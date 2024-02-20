Konserinde Yere Kapaklanan Madonna Yürekleri Ağza Getirdikten Sonra Profesyonelliğini Bir Kez Daha Kanıtladı
Konserinde Yere Kapaklanan Madonna Yürekleri Ağza Getirdikten Sonra Profesyonelliğini Bir Kez Daha Kanıtladı
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Artık 65 yaşına merdiven dayamış, sayısız albüm çıkartmış ve kariyerini en iyi noktaya taşımış dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'yı çoğumuz yakından tanıyoruz.
Yaşına rağmen sahne kıyafetleri ve performansıyla yirmiliklere resmen taş çıkartan Madonna her seferinde kendine hayran bırakmayı başarıyor...
"Celebration" isimli turnesini sağlık sorunları dolayısıyla erteleyen ünlü şarkıcı, Londra'daki hayranlarıyla buluşarak dünya turuna başladı.
Konserlerindeki canlı performanslarıyla adından sıkça bahsettiren Madonna bu sefer yürekleri fena hoplattı!
Amerika'nın Seattle şehrindeki konserinde bir dansçıyla sergilediği performansta, dansçının neden olduğu bir kaza yüzünden yere kapaklanan Madonna...
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"Open Your Heart" şarkısı esnasında düşünce, profesyonelliğini konuşturarak hiçbir şey olmamış gibi şarkıyı söylemeye devam etti.
Şarkıcının düşüşü kısa sürede gündem olsa da profesyonelliğine övgü yağmadan edilemedi.
Gelen tepkilere bakalım 👇
"Öncelikle topuklu ayakkabı giymemeli, o bir erkek. Erkek topuklu giymez"
"Ve kimse onun düşüşü hakkında kötü bir şey söylemeye cesaret edemeyecek çünkü o bunu sahiplendi ve o arsız kahkahasıyla kurtardı! 😍😍😍"
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"zavallı dansçı, çoktan kovulmuştur"
"Hahah o, iyi misin, beni burada bıraktın der gibi bakıyor 💜💜💜"
"Madonna'nın utanmadan, kendiliğinden aptalca ve eğlenceli olması benim en sevdiğim Madonna."
"Bunun olacağından gerçekten endişelendim."
"O acayip bir profesyonel.. Tüm çabaları bizi eğlendirmek için.. Onu sevmelisin.. O İnanılmaz.."
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