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Konserde Gitar Penasını Fırlatan Taylor Swift'in Hayranını Yaraladığı İddia Edildi!

Konserde Gitar Penasını Fırlatan Taylor Swift'in Hayranını Yaraladığı İddia Edildi!

Effy
Effy - Onedio Editörü
18.02.2024 - 23:12

Gündemlerin kadını Taylor Swift'in bu sefer de hayranını yaraladığı iddia edildi. Gözü moraran hayranım videosu TikTok'ta viral oldu.

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Tarih yazmasına alışkın olduğumuz Taylor Swift'i tanıyanlarınız vardır: Kendisi geçen sene adeta başarıdan başarıya koştu!

Tarih yazmasına alışkın olduğumuz Taylor Swift'i tanıyanlarınız vardır: Kendisi geçen sene adeta başarıdan başarıya koştu!

"Nedir bu Taylor Swift tantanası?" diyenleri şöyle alalım:

Ancak 2024 yılı Swift için çok da iyi başlamadı: 2023'te başarılarını anlata anlata bitiremediğimiz Swift, 2024'e tam tersi şeklinde girdi.

Ancak 2024 yılı Swift için çok da iyi başlamadı: 2023'te başarılarını anlata anlata bitiremediğimiz Swift, 2024'e tam tersi şeklinde girdi.

Önce kendisinin yapay zekayla üretilen uygunsuz fotoğrafları viral oldu,

Sonra özel jetiyle yaptığı kısa süreli uçuşlara tepki yağmuru geldi.

Swift'in şimdi de konser esnasında gitar penasını fırlatarak bir hayranını yaraladığı iddia edildi.

Swift'in şimdi de konser esnasında gitar penasını fırlatarak bir hayranını yaraladığı iddia edildi.

Hayranının konserde Swift'i penayı fırlatırken ve kendisini ağlarken çektiği video kısa sürede TikTok'ta viral oldu.

Hayranının konserde Swift'i penayı fırlatırken ve kendisini ağlarken çektiği video kısa sürede TikTok'ta viral oldu.

Swift'in hayranının gözünün morarmasına yol açtığı iddia edildi.

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Öte yandan, gitar penasının hafif olduğunu söyleyip söz konusu videonun yalan olduğunu savunanlar da oldu.

Öte yandan, gitar penasının hafif olduğunu söyleyip söz konusu videonun yalan olduğunu savunanlar da oldu.

Yeni albümü çıkmadan önce stratejik olarak planlanan olaylar olduğunu söyleyenler de yok değil.

Yeni albümü çıkmadan önce stratejik olarak planlanan olaylar olduğunu söyleyenler de yok değil.

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