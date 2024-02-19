Sevgilisi Benny Blanco'dan Sonra Oklar Yeniden Selena Gomez'e Döndü: Yapılan Kötü Yorumlar Çığ Gibi Büyüdü
Sevgilisi Benny Blanco'dan Sonra Oklar Yeniden Selena Gomez'e Döndü: Yapılan Kötü Yorumlar Çığ Gibi Büyüdü
Linçlenmeye alışmış ünlü şarkıcı Selena Gomez'in, yeni paylaşımına birbirinden kötü birçok yorum geldi. Yaşlandığını söyleyenlerden, sevgilisi yüzünden çirkinleştiğini iddia edenlere, yorumlar çığ gibi büyüdü. Detaylar👇
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Bildiğimiz gibi ünlü şarkıcı Selena Gomez son zamanlarda kendinden çok birlikte olduğu kayıt prodüktörü sevgilisi Benny Blanco yüzünden oldukça büyük tepkilere maruz kalıyor.
Gündeme sık sık fiziksel değişimleri ile bomba gibi düşen, her seferinde de sosyal medya kullanıcılarından ağzının payını kötü yorumlarla alan Gomez bu tepkilere kulağını kapatmış olacak ki...
430 milyon takipçili sosyal medya hesabında birbirinden doğal pozlarını en samimi şekilde paylaşmaya ve kendini olduğu gibi göstermeye devam ediyor.
E tabii Benny Blanco'ya olan aşkını da doyasıya yaşıyor ve mutlu olduğunu söylemekten geri durmuyor ünlü şarkıcı.
Kendi makyaj markasına sahip Gomez yeri geliyor full makyajlı görünümlerini hayranlarıyla paylaşıyor...
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Yeri geliyor ev hallerini tüm şeffaflığıyla, olduğu gibi takipçilerine göstermekten çekinmiyor.
Kimi zaman çok beğenilen kimi zamansa görünüşü yüzünden eleştiri yağmuruna tutulan Selena Gomez'in birkaç saat önce sosyal medya hesabından yaptığı hikaye paylaşımına yüzlerce kötü yorum geldi.
Kendisinin de diğer insalardan bir farkı olmadığını, elinde olmadan eskisinden farklı göründüğünü, psikolojik sıkıntılar yaşadığını belirtmesine rağmen sayısız kez görünümüyle yargılanan şarkıcının fotoğrafına gelen yorumlara birlikte bakalım👇
"Hiç hiti yok, çirkin erkek arkadaş, siyonist, fazla kilolu, yorgunluktan ölüyor, şarkıları fiyasko"
"Rhode'a çok ihtiyacı var"
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"twt'daki insanlar 100 estetik ameliyat olmadan insanların nasıl göründüğünü bilmiyor 🫤"
"Vay! Neden haşlanmış yumurtaya benziyor?"
"her hafta yeni bir yüz"
"Onun Chucky olduğunu sanmıştım 😭"
"Çok güzel ve NORMAL görünüyor, hepinizin bu klişeleri bırakması gerekiyor"
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"Keşke size SLE ile yaşamanın ne kadar zor olduğunu anlatabilseydim. Selena aslında her gün bir savaş veriyor ve bence onu daha fazla rahat bırakmalı ve ona zorbalık yapmak için onu aşırı analiz etmeyi bırakmalıyız"
"bazıları buna depresyon diyebilir"
"Bu suratla bir tavuğu bile bayıltabilirsin."
Umuyoruz ki Selena Gomez'in başlattığı "hepimiz insanız, her an her şekilde gözükebiliriz" algısı artık olabildiğince normalleşir ve başkaları insanların değiştiremeyeceği ya da zaten mutlu olduğu görünümlerini değiştirmeye çalışmayı bırakırlar... Böylece linç kültürünün biteceği günlere bir adım daha yaklaşabiliriz🙏
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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