Bitmeyen Polemik Yapmışlar: Şahan Gökbakar Manidar Paylaşımıyla "Mesaj Yerine Ulaştı" Dedirtti

'Senin eşinin eski soyadı Selin Ortaçlı, Google'a bir girip baksınlar listesi bayağı kabarık bir hanımefendi! Seninle evlendi diye bunlar düzelmez' diyerek Şahan Gökbakar'ın eşini de kaosa dahil eden Buket Aydın yine ve yeniden büyük tepki görecek cümleler sarf etti.