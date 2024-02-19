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Paris Hilton 43. Yaşını Tanıdık Bir Manzarayla Kutladı: Ünlü Model Özel Jetindeki Doğum Gününü Gözlere Soktu

Paris Hilton 43. Yaşını Tanıdık Bir Manzarayla Kutladı: Ünlü Model Özel Jetindeki Doğum Gününü Gözlere Soktu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 16:39

İhtişam ve şöhretin göbek adı Paris Hilton, geçtiğimiz saatlerde 43. yaş gününü kutlamak için özel jetine bindi, takipçilerini video ve fotoğraf paylaşımlarına boğan isim parmak ısırttı. Detaylar👇

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Ünlü model Paris Hilton çoğumuzun fiziği ve şatafatlı hayatıyla tanıdığı bir isim... Her yıldız gibi adı skandallara bulamış ve sık sık manşetlere düşmüş Hilton'u günümüzde de magazinin gündeminde oldukça fazla görüyoruz.

Ünlü model Paris Hilton çoğumuzun fiziği ve şatafatlı hayatıyla tanıdığı bir isim... Her yıldız gibi adı skandallara bulamış ve sık sık manşetlere düşmüş Hilton'u günümüzde de magazinin gündeminde oldukça fazla görüyoruz.

Kendi markasını çıkartmaktan şarkıcılığa şöhret basamaklarını çıkmak için her yoku denemiş Hilton aslında gayet zengin ve köklü bir aileden geliyor. 2000'lerden bu yana her haline şahit olduğumuz model artık yaşını aldı ve ailesini kurdu tabii.

Kendi markasını çıkartmaktan şarkıcılığa şöhret basamaklarını çıkmak için her yoku denemiş Hilton aslında gayet zengin ve köklü bir aileden geliyor. 2000'lerden bu yana her haline şahit olduğumuz model artık yaşını aldı ve ailesini kurdu tabii.

43. yaş gününü de ihtişam içerisinde kutlamayı tercih eden Hilton taşıyıcı anne yoluyla kucağına aldığı oğlu Phoenix ile herkese çok tanıdık gelecek fotoğraflar paylaştı.

43. yaş gününü de ihtişam içerisinde kutlamayı tercih eden Hilton taşıyıcı anne yoluyla kucağına aldığı oğlu Phoenix ile herkese çok tanıdık gelecek fotoğraflar paylaştı.

Kucağında oğluyla özel jetine binerken yaptığı paylaşımlarla başlayan doğum günü...

Adına yapılmış kap kek ve patlatılan şampanyalarla devam etti..Kocası Carter Reum ve oğulları 1 yaşındaki Phoenix Barron ile bir geziye çıkan reality yıldızı yine çok konuşuldu.

Adına yapılmış kap kek ve patlatılan şampanyalarla devam etti..Kocası Carter Reum ve oğulları 1 yaşındaki Phoenix Barron ile bir geziye çıkan reality yıldızı yine çok konuşuldu.
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Çekirdek ailesiyle yaptığı hikayeye "gelmiş geçmiş en iyi doğum günü" notunu düştü güzel manken...

Çekirdek ailesiyle yaptığı hikayeye "gelmiş geçmiş en iyi doğum günü" notunu düştü güzel manken...

Gelen yorumlara bakalım👇

İyi ki doğdun !!!!

İyi ki doğdun !!!!

İyi ki doğdun! 🥳🎉

İyi ki doğdun! 🥳🎉
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"İyi ki doğdun, muhteşem Paris!!! Seni seviyorum 🥰"

"İyi ki doğdun, muhteşem Paris!!! Seni seviyorum 🥰"

"Oğlunuz çok hoş. Nefret edenlere kulak asmayın. O çok hoş. Onun tadını çıkar. Gözlerinizin önünde büyüyecek. xx"

"Oğlunuz çok hoş. Nefret edenlere kulak asmayın. O çok hoş. Onun tadını çıkar. Gözlerinizin önünde büyüyecek. xx"
twitter.com

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budabuda

kardashian ailesi yerine tekrar paris hilton gündem olsun en azından sonradan görme değil. ne varoş diğerleri...