biz de sana 2025'te kesinlikle gitmen gereken o konseri söyleyelim. Heyecanlandıysan hadi başlayalım!
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1. Öncelikle kulaklığını seçer misin?
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2. Peki senin için yaz bu görsellerden hangisi?
3. Sabah erken mi uyanırsın?
4. Seni mutlu eden o tatlı hangisi?
5. Genellikle ne zaman müzik dinlersin?
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6. Ayrılık acına iyi gelecek o şarkı hangisi?
7. Bir müzik aleti çalacak olsan o ne olurdu?
8. Son olarak senin tercihin hangisi?
Kesinlikle Coldplay!
Kesinlikle Melike Şahin!
Kesinlikle Teoman!
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