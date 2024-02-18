Konserde Gitar Penasını Fırlatan Taylor Swift'in Hayranını Yaraladığı İddia Edildi!
Konserde Gitar Penasını Fırlatan Taylor Swift'in Hayranını Yaraladığı İddia Edildi!
Gündemlerin kadını Taylor Swift'in bu sefer de hayranını yaraladığı iddia edildi. Gözü moraran hayranım videosu TikTok'ta viral oldu.
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Tarih yazmasına alışkın olduğumuz Taylor Swift'i tanıyanlarınız vardır: Kendisi geçen sene adeta başarıdan başarıya koştu!
Ancak 2024 yılı Swift için çok da iyi başlamadı: 2023'te başarılarını anlata anlata bitiremediğimiz Swift, 2024'e tam tersi şeklinde girdi.
Swift'in şimdi de konser esnasında gitar penasını fırlatarak bir hayranını yaraladığı iddia edildi.
Hayranının konserde Swift'i penayı fırlatırken ve kendisini ağlarken çektiği video kısa sürede TikTok'ta viral oldu.
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Öte yandan, gitar penasının hafif olduğunu söyleyip söz konusu videonun yalan olduğunu savunanlar da oldu.
Yeni albümü çıkmadan önce stratejik olarak planlanan olaylar olduğunu söyleyenler de yok değil.
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