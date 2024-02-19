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Billie Eilish ve Kylie Minogue'un People's Choice Ödül Törenine Katılan Tiktokçuları Çekiştirmesi Olay Oldu!

Billie Eilish ve Kylie Minogue'un People's Choice Ödül Törenine Katılan Tiktokçuları Çekiştirmesi Olay Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 17:36

Dün gece gerçekleştirilen 2024 People's Choice Awards (Halkın Seçimi Ödülleri) yine kırmızı halısından tören esnasındaki olaylara birçok olaya imza attı. Billie Eilish ve Kylie Minogue'nin konuşması akıllara geçtiğimiz Altın Küre Ödüllerinde dedikodu yaparken kameralara yakalanan Taylor Swift ve Selena Gomez'i getirdi...

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Halkın Seçimi Ödülleri'nin 49'uncu töreni 18 Şubat 2024'te Kaliforniya, Santa Monica'daki Barker Hangar'da düzenlendi.

Halkın Seçimi Ödülleri'nin 49'uncu töreni 18 Şubat 2024'te Kaliforniya, Santa Monica'daki Barker Hangar'da düzenlendi.

Birçok yıldızın katıldığı gecede ünlüler halkın seçimleriyle ödüllerine kavuştu...

Birçok yıldızın katıldığı gecede ünlüler halkın seçimleriyle ödüllerine kavuştu...

Geceye katılan isimleden birisi de Avustralyalı pop yıldızı Kylie Minogue oldu. Gecede ünlü şarkısı "Padam Padam"ı seslendiren şarkıcı büyük beğeni topladı.

Geceye katılan isimleden birisi de Avustralyalı pop yıldızı Kylie Minogue oldu. Gecede ünlü şarkısı "Padam Padam"ı seslendiren şarkıcı büyük beğeni topladı.

Katıldığı her ödül töreninden eli dolu ayrılan Billie Eilish de geceye katılan isimlerdendi.

Katıldığı her ödül töreninden eli dolu ayrılan Billie Eilish de geceye katılan isimlerdendi.

Hatırlarsanız Altın Küre ödüllerinde Selena Gomez'in kankası Taylor Swift ile yaptığı dedikodu kameralara fena yakalanmıştı! Ne konuştukları merak edilen ve birçok tahmin yürütülen olay günlerce gündemde kalmıştı...

Hatırlarsanız Altın Küre ödüllerinde Selena Gomez'in kankası Taylor Swift ile yaptığı dedikodu kameralara fena yakalanmıştı! Ne konuştukları merak edilen ve birçok tahmin yürütülen olay günlerce gündemde kalmıştı...
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Ödül töreni sırasında Billie Eilish ve Kylie Minogue yan yana oturuyordu...

Ödül töreni sırasında Billie Eilish ve Kylie Minogue yan yana oturuyordu...

Geçtiğimiz gece bir Altın Küre faciası daha yaşandı ve törende yan yana oturan Billie ve Kylie ikilisi kameralara dedikodu yaparken yaklandı.

Geçtiğimiz gece bir Altın Küre faciası daha yaşandı ve törende yan yana oturan Billie ve Kylie ikilisi kameralara dedikodu yaparken yaklandı.

"Burada bazı tiktokçular var" diyen Billie Eilish ağzını kapatarak konuşsa da videoda sesi oldukça net şekilde duyuldu...

"Burada bazı tiktokçular var" diyen Billie Eilish ağzını kapatarak konuşsa da videoda sesi oldukça net şekilde duyuldu...

İşte o anlar👇

Gelen tepkilere bakalım👇

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"tiktokçular veba gibi her yerde"

"tiktokçular veba gibi her yerde"
twitter.com

"Billie Eilish'in tiktoker salgını hakkında konuşması çok komik"

"Billie Eilish'in tiktoker salgını hakkında konuşması çok komik"
twitter.com

"aslında bazı yetenekli tiktoker'lar var ama neden kötüleri davet ettiklerini bilmiyorum"

"aslında bazı yetenekli tiktoker'lar var ama neden kötüleri davet ettiklerini bilmiyorum"
twitter.com

"ondan daha fazla para kazanıyorlar bu arada"

"ondan daha fazla para kazanıyorlar bu arada"
twitter.com

"TikTokçular onun şöhretinde ve başarısında önemli bir rol oynuyor"

"TikTokçular onun şöhretinde ve başarısında önemli bir rol oynuyor"
twitter.com
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"her Y kuşağının Z kuşağı tiktokçulara verdiği tepki gibi:"

"her Y kuşağının Z kuşağı tiktokçulara verdiği tepki gibi:"
twitter.com

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