Bu İkiliyi Asla Yan Yana Düşünemezdiniz! Paris Hilton ve Benny Blanco Pembe Kıyafetleriyle Resmen Tat Kaçırdı
Bu İkiliyi Asla Yan Yana Düşünemezdiniz! Paris Hilton ve Benny Blanco Pembe Kıyafetleriyle Resmen Tat Kaçırdı
Son zamanların görünümüyle en çok alay konusu olan isimlerinden Benny Blanco'yu çoğunuz yapılan benzetmelerle duymuşsunuzdur... Ünlü manken Paris Hilton'la bir araya gelen Blanco yine ve yeniden tat kaçırdı. Detaylar içeriğimizde👇
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Çoğumuzun Selena Gomez ile olan ilişkisiyle tanıdığı ve güzel şarkıcıya hiç yakıştırmadığı yapımcı Benny Blanco yorumlara hiç aldırış etmeden aşkını yaşamaya devam ediyor bildiğimiz gibi.
Selena'nın eski sevgilisi Justin Bieber'la daha önce çalıştığı da bilinen Benny Blanco'nun, Gomez'in kıskandırmak için bir girişimi olduğu da sık sık dile getiriliyor.
Ünlü manken Paris Hilton'u güzelliği ve muhteşem fiziğiyle, yıllardır emek emek kurduğu ve devam ettirdiği kariyeriyle tanımayan yoktur. Kendisi sosyal medya hesabını aktif kullanan ve büyük hayran kitlesine hitap eden bir isim.
Peki Paris Hilton ve Benny Blanco nasıl bir araya geldiler? 35 yaşındaki Blanco ve 42 yaşındaki Hilton, Benny'nin yeni yemek kitabını ve Hilton'un mutfak eşyaları serisini tanıtmak amacıyla bir video için bir araya geldi...
Hilton "Pembe mutfağımda tipik bir gün: küçük bir çocuk büyüklüğünde bir ıstakoz, @ItsBennyBlanco ve Bloody Mary'lerle tamamlandı 🦞😂Benny'nin yeni yemek kitabı "Open Wide" ön sipariş için hazır ve #BeAnIcon tencere setim şimdi @Walmart'ta ✨ yazarak videoyu takipçileriyle paylaştı.
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Selena Gomez'in erkek arkadaşı Benny Blanco ve Paris Hilton, ölmek üzere olan canlı bir ıstakozu giydirdikleri bu paylaşımları nedeniyle takipçileri tarafından eleştirildi.
Gelen tepkilere bakalım
"Bu ıstakoz servis edilmek yerine servis ediyor 💅🏻💓"
"Istakoz korkuyor..."
"Zavallı hayvan."
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"Ölü bir hayvanla oynamak 👎👎👎👎👎"
"Hayvan türlerine saygısızlık. Hiç komik değil"
"rahatsız edici, ıstakoz ölmüş olsa bile"
"Ünlülerin herkesin önünde aptalca kararlar almasını izlemek zor. Bu kötü"
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