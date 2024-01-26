Bitmeyen Polemik Yapmışlar: Şahan Gökbakar Manidar Paylaşımıyla "Mesaj Yerine Ulaştı" Dedirtti
Bitmeyen Polemik Yapmışlar: Şahan Gökbakar Manidar Paylaşımıyla "Mesaj Yerine Ulaştı" Dedirtti
Bitmek bilmeyen Şahan Gökbakar-Buket Aydın kaosu bitmek bilmiyor! Diliyoruz ki kapanışı Şahan Gökbakar manidar paylaşımıyla yapmış olsun...
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Hazırsanız, haftanın başından beri bitmek bilmeyen Şahan Gökbakar ve Buket Aydın polemiğinin, umuyoruz ki kapanışını yapmaya geldik!
Olaya uzak kalanlarınız olmuştur belki, küçük bir özetle olayı hatırlatalım. Her şey eski haber spikeri, şimdilerde ise sansasyonel açıklamalarıyla gündeme sık sık düşen Buket Aydın'ın erkeklerin bu hayattaki misyonuyla ilgili fikirler belirttiği videosuyla başlamıştı.
Sosyal medyada tepkiler büyüdü, Buket Aydın kiminin eleştiri okunun hedefinde kaldı, kimininse alay konusu oldu. Dikkat çeken açıklamalara bir tepki de Şahan Gökbakar'dan gelince işler karıştı!
Şahan Gökbakar'ın kendisini tiye almasına katlanamayan Buket Aydın birdenbire ateş püskürmüş, Şahan Gökbakar için "eski komedyen bozması', 'muhalefete yalakalıktan başka işi yok', ve 'kadın düşmanı rezil' gibi ifadeler kullanmıştı.
Ardından olay aniden renk değiştirdi. Yaptığı açıklamayla tatmin olmayan Buket Aydın hızını alamadı ve katıldığı sabah programında Şahan Gökbakar'ın eşine kadar dil uzatmaya karar verdi.
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Cevabını geciktirmeden hazırlayan Şahan Gökbakar, Buket Aydın'ın eşine söylediği saçma sözlerden, estetiklerine kadar kendince her şeyine verip veriştirdiği bir video paylaştı. "Söyle kimlere çaktın? Hem de arkadan çaktın?" diyerek Buket Aydın'ı fena haşladı.
Önce dalga geçen Şahan Gökbakar, ardından yine iğneleyici fakat iğneleyici olduğu kadar da mahcubiyetini belirttiği bir paylaşımda bulunarak, eşinden özür diledi.
Selin Ortaçlı'dan da kocasına destek çıkan ve bütün bu çirkinliği umursamadığını belirten mesaj gecikmedi tabii.
Şimdi dönelim olayı kapanışa götüreceğini umduğumuz son noktaya! Buket Aydın göndermelerine doyamayan Şahan Gökbakar, geçtiğimiz saatlerde kar tatilinden fotoğrafını "Ski'ci biri değilim.😁 Ortamını seviyorum." notuyla paylaştı.
Gökbakar'ın mesajını anlayanlar yorumlara koştu haliyle! 👇
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Siz ne düşünüyorsunuz? Finali yaptık diyebilir miyiz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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