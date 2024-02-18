Eda Ece'den Kızının Geleceğiyle İlgili İtiraf: "Çünkü Her İkisinden de Pişman Oldum"
Eda Ece'den Kızının Geleceğiyle İlgili İtiraf: "Çünkü Her İkisinden de Pişman Oldum"
Özel hayatı ve oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Eda Ece, hamileliğinin son aylarında da gündeme geliyor.
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"Yasak Elma" dizisinde canlandırdığı Yıldız Argun karakteriyle hepimizin gönlüne taht kuran Eda Ece, kendisinden sıkça söz ettiriyor.
Ekranlara bir süre ara veren oyuncu, geçtiğimiz yaz 4 yıllık sevgilisi Buğrahan Tuncer ile dünya evine girmişti. Rol aldığı projelerde gelinlikle görmeye alıştığımız oyuncunun düğünü hepimizi büyülemişti.
Düğünden bir süre sonra hamile olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, doğal ve samimi açıklamaları ile sık sık gündeme gelmiş ve hepimizin yüzünü güldürmüştü.
Kısa süre önce güzel oyuncuya, bebeklerine koymayı düşündükleri isim sorulduğunda yeni nesil isimlerle ilgili isyan etmişti.
7 aylık hamile olan Eda Ece, son olarak yakında doğacak kızı ile ilgili konuştu.
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Kızının gelecekte saçını boyatmasını ve dövme yaptırmasını istemediğini söyleyen Eda Ece, ikisini de yaptığını ve pişman olduğunu söyledi.
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