Bu İkiliyi Asla Yan Yana Düşünemezdiniz! Paris Hilton ve Benny Blanco Pembe Kıyafetleriyle Resmen Tat Kaçırdı

Son zamanların görünümüyle en çok alay konusu olan isimlerinden Benny Blanco'yu çoğunuz yapılan benzetmelerle duymuşsunuzdur... Ünlü manken Paris Hilton'la bir araya gelen Blanco yine ve yeniden tat kaçırdı. Detaylar içeriğimizde👇