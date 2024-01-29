Beyin Kanaması Geçiren Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ı Settar Tanrıöğen Yeniden Ameliyat Oldu

Geçirdiği beyin kanamasının ardından acil ameliyata alınan 61 yaşındaki oyuncu Settar Tanrıöğen, dün bir ameliyat daha geçirdi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; 1,5 saat süren yeni operasyonda usta oyuncunun beyninde oluşan sıvı alındı.