Dua Lipa ve Sevgilisi Callum Turner Bir Davette İlk Defa Birlikte Görüntülenince Çiftin Uyumlarına Yorum Yağdı

Son zamanlarda, kariyerini ve aşk hayatını birlikte ilerleten Dua Lipa hem yeni şarkısını çıkarttı hem de yeni sevgilisi oyuncu Callum Turner'ı koluna takıp davette boy gösterdi. İlk defa bir davete birlikte katılan ikili ilgi odası oldu. Detaylar içeriğimizde👇