Eda Ece Kızının Kendisiyle Aynı 'Hataları' Yapmasına İzin Vermeyince Ebeveynlik Tarzı Eleştirildi

Hamileliğinin son aylarında kızı ve geleceğine dair açıklamalarda bulunan Eda Ece, 'Kızımın saçını boyatmasını ve dövme yaptırmasını istemem. Çünkü her ikisini de yapıp çok pişman oldum' açıklamasında bulunmuştu. Ancak ünlü oyuncunun bu sözleri topa tutuldu!

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