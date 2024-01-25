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Yeşilçam'ın 'Kötü Adamı' Hikmet Taşdemir Hayatını Kaybetti

Yeşilçam'ın 'Kötü Adamı' Hikmet Taşdemir Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
25.01.2024 - 22:03 Son Güncelleme: 25.01.2024 - 22:50

Türk sinemasının kötü adamı 82 yaşındaki Hikmet Taşdemir, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Yeşilçam dünyamızdan bir usta ismi daha kaybettik.

Yeşilçam dünyamızdan bir usta ismi daha kaybettik.

Yeşilçam sinemasının ‘kötü adamı’ Hikmet Taşdemir, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeşilçam sinemasının ‘kötü adamı’ Hikmet Taşdemir, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Siyah deri eldivenleri, füme pardösüsü, güneş gözlükleriyle hafızalarda yer edinen oyuncu Hikmet Taşdemir 82 yaşında vefat etti. Silivri'de yaşayan Taşdemir rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Tekirdağ Namık Kemal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Siyah deri eldivenleri, füme pardösüsü, güneş gözlükleriyle hafızalarda yer edinen oyuncu Hikmet Taşdemir 82 yaşında vefat etti. Silivri'de yaşayan Taşdemir rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Tekirdağ Namık Kemal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Hikmet Taşdemir bugün saat 15.05 sıralarında tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hikmet Taşdemir bugün saat 15.05 sıralarında tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
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