Hikmet Taşdemir Kimdir? Yeşilçam'ın 'Kötü Adamı' Hikmet Taşdemir Neden Öldü?

Hikmet Taşdemir, 2 Şubat 1942 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. Astsubay bir babanın çocuğu olan Taşdemir, tiyatro tutkusu nedeniyle eğitim hayatını yarıda bıraktı. Askeri okulda eğitim gören Taşdemir, eğitimini yarıda bıraktıktan sonra ilk olarak fabrikada çalışmaya başladı.

Bir kaza sonucu parmağını makineye kaptıran Hikmet Taşdemir, bir süre Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde çalıştı. Tesadüf eseri Yılmaz Güney ile tanışan Taşdemir'in sinema dünyasına ilk adımı atması da bu tanışmayla birlikte gerçekleşti.