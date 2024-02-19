44 Yaşındaki Model Tatiana Korsakova BAFTA Ödüllerinde İncilerden Oluşan Kıyafetiyle Gençlere Taş Çıkarttı
44 Yaşındaki Model Tatiana Korsakova BAFTA Ödüllerinde İncilerden Oluşan Kıyafetiyle Gençlere Taş Çıkarttı
Geçtiğimiz gece düzenlenen BAFTA Ödüllerine katılan isimlerden biri de ünlü model Tatiana Korsakova oldu. 44 yaşındaki model tamamı incilerden oluşan kıyafeti ve dinç görünümüyle kırmızı halıda boy gösterdi. Detaylar içeriğimizde👇
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İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nin bu yılki sahipleri ödüllerine kavuştu...İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan ödül töreninde Oscar habercisi yapımlar geceye damgasını vurdu.
Bu sene 77'ncisi düzenlenen gecede birçok ünlü şıklığı ile göz kamaştırmayı başardı. "Oppenheimer" filminin 7 dalda ödül kazandığı gecede birbirinden ünlü isimler boy gösterdi.
Geceye damgasını vuran bir isim de ünlü model Tatiana Korsakova oldu..İncilerden oluşan elbisesi ve zarifliği ile görenleri büyüleyen Korsakova gecenin ilgi odaklarından biri oldu.
44 yaşında ve bir çocuk annesi modelin görünümü resmen ağızları açık bıraktı!
Kendi spor giyim markası olan Rus model fit bedenini seçebileceği en uygun elbiselerden birisiyle işte böyle sergiledi👇
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