Billie Eilish ve Kylie Minogue'un People's Choice Ödül Törenine Katılan Tiktokçuları Çekiştirmesi Olay Oldu!
Billie Eilish ve Kylie Minogue'un People's Choice Ödül Törenine Katılan Tiktokçuları Çekiştirmesi Olay Oldu!
Dün gece gerçekleştirilen 2024 People's Choice Awards (Halkın Seçimi Ödülleri) yine kırmızı halısından tören esnasındaki olaylara birçok olaya imza attı. Billie Eilish ve Kylie Minogue'nin konuşması akıllara geçtiğimiz Altın Küre Ödüllerinde dedikodu yaparken kameralara yakalanan Taylor Swift ve Selena Gomez'i getirdi...
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Halkın Seçimi Ödülleri'nin 49'uncu töreni 18 Şubat 2024'te Kaliforniya, Santa Monica'daki Barker Hangar'da düzenlendi.
Birçok yıldızın katıldığı gecede ünlüler halkın seçimleriyle ödüllerine kavuştu...
Geceye katılan isimleden birisi de Avustralyalı pop yıldızı Kylie Minogue oldu. Gecede ünlü şarkısı "Padam Padam"ı seslendiren şarkıcı büyük beğeni topladı.
Katıldığı her ödül töreninden eli dolu ayrılan Billie Eilish de geceye katılan isimlerdendi.
Hatırlarsanız Altın Küre ödüllerinde Selena Gomez'in kankası Taylor Swift ile yaptığı dedikodu kameralara fena yakalanmıştı! Ne konuştukları merak edilen ve birçok tahmin yürütülen olay günlerce gündemde kalmıştı...
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Ödül töreni sırasında Billie Eilish ve Kylie Minogue yan yana oturuyordu...
Geçtiğimiz gece bir Altın Küre faciası daha yaşandı ve törende yan yana oturan Billie ve Kylie ikilisi kameralara dedikodu yaparken yaklandı.
"Burada bazı tiktokçular var" diyen Billie Eilish ağzını kapatarak konuşsa da videoda sesi oldukça net şekilde duyuldu...
İşte o anlar👇
Gelen tepkilere bakalım👇
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"tiktokçular veba gibi her yerde"
"Billie Eilish'in tiktoker salgını hakkında konuşması çok komik"
"aslında bazı yetenekli tiktoker'lar var ama neden kötüleri davet ettiklerini bilmiyorum"
"ondan daha fazla para kazanıyorlar bu arada"
"TikTokçular onun şöhretinde ve başarısında önemli bir rol oynuyor"
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"her Y kuşağının Z kuşağı tiktokçulara verdiği tepki gibi:"
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