Belgrad'da Sesler Yükseldi: Cumhurbaşkanı Vučić'i Hedefine Alan Halk Adli Soruşturma İçin Sokaklara Döküldü

Sırbistan'da1 Kasım’da Novi Sad tren istasyonunun çökmesi sonucu 6 yaşında bir çocuğun da aralarında olduğu 15 kişinin ölmüştü. Dehşet veren bu üzücü olayın ardından, öğrenciler ve çiftçi sendikalarının katılımıyla bugün Belgrat'ta protestolar düzenlendi. Belgrad'daki miting, mağdurlar için 15 dakikalık saygı duruşuyla başladı ve daha sonra 'Ellerinizde kan var!' sloganlarıyla devam etti.