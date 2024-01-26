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Bitmeyen Polemik Yapmışlar: Şahan Gökbakar Manidar Paylaşımıyla "Mesaj Yerine Ulaştı" Dedirtti

Bitmeyen Polemik Yapmışlar: Şahan Gökbakar Manidar Paylaşımıyla "Mesaj Yerine Ulaştı" Dedirtti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
27.01.2024 - 01:04

Bitmek bilmeyen Şahan Gökbakar-Buket Aydın kaosu bitmek bilmiyor! Diliyoruz ki kapanışı Şahan Gökbakar manidar paylaşımıyla yapmış olsun...

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Hazırsanız, haftanın başından beri bitmek bilmeyen Şahan Gökbakar ve Buket Aydın polemiğinin, umuyoruz ki kapanışını yapmaya geldik!

Hazırsanız, haftanın başından beri bitmek bilmeyen Şahan Gökbakar ve Buket Aydın polemiğinin, umuyoruz ki kapanışını yapmaya geldik!

Olaya uzak kalanlarınız olmuştur belki, küçük bir özetle olayı hatırlatalım. Her şey eski haber spikeri, şimdilerde ise sansasyonel açıklamalarıyla gündeme sık sık düşen Buket Aydın'ın erkeklerin bu hayattaki misyonuyla ilgili fikirler belirttiği videosuyla başlamıştı.

Olaya uzak kalanlarınız olmuştur belki, küçük bir özetle olayı hatırlatalım. Her şey eski haber spikeri, şimdilerde ise sansasyonel açıklamalarıyla gündeme sık sık düşen Buket Aydın'ın erkeklerin bu hayattaki misyonuyla ilgili fikirler belirttiği videosuyla başlamıştı.

İlişkisi olduğu hiçbir erkeğe, özel günler dışında asla hediye almadığını belirten Aydın, yakın bir arkadaşı olsa bile birlikte yemeğe çıktığı bir erkeğin hesabı mutlaka ödemesi gerektiğini savunmuştu.

Sosyal medyada tepkiler büyüdü, Buket Aydın kiminin eleştiri okunun hedefinde kaldı, kimininse alay konusu oldu. Dikkat çeken açıklamalara bir tepki de Şahan Gökbakar'dan gelince işler karıştı!

Şahan Gökbakar'ın kendisini tiye almasına katlanamayan Buket Aydın birdenbire ateş püskürmüş, Şahan Gökbakar için "eski komedyen bozması', 'muhalefete yalakalıktan başka işi yok', ve 'kadın düşmanı rezil' gibi ifadeler kullanmıştı.

Şahan Gökbakar'ın kendisini tiye almasına katlanamayan Buket Aydın birdenbire ateş püskürmüş, Şahan Gökbakar için "eski komedyen bozması', 'muhalefete yalakalıktan başka işi yok', ve 'kadın düşmanı rezil' gibi ifadeler kullanmıştı.

Tüm detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Ardından olay aniden renk değiştirdi. Yaptığı açıklamayla tatmin olmayan Buket Aydın hızını alamadı ve katıldığı sabah programında Şahan Gökbakar'ın eşine kadar dil uzatmaya karar verdi.

Ardından olay aniden renk değiştirdi. Yaptığı açıklamayla tatmin olmayan Buket Aydın hızını alamadı ve katıldığı sabah programında Şahan Gökbakar'ın eşine kadar dil uzatmaya karar verdi.

'Senin eşinin eski soyadı Selin Ortaçlı, Google'a bir girip baksınlar listesi bayağı kabarık bir hanımefendi! Seninle evlendi diye bunlar düzelmez' diyerek Şahan Gökbakar'ın eşini de kaosa dahil eden Buket Aydın yine ve yeniden büyük tepki görecek cümleler sarf etti.

Buket Aydın'ın Selin Ortaçlı'yı hedef aldığı konuşmasının tüm detaylarından da bu yazımızda bahsetmiştik:

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Cevabını geciktirmeden hazırlayan Şahan Gökbakar, Buket Aydın'ın eşine söylediği saçma sözlerden, estetiklerine kadar kendince her şeyine verip veriştirdiği bir video paylaştı. "Söyle kimlere çaktın? Hem de arkadan çaktın?" diyerek Buket Aydın'ı fena haşladı.

Cevabını geciktirmeden hazırlayan Şahan Gökbakar, Buket Aydın'ın eşine söylediği saçma sözlerden, estetiklerine kadar kendince her şeyine verip veriştirdiği bir video paylaştı. "Söyle kimlere çaktın? Hem de arkadan çaktın?" diyerek Buket Aydın'ı fena haşladı.

O videonun detaylarından bu yazımızda bahsetmiştik:

Önce dalga geçen Şahan Gökbakar, ardından yine iğneleyici fakat iğneleyici olduğu kadar da mahcubiyetini belirttiği bir paylaşımda bulunarak, eşinden özür diledi.

Önce dalga geçen Şahan Gökbakar, ardından yine iğneleyici fakat iğneleyici olduğu kadar da mahcubiyetini belirttiği bir paylaşımda bulunarak, eşinden özür diledi.

Gökbakar, 'hiç alakası olmamasına rağmen bu yalan dolan, leş, paçoz, çirkin, seviyesiz, değersiz, ucuz ve varoş muhabbetin içinde adının geçmesine sebep olduğu için üzgünüm. Kusura bakma karıcım' açıklamasında bulundu.

Özür mesajının tüm detaylarından da burada bahsetmiştik:

Selin Ortaçlı'dan da kocasına destek çıkan ve bütün bu çirkinliği umursamadığını belirten mesaj gecikmedi tabii.

Selin Ortaçlı'dan da kocasına destek çıkan ve bütün bu çirkinliği umursamadığını belirten mesaj gecikmedi tabii.

'Bal kocam; şu 12 senedir vicdanın, o pamuk kalbin, bana olan sevgin sarıp sarmaladı beni-bizi. Sen özür dileyecek bir şey yapmadın.' açıklamasında bulunan Selin Ortaçlı, aynı zamanda kendisine atılan iddialara da cevap verdi.

Selin Ortaçlı'nın Buket Aydın'ın hadsiz iddialarını susturduğu açıklamasının tüm detayları da burada 👇

Şimdi dönelim olayı kapanışa götüreceğini umduğumuz son noktaya! Buket Aydın göndermelerine doyamayan Şahan Gökbakar, geçtiğimiz saatlerde kar tatilinden fotoğrafını "Ski'ci biri değilim.😁 Ortamını seviyorum." notuyla paylaştı.

Şimdi dönelim olayı kapanışa götüreceğini umduğumuz son noktaya! Buket Aydın göndermelerine doyamayan Şahan Gökbakar, geçtiğimiz saatlerde kar tatilinden fotoğrafını "Ski'ci biri değilim.😁 Ortamını seviyorum." notuyla paylaştı.

Gökbakar'ın mesajını anlayanlar yorumlara koştu haliyle! 👇

Gökbakar'ın mesajını anlayanlar yorumlara koştu haliyle! 👇
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