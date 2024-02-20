Disney Yıldızı Bridgit Mendler Oyunculukla Başlayan Kariyerine Bir Uzay Şirketinin CEO'su Olarak Devam Ediyor

Kariyerine Disney Channel isimli kanalda çocuklara yönelik yapımlarda oyunculuk yaparak başlayan Bridgit Mendler, her seferinde çıtayı daha da yukarı taşımayı başarıyor. Bu sefer de dünya ve uzay arasında veri iletişimi sağlayan uydu istasyonları üreten Northwood Space’in CEO’su oldu. Detaylar içeriğimizde👇