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Manitanız Mesajınıza 1 Dakika Geç Döndüğü İçin Haykıra Haykıra Ağlayarak Dinleyeceğiniz 13 Şarkı

etiket Manitanız Mesajınıza 1 Dakika Geç Döndüğü İçin Haykıra Haykıra Ağlayarak Dinleyeceğiniz 13 Şarkı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.12.2024 - 23:34

Bazı anlar kaçınılmaz derecede hassastır kabul edelim. Eğer sevgiliniz mesajınıza geç dönüyorsa... İşte o an bu şarkıları son ses dinleyip istediğiniz kadar hıçkırarak ağlayabilirsiniz. Bu sizin en doğal hakkınız. İlla geç dönmesine de gerek yok, canınız ağlamak istiyorsa bu listeden patlatın bi şarkı!

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1. Whitney Houston - I Will Always Love You

2. Céline Dion - My Heart Will Go On

3. Elvis Presley - Can't Help Falling In Love

4. Eric Clapton - Tears In Heaven

5. Adele - Someone Like You

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6. Lewis Capaldi - Someone You Loved

7. Coldplay - Fix You

8. Amy Winehouse - Back To Black

9. Taylor Swift - All Too Well

10. Sam Smith - Lose You

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11. Lana Del Rey - Sweet

12. Hozier - Francesca

13. Maisie Peters - Lost The Breakup

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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