Dua Lipa ve Sevgilisi Callum Turner Bir Davette İlk Defa Birlikte Görüntülenince Çiftin Uyumlarına Yorum Yağdı
Dua Lipa ve Sevgilisi Callum Turner Bir Davette İlk Defa Birlikte Görüntülenince Çiftin Uyumlarına Yorum Yağdı
Son zamanlarda, kariyerini ve aşk hayatını birlikte ilerleten Dua Lipa hem yeni şarkısını çıkarttı hem de yeni sevgilisi oyuncu Callum Turner'ı koluna takıp davette boy gösterdi. İlk defa bir davete birlikte katılan ikili ilgi odası oldu. Detaylar içeriğimizde👇
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Son şarkısı "Training Seasons"ın listelerde yayınlandığı andan itibaren bir numarada kalmasıyla müzik sektöründeki başarısını yine ve yeniden kanıtlamış Dua Lipa'yı hit şarkılarıyla duymaya alıştık artık.
Müzik kariyeri oldukça iyi ilerleyen, ödüllere doyamayan genç şarkıcının son zamanlardaki aşk hayatı bir miktar çalkantılı geçiyordu bildiğimiz gibi.
28 yaşındaki şarkıcı, 42 yaşındaki yönetmen Romain Gavras ile 8 aylık ilişkisini 2023'ün sonlarında bitirmiş ve hayranlarına derin bir oh çektirmişti...
Bu ayrılık sonrası kızıl saçlarıyla piyasaya ateş gibi düşen Lipa, hayranlarına adeta yeni bir umut olmuştu ki...
Güzel şarkıcı son ayrılığının acısını tahminimizden çabuk atlattı! Daha önce paparazzilere yakalanan oyuncu Callum Turner ve Dua Lipa ilişkilerinin başındayken kameralardan hiç çekinmeden samimi pozlar vererek iddiaları doğrulamışlardı.
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Dua Lipa sevgilisi Callum Turner ile BAFTA Ödül Töreni’nin ardından birlikte katıldıkları partide resmen ışıldadı...
İlk defa bir etkinlikte göz göze ve el ele görünütlenen çift Lipa'nın hayranlarından birçok yorum aldı.
Gelin yorumlara birlikte bakalım👇
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