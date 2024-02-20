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Disney Yıldızı Bridgit Mendler Oyunculukla Başlayan Kariyerine Bir Uzay Şirketinin CEO'su Olarak Devam Ediyor

Disney Yıldızı Bridgit Mendler Oyunculukla Başlayan Kariyerine Bir Uzay Şirketinin CEO'su Olarak Devam Ediyor

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 14:20

Kariyerine Disney Channel isimli kanalda çocuklara yönelik yapımlarda oyunculuk yaparak başlayan Bridgit Mendler, her seferinde çıtayı daha da yukarı taşımayı başarıyor. Bu sefer de dünya ve uzay arasında veri iletişimi sağlayan uydu istasyonları üreten Northwood Space’in CEO’su oldu. Detaylar içeriğimizde👇

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Çoğumuzun ya çocukluk ya da gençlik yıllarında takip ettiği Disney soylarından biri olan "İyi Şanslar Charlie" ile tanıdığımız güzel oyuncu Bridgit Mendler kariyerine oyunculukla devam etmiş...

Çoğumuzun ya çocukluk ya da gençlik yıllarında takip ettiği Disney soylarından biri olan "İyi Şanslar Charlie" ile tanıdığımız güzel oyuncu Bridgit Mendler kariyerine oyunculukla devam etmiş...

"Lemonade Mouth" isimli Disney filminde başrolü oynayarak sesini de izleyenelere kanıtlamıştı.

"Lemonade Mouth" isimli Disney filminde başrolü oynayarak sesini de izleyenelere kanıtlamıştı.

Hatta ünlü ismin şarkılarının YouTube'da Disney yapımlarıyla büyümüş çocuklar tarafından hâlâ dinlendiğine adımız gibi eminiz...

Hatta ünlü ismin şarkılarının YouTube'da Disney yapımlarıyla büyümüş çocuklar tarafından hâlâ dinlendiğine adımız gibi eminiz...

Bunların yanı sıra Antropoloji dalında diploması ve doktorası bulunan Bridgit Mendler sadece oyunculuk ve şarkı söylemede değil akademik alanda da kendi kanıtlamış bir isim.

Bunların yanı sıra Antropoloji dalında diploması ve doktorası bulunan Bridgit Mendler sadece oyunculuk ve şarkı söylemede değil akademik alanda da kendi kanıtlamış bir isim.

Oyunculuğu bırakıp doktorasını Harvard ve MIT'de yapmasıyla gündem olan isim her geçen gün başarılarına bir yenisini eklemeye kararlı olacak ki...

Oyunculuğu bırakıp doktorasını Harvard ve MIT'de yapmasıyla gündem olan isim her geçen gün başarılarına bir yenisini eklemeye kararlı olacak ki...
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Kendini sürekli geliştiren 31 yaşındaki eski Disney Channel yıldızı, X'te, "dünya ve uzay arasında bir veri otoyolu" oluşturma misyonuyla yola çıkan Northwood Space'in CEO'su olarak görev yapacağını duyurdu.

Kendini sürekli geliştiren 31 yaşındaki eski Disney Channel yıldızı, X'te, "dünya ve uzay arasında bir veri otoyolu" oluşturma misyonuyla yola çıkan Northwood Space'in CEO'su olarak görev yapacağını duyurdu.

"Uzaya erişimi genişletmek için ilk prensiplerden yola çıkarak ortak yer altyapısı tasarlıyoruz. Önümüzde çok iş var, ama işin eğlenceli kısmı da bu"

Mendler'in tweet'ine göre şirket şimdiden 6.3 milyon dolar fon aldı. Ayrıca hayranlarını şaşırtan başka bir tweet atarak 4 yaşında bir erkek çocuk annesi olduğunu açıkladı.

Mendler'in tweet'ine göre şirket şimdiden 6.3 milyon dolar fon aldı. Ayrıca hayranlarını şaşırtan başka bir tweet atarak 4 yaşında bir erkek çocuk annesi olduğunu açıkladı.

"Paylaşmak istediğim bir diğer haber de 4 yaşında tatlı bir erkek çocuğuna anne olduğum. 2021'de evlat edinmeye başladım, 2022 Noel'i yakınlarında evlat edindim. Çok şanslıyım - ebeveyn olmak var olan en büyük hediye ve en belirleyici deneyim. Şimdilik haberlerim bu kadar millet," diye ekledi başarılı isim.

"Paylaşmak istediğim bir diğer haber de 4 yaşında tatlı bir erkek çocuğuna anne olduğum. 2021'de evlat edinmeye başladım, 2022 Noel'i yakınlarında evlat edindim. Çok şanslıyım - ebeveyn olmak var olan en büyük hediye ve en belirleyici deneyim. Şimdilik haberlerim bu kadar millet," diye ekledi başarılı isim.

Oyunculuk, şarkıcılık, Harvard doktorası, evlat edinme ve son olarak uzay şirketinin CEO'su olan Bridgit Mendler hayatında başka hangi başarıların altına imza atacak merakla bekliyoruz...

Oyunculuk, şarkıcılık, Harvard doktorası, evlat edinme ve son olarak uzay şirketinin CEO'su olan Bridgit Mendler hayatında başka hangi başarıların altına imza atacak merakla bekliyoruz...
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"Mit diye okudum yine neler yapacaksın"

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