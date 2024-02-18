Eda Ece Kızının Kendisiyle Aynı 'Hataları' Yapmasına İzin Vermeyince Ebeveynlik Tarzı Eleştirildi
Eda Ece Kızının Kendisiyle Aynı 'Hataları' Yapmasına İzin Vermeyince Ebeveynlik Tarzı Eleştirildi
Hamileliğinin son aylarında kızı ve geleceğine dair açıklamalarda bulunan Eda Ece, 'Kızımın saçını boyatmasını ve dövme yaptırmasını istemem. Çünkü her ikisini de yapıp çok pişman oldum' açıklamasında bulunmuştu. Ancak ünlü oyuncunun bu sözleri topa tutuldu!
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Ünlü oyuncu Eda Ece'yi tanıyanlarınız vardır: 'Yasak Elma' dizisinde Yıldız karakteriyle özdeşleşen güzel oyuncu aynı zamanda lafını sakınmayan biri olarak da biliniyor.
Zaman zaman kendine has açıklamalarıyla magazin gündemine gelen Eda Ece, en son bebeğine koyacağı isim sorulduğunda "Yeni isimler çok değişik. Lili, Lala, Lolo gibi isimler var" isyanında bulunmuştu!
Karnı burnunda ve hamileliğinin son aylarında olan Eda Ece, şimdi de kızı ve geleceğine dair yaptığı açıklamayla gündemde.
7 aylık hamile olan güzel oyuncu, "Kızımın saçını boyatmasını ve dövme yaptırmasını istemem. Çünkü her ikisini de yapıp çok pişman oldum" şeklinde konuştu.
Ancak Eda Ece'nin bu açıklamasından yola çıkarak davranışını eleştirenler, ünlü oyuncunun sözlerini topa tuttu!
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