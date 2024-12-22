Manitanız Mesajınıza 1 Dakika Geç Döndüğü İçin Haykıra Haykıra Ağlayarak Dinleyeceğiniz 13 Şarkı
Manitanız Mesajınıza 1 Dakika Geç Döndüğü İçin Haykıra Haykıra Ağlayarak Dinleyeceğiniz 13 Şarkı
Bazı anlar kaçınılmaz derecede hassastır kabul edelim. Eğer sevgiliniz mesajınıza geç dönüyorsa... İşte o an bu şarkıları son ses dinleyip istediğiniz kadar hıçkırarak ağlayabilirsiniz. Bu sizin en doğal hakkınız. İlla geç dönmesine de gerek yok, canınız ağlamak istiyorsa bu listeden patlatın bi şarkı!
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1. Whitney Houston - I Will Always Love You
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2. Céline Dion - My Heart Will Go On
3. Elvis Presley - Can't Help Falling In Love
4. Eric Clapton - Tears In Heaven
5. Adele - Someone Like You
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6. Lewis Capaldi - Someone You Loved
7. Coldplay - Fix You
8. Amy Winehouse - Back To Black
9. Taylor Swift - All Too Well
10. Sam Smith - Lose You
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11. Lana Del Rey - Sweet
12. Hozier - Francesca
13. Maisie Peters - Lost The Breakup
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