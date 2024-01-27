Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen Beyin Kanaması Geçirdi

Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen Beyin Kanaması Geçirdi

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 12:06

Ebru Destan, Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirdiğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kızılcık Şerbeti'ndeki Abdullah karakteriyle izlediğimiz usta oyuncu Settar Tanrıöğen'den korkutan bir haber geldi.

Kızılcık Şerbeti'ndeki Abdullah karakteriyle izlediğimiz usta oyuncu Settar Tanrıöğen'den korkutan bir haber geldi.

Ebru Destan'ın paylaşımına göre usta oyuncu beyin kanaması geçirdi.

Ebru Destan'ın paylaşımına göre usta oyuncu beyin kanaması geçirdi.

Instagram hesabından paylaşım yapan Ebru Destan, Tanrıöğen'in hemen ameliyata alındığını ve ameliyatının güzel geçtiğini belirtti.

Instagram hesabından paylaşım yapan Ebru Destan, Tanrıöğen'in hemen ameliyata alındığını ve ameliyatının güzel geçtiğini belirtti.

Biz de kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz...

Biz de kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz...

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
27
2
2
2
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
nazifegurergil1957

acil sifalar diliyorum geçmiş olsun

mehmet

Geçmiş olsun Saldıray abi