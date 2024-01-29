Beyin Kanaması Geçiren Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ı Settar Tanrıöğen Yeniden Ameliyat Oldu
Beyin Kanaması Geçiren Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ı Settar Tanrıöğen Yeniden Ameliyat Oldu
Geçirdiği beyin kanamasının ardından acil ameliyata alınan 61 yaşındaki oyuncu Settar Tanrıöğen, dün bir ameliyat daha geçirdi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; 1,5 saat süren yeni operasyonda usta oyuncunun beyninde oluşan sıvı alındı.
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Kızılcık Şerbeti dizisinde ‘Abdullah Ünal’ karakterine hayat veren oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz cuma günü beyin beyin kanaması geçirdi.
Ünlü oyuncunun beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince hemen Ataşehir Acıbadem Hastanesi’ne sevk edilip acil ameliyata alındı.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, başarılı geçen ameliyatın ardından yoğun bakımdaki tedavisi süren 61 yaşındaki Tanrıöğen dün yeniden bıçak altına yattı ve 1,5 saat süren yeni operasyonda usta oyuncunun beyninde oluşan sıvı alındı.
“Kızılcık Şerbeti” dizisinin yapım şirketi Gold Film’in sağlık durumunu yakından takip ettiği Tanrıöğen’in Kızılcık Şerbeti’nin bu haftaki bölümündeki sahnelerini geçen hafta tamamlandığı, yeni bölümler için sete dönüş tarihine de yarın doktorlarıyla yapılacak görüşme sonrası karar verileceği öğrenildi.
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