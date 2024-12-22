Manitanız Mesajınıza 1 Dakika Geç Döndüğü İçin Haykıra Haykıra Ağlayarak Dinleyeceğiniz 13 Şarkı

Bazı anlar kaçınılmaz derecede hassastır kabul edelim. Eğer sevgiliniz mesajınıza geç dönüyorsa... İşte o an bu şarkıları son ses dinleyip istediğiniz kadar hıçkırarak ağlayabilirsiniz. Bu sizin en doğal hakkınız. İlla geç dönmesine de gerek yok, canınız ağlamak istiyorsa bu listeden patlatın bi şarkı!