Ani Ölümüyle Herkesi Üzen Oyuncu Matthew Perry BAFTA Ödül Töreninde Anılmayınca Hayranlar Öfkeden Deliye Döndü
Ani Ölümüyle Herkesi Üzen Oyuncu Matthew Perry BAFTA Ödül Töreninde Anılmayınca Hayranlar Öfkeden Deliye Döndü
İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA), Matthew Perry'nin Pazar günü 2024 BAFTA Film Ödülleri'nin Anısına bölümünde yer almaması üzerine internet üzerinden birçok tepki aldı... Detaylar içeriğimizde👇
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Herkesin hayatına Chandler Bing karakteriyle bir noktada dokunmuş ve unutulmayacak isimlerden biri olan "Friends" dizisinin yıldız oyuncusu Mathew Perry ani bir ölümle bütün hayranlarını yasa boğmuştu.
Perry 28 Ekim 2023’te Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetmiş ve ölüm nedeninin daha sonra ketaminin akut etkilerine ve katkıda bulunan diğer faktörlere bağlı olduğu belirlenmişti.
Aktör geçtiğimiz ay 2023 Emmy Ödülleri sırasında Anısına bölümünde yer almış ve Matthew Perry "Friends"in tema şarkısı "I'll Be There for You “ çalarken derin bir üzüntüyle anılmıştı...
Geçtiğimiz Ekim ayında daha 54 yaşındayken hayatını kaybeden Perry'nin, BAFTA Ödülleri’nin özel bir düzenlemeyle yaptığı anma töreninde yer almamasının ardından sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterdi...
İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA), Matthew Perry'nin Pazar günü 2024 BAFTA Film Ödülleri'nin Anısına bölümünde yer almaması üzerine internet üzerinden gelen tepkilere yanıt verdi.
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Perry'nin anma töreninde yer almamasına yanıt veren BAFTA sözcüsü "Matthew Perry'nin önümüzdeki BAFTA Televizyon Ödülleri'nde anılacağını teyit edebilirim.” açıklamasında bulundu...
BAFTA'nın yaptığı bu büyük saygısızlığa hayranlarından gelen tepkilere birlikte bakalım 👇
"@BAFTA ödül törenindeki bu şakayı hiç izlemedin mi bu kimin umurunda? Hele ki Matthew Perry'yi bu şekilde küçümsedikten sonra."
"Bernard'ı geçmişte birkaç şeyde görmüştüm ama Matthew Perry çoğu evde televizyondaydı. Yani Chandler Bing'i nasıl unutabilirler ki? Merhaba arkadaşlar. 🤦"
"Nasıl oluyor da Bafta'nın anma töreninde kamera arkasında bizim sektörümüzden olmayanların tanımayabileceği vefat etmiş kişilere yer var da Matthew Perry'ye yer yok?"
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"Geçen yıl Bernard Cribbins'i dahil etmediler. Bu yıl David Mc Callum'un yanında Matthew Perry'yi de unuttular. Anma töreninde bir sürü hata yapıyorlar."
"BAFTA'ları takip ediyor musunuz ve Matthew Perry anma töreninde neredeydi?! Sadece Friends dizisindeki ikonik çalışmasıyla değil aynı zamanda filmleriyle de tanınan inanılmaz bir aktör, kesinlikle rezalet @BAFTA #BAFTAs"
"BAFTA, Altın Küre, Oscar ve diğer ödüllerle aynı yanlış kararlara sahip. Matthew Perry film yaptı ve popüler kültür için önemliydi"
"@BAFTA işte böyle yapacaksın, RIP Matthew Perry" "Friends" hayranlarının gözü yaşlı...
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