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Kate Middleton'un Ameliyat Sonrası Hastanede Kaldığı Süreçte Çocuklarının Kendisini Ziyaret Etmediği Öğrenildi

Kate Middleton'un Ameliyat Sonrası Hastanede Kaldığı Süreçte Çocuklarının Kendisini Ziyaret Etmediği Öğrenildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 15:54

Kate Middleton operasyon sonrası iki hafta hastanede kaldıktan sonra sarayın açıklamasıyla yazlık evinde istirahate çekilmişti. Galler prensesinin hastanede olduğu süreçte çocukları tarafından ziyaret edilmediği öğrenildi. Detaylar👇

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Galler Prensesi Kate Middleton bildiğimiz gibi geçtiğimiz ay rahminden geçirdiği ameliyatla kamu görevlerine ara vermişti.

Galler Prensesi Kate Middleton bildiğimiz gibi geçtiğimiz ay rahminden geçirdiği ameliyatla kamu görevlerine ara vermişti.

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İki hafta hastenede yatan Prenses sarayın açıklamasına göre geçtiğimiz gün taburcu olmuştu ve sağlık durumunun iyi olduğu söylenmişti.

İki hafta hastenede yatan Prenses sarayın açıklamasına göre geçtiğimiz gün taburcu olmuştu ve sağlık durumunun iyi olduğu söylenmişti.

Burada bahsetmiştik:

William ve Kate'in Prens Louis, Prens George ve Prenses Charlotte isimli üç çocukları var. İngiliz tahtının ikinci sırasındaki isim ise Prens George.

William ve Kate'in Prens Louis, Prens George ve Prenses Charlotte isimli üç çocukları var. İngiliz tahtının ikinci sırasındaki isim ise Prens George.

Fakat Prensesi hastanede kaldığı sürece çocuklarının ziyaret etmediği ortaya çıktı.

Fakat Prensesi hastanede kaldığı sürece çocuklarının ziyaret etmediği ortaya çıktı.

Bir kaynak Çarşamba günü Entertainment Tonight'a yaptığı açıklamada 10 yaşındaki Prens George, 8 yaşındaki Prenses Charlotte ve 5 yaşındaki Prens Louis'in annelerini görmeye gitmediklerini çünkü çiftin "rutinlerinin bozulmadığından" emin olmak istediklerini söyledi.

Bir kaynak Çarşamba günü Entertainment Tonight'a yaptığı açıklamada 10 yaşındaki Prens George, 8 yaşındaki Prenses Charlotte ve 5 yaşındaki Prens Louis'in annelerini görmeye gitmediklerini çünkü çiftin "rutinlerinin bozulmadığından" emin olmak istediklerini söyledi.
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Middleton ve kocası Prens William'ın endişeyi önlemek için çocuklarını durumdan uzak tutmanın en iyisi olduğuna karar verdiklerini açıkladı.

Middleton ve kocası Prens William'ın endişeyi önlemek için çocuklarını durumdan uzak tutmanın en iyisi olduğuna karar verdiklerini açıkladı.

Middleton'ın çocukları hastane odasına uğramamış olsa da, kayınpederi Kral Charles tarafından geçen hafta ziyaret edildi.

Middleton'ın çocukları hastane odasına uğramamış olsa da, kayınpederi Kral Charles tarafından geçen hafta ziyaret edildi.

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