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Belgrad'da Sesler Yükseldi: Cumhurbaşkanı Vučić'i Hedefine Alan Halk Adli Soruşturma İçin Sokaklara Döküldü

Belgrad'da Sesler Yükseldi: Cumhurbaşkanı Vučić'i Hedefine Alan Halk Adli Soruşturma İçin Sokaklara Döküldü

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
22.12.2024 - 23:45

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Sırbistan'da1 Kasım’da Novi Sad tren istasyonunun çökmesi sonucu 6 yaşında bir çocuğun da aralarında olduğu 15 kişinin ölmüştü. Dehşet veren bu üzücü olayın ardından, öğrenciler ve çiftçi sendikalarının katılımıyla bugün Belgrat'ta protestolar düzenlendi. Belgrad'daki miting, mağdurlar için 15 dakikalık saygı duruşuyla başladı ve daha sonra 'Ellerinizde kan var!' sloganlarıyla devam etti.

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1 Kasım günü gerçekleşen 15 kişinin ölümüne yol açan Novi Sad tren istasyonunun çökmesinin ardından adil bir soruşturma süreci isteyen Sırbistan halkı protestolarla sokaklara döküldü. Haftalardır süren protestoların ateşi ise git gide harlanıyor.

1 Kasım günü gerçekleşen 15 kişinin ölümüne yol açan Novi Sad tren istasyonunun çökmesinin ardından adil bir soruşturma süreci isteyen Sırbistan halkı protestolarla sokaklara döküldü. Haftalardır süren protestoların ateşi ise git gide harlanıyor.

Protestoların hedefinde olan Cumhurbaşkanı Vučić, şeffaflık sözü verirken, Sırbistan İnşaat Bakanı istifa etmişti.

Tren istasyonunda yaşanan bu çöküşün nedeni özensiz çalışmaya bağlanırken, Cumhurbaşkanı Vučić'e karşı halk, ''Ellerinizde kan var!'' sloganlarıyla sokaklarda sesini duyuyor.

Tren istasyonunda yaşanan bu çöküşün nedeni özensiz çalışmaya bağlanırken, Cumhurbaşkanı Vučić'e karşı halk, ''Ellerinizde kan var!'' sloganlarıyla sokaklarda sesini duyuyor.

Belgrad'da 100 bini aşkın kişinin Cumhurbaşkanı Vučić'e karşı bir araya geldiği anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Belgrad'da 100 bini aşkın kişinin Cumhurbaşkanı Vučić'e karşı bir araya geldiği anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

O anlar bu şekilde kameralara yansıdı👇

Çorlu tren kazasında eşi ve çocuğunu kaybeden Mısra Öz, ''Bizde çoğu duruşmamızda sadece aileler olarak en fazla 20 kişiydik… Sonra ülkece “biz bunları neden yaşıyoruz?”lar tartışılıyor. Anca konuşulur bizim ülkede boş boş…'' diyerek Sırbistan'daki protestolar üzerinden ülkemizdeki protesto kültürünü eleştirirken yaşadığı zorlu günleri hatırlattı.👇

Çorlu tren kazasında eşi ve çocuğunu kaybeden Mısra Öz, ''Bizde çoğu duruşmamızda sadece aileler olarak en fazla 20 kişiydik… Sonra ülkece “biz bunları neden yaşıyoruz?”lar tartışılıyor. Anca konuşulur bizim ülkede boş boş…'' diyerek Sırbistan'daki protestolar üzerinden ülkemizdeki protesto kültürünü eleştirirken yaşadığı zorlu günleri hatırlattı.👇
twitter.com

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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