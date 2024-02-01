Kate Middleton'un Ameliyat Sonrası Hastanede Kaldığı Süreçte Çocuklarının Kendisini Ziyaret Etmediği Öğrenildi
Kate Middleton'un Ameliyat Sonrası Hastanede Kaldığı Süreçte Çocuklarının Kendisini Ziyaret Etmediği Öğrenildi
Kate Middleton operasyon sonrası iki hafta hastanede kaldıktan sonra sarayın açıklamasıyla yazlık evinde istirahate çekilmişti. Galler prensesinin hastanede olduğu süreçte çocukları tarafından ziyaret edilmediği öğrenildi. Detaylar👇
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Galler Prensesi Kate Middleton bildiğimiz gibi geçtiğimiz ay rahminden geçirdiği ameliyatla kamu görevlerine ara vermişti.
İki hafta hastenede yatan Prenses sarayın açıklamasına göre geçtiğimiz gün taburcu olmuştu ve sağlık durumunun iyi olduğu söylenmişti.
William ve Kate'in Prens Louis, Prens George ve Prenses Charlotte isimli üç çocukları var. İngiliz tahtının ikinci sırasındaki isim ise Prens George.
Fakat Prensesi hastanede kaldığı sürece çocuklarının ziyaret etmediği ortaya çıktı.
Bir kaynak Çarşamba günü Entertainment Tonight'a yaptığı açıklamada 10 yaşındaki Prens George, 8 yaşındaki Prenses Charlotte ve 5 yaşındaki Prens Louis'in annelerini görmeye gitmediklerini çünkü çiftin "rutinlerinin bozulmadığından" emin olmak istediklerini söyledi.
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Middleton ve kocası Prens William'ın endişeyi önlemek için çocuklarını durumdan uzak tutmanın en iyisi olduğuna karar verdiklerini açıkladı.
Middleton'ın çocukları hastane odasına uğramamış olsa da, kayınpederi Kral Charles tarafından geçen hafta ziyaret edildi.
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