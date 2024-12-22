Yaşadığınız İlişki Dile Gelseydi Sana Ne Söylerdi?
Yaşadığınız İlişki Dile Gelseydi Sana Ne Söylerdi?
Bu test sayesinde, ilişkinizin ruhunu anlamaya, güçlü yönlerini keşfetmeye ve belki de üzerinde düşünmeniz gereken noktaları belirlemeye fırsat bulacaksınız. Hazır mısınız? O halde, ilişkinizin sesini duymaya başlayalım!
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
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2. Sizin ilişkinizde kıskançlık hangi seviyede?
3. İlişkiniz ne kadar romantik puanlar mısın?
4. Genelde bir konu hakkında fikriniz aynı mı?
5. Birbirinize ne kadar sıklıkla hediye alıyorsunuz?
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6. Sık sık kavga ediyor musunuz?
7. Partnerinle hafta sonu kaçamağı için bir yer seç bakalım.
8. Son olarak, birlikte bir gelecek görebiliyor musunuz?
Bir kaçamağa ihtiyacınız var derdi!
Daha destekleyici olmalısınız!
Harikasınız!
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