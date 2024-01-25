Buket Aydın'ın Açıklamaları İçin Eşinden Özür Dilemişti: Selin'den Eşi Şahan Gökbakar'a Tam Destek Geldi
Buket Aydın'ın Açıklamaları İçin Eşinden Özür Dilemişti: Selin'den Eşi Şahan Gökbakar'a Tam Destek Geldi
Buket Aydın'ın erkekler ile ilgili yaptığı açıklamalardan sonra hatırlarsanız Gökabakar, Aydın'ı tiye aldığı bir video yayınlamıştı. Aydın ise bu videodan sonra Gökbakar'ın eşini de konuya dahil etmiş, Şahan Gökbakar ise eşinden özür dilemişti. Yeni hamle bu sefer Selin Gökabakar'dan geldi. Gökbakar, eşine tam destek verdi.
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Biliyorsunuz ki Buket Aydın, son zamanlarda açıklamalarıyla gündemden hiç düşmeyen isimlerden bir tanesi. Aydın'ın son konuşmasında "Ben hesap ödemem. Davul bile dengi dengine" ifadeleri ile erkekler hakkında yaptığı açıklama ise gündemde resmen bomba etkisi yaratmıştı.
Gündemi yakından takip eden Şahan Gökbakar, Buket Aydın'ın açıklamalarını tiye alan bir video yayınlayarak bu tartışmanın fitilini ateşlemişti hatırlarsanız. Aydın, Gökbakar'ın bu videosuna fena çıkışmıştı çünkü.
Olaylar bu kadarla kalmadı tabii. Buket Aydın, Gökbakar'ın videosuna verdiği tepkiyle yetinememiş olacak ki bu sefer de Selin Gökbakar'ı alakasız bir şekilde konuya dahil etti.
Aydın, Selin Ortaçlı'nın kabarık bir geçmişe sahip olduğunu söylemekle kalmayıp Ortaçlı'ya "Zamanında birisine, ismi lazım değil bir beyefendiye, lüks bir marka jip aldırdığının haberi bile hala gazetelerde duruyor. " deyince Şahan Gökbakar'ın tepkisi gecikmedi.
Olaylarla hiç ilgisi olmayan Selin Ortaçlı bir anda kendisini kaosun içerisinde bulunca Şahan Gökbakar eşinden özür diledi.
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Şahan Gökbakar'ın özründen sonra Selin Gökbakar'da yaptığı açıklama ile eşine tam destek çıktı. Selin Gökbakar'ın "Bal kocam; şu 12 senedir vicdanın, o pamuk kalbin, bana olan sevgin sarıp sarmaladı beni-bizi. Sen özür dileyecek bir şey yapmadın." sözleri takdir topladı.
İşte Selin Gökbakar'ın yorumunun tamamı 👇🏼
Şahan Gökbakar'a eşinin yanı sıra birçok ünlü isimden de destek geldi 👇🏼
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