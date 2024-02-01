Beyin Kanaması Geçirmişti: Üst Üste Ameliyat Olan Settar Tanrıöğen'ın Son Durumu Hakkında Yeni Açıklama!
Beyin Kanaması Geçirmişti: Üst Üste Ameliyat Olan Settar Tanrıöğen'ın Son Durumu Hakkında Yeni Açıklama!
Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı karakterle bir kez daha gönülleri fetheden Settar Tanrıöğen geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirmişti. Üst üste ameliyata alınan usta oyuncunun sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama geldi!
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Settar Tanrıöğen, Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinden canlandırdığı "Apo" karakteriyle yeniden gündemin en çok konuşulan ismi oldu.
Ebru Destan'ın sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde korkutan bir haber vermiş ve Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirdiğini açıklamıştı.
Başarılı oyuncu cuma günü beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince acil olarak ameliyata alınmıştı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tanrıöğen'in ameliyatı başarılı geçmiş ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü açıklamıştı.
Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi Gold Yapım, 28 Ocak'ta ikinci bir ameliyat olduğu öğrenilen ünlü oyuncu hakkında beklenen açıklamayı yapmıştı.
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Geçtiğimiz dakikalarda Settar Tanrıöğen'in tedavi gördüğü hastaneden yeni bir açıklama geldi. Oyuncun sağlık durumu hakkında da şu açıklama yapıldı:
"Bugün itibariyle klinik durumu stabil. Bu tür beyin kanamalarından sonra ortaya çıkabilecek risklerin varlığı nedeniyle, hastamız Settar Tanrıöğen'in yakın takibi bir süre daha yoğun bakım ünitemizde devam edecektir"
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