Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen Beyin Kanaması Geçirdi
Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen Beyin Kanaması Geçirdi
Ebru Destan, Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirdiğini açıkladı.
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Kızılcık Şerbeti'ndeki Abdullah karakteriyle izlediğimiz usta oyuncu Settar Tanrıöğen'den korkutan bir haber geldi.
Ebru Destan'ın paylaşımına göre usta oyuncu beyin kanaması geçirdi.
Instagram hesabından paylaşım yapan Ebru Destan, Tanrıöğen'in hemen ameliyata alındığını ve ameliyatının güzel geçtiğini belirtti.
Biz de kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz...
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acil sifalar diliyorum geçmiş olsun
Geçmiş olsun Saldıray abi