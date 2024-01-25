Buket Aydın'ın Açıklamaları İçin Eşinden Özür Dilemişti: Selin'den Eşi Şahan Gökbakar'a Tam Destek Geldi

Buket Aydın'ın erkekler ile ilgili yaptığı açıklamalardan sonra hatırlarsanız Gökabakar, Aydın'ı tiye aldığı bir video yayınlamıştı. Aydın ise bu videodan sonra Gökbakar'ın eşini de konuya dahil etmiş, Şahan Gökbakar ise eşinden özür dilemişti. Yeni hamle bu sefer Selin Gökabakar'dan geldi. Gökbakar, eşine tam destek verdi.

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