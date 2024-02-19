Will Smith'in Oğlu Jaden Smith İlişkisini İlk Defa Sosyal Medyada Paylaşınca Sevgilisi Övgü Yağmuruna Tutuldu
Will Smith'in Oğlu Jaden Smith İlişkisini İlk Defa Sosyal Medyada Paylaşınca Sevgilisi Övgü Yağmuruna Tutuldu
Ünlü aktör Will Smith'in oğlu Jaden Smith sevgilisini sosyal medya hesabında ilk defa takipçileriyle paylaştı. Güzelliğiyle kısa sürede viral olan ve içerik üreticisi olduğu öğrenilen kadın birçok övgü dolu yorum aldı. Detaylar👇
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Amerikalı rapçi ve şarkıcı Jaden Smith'i çoğumuz Will Smith'in oğlu olarak tanıyoruz.
Babasıyla oynadığı rol ile oyunculuk kariyerine de erken yaşta başlamış isim "Pursuit of Happines" filmiyle bilindi diyebiliriz.
Hollywood'un bilinen çiftlerinden biri olan Will Smith ve Jada Pinkett Smith'in oğlu, ünlü ebeveynleri sayesinde ilgi odağı olarak büyüdü...
Ünlü aktörün oğlu olması dışında kariyerine müzik ağırlı devam eden Smith, şöhret basamaklarını hızla çıkıyor.
Bir ünün içine doğan ve medyanın gözü önüne büyüyen rapçiyi "Icon" ve "Ritmo" isimli şarkılarıyla da duymuş olabilirsiniz.
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Gelelim aşk hayatına...Kendisi 2016 senesinde Sarah Sander ile başlayan aşk dedikodularına 18 yaşından beri sık sık dahil oluyor.
Kylie Jenner ile ilişkileri uzun süre önce bitmiş Smith geçtiğimiz gün başka bir güzelle sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafıyla çok konuşuldu...
2020'den beri birlikte olan Smith ve kız arkadaşı Sab Zada, kendisi geçmişte Sofia Richie ve Kylie Jenner gibi bazı ünlü kadınlarla birlikte olmuş olsa da ilişkilerini sessiz yaşamayı tercih etmişti.
Ta ki düne kadar...Ani bir kararla birlikte fotoğraflarını paylaşan Jaden Smith kısa sürede bu fotoğrafla viral oldu👇
İçerik üreticiliği ve modellik yaptığı öğrenilen Sab Zada Jaden Smith'in hayranlarından birçok güzel yorum aldı.
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Gelen tepkilere birlikte bakalım👇
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