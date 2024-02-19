44 Yaşındaki Model Tatiana Korsakova BAFTA Ödüllerinde İncilerden Oluşan Kıyafetiyle Gençlere Taş Çıkarttı

Geçtiğimiz gece düzenlenen BAFTA Ödüllerine katılan isimlerden biri de ünlü model Tatiana Korsakova oldu. 44 yaşındaki model tamamı incilerden oluşan kıyafeti ve dinç görünümüyle kırmızı halıda boy gösterdi. Detaylar içeriğimizde👇