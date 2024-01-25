Hikmet Taşdemir Kimdir? Yeşilçam'ın 'Kötü Adamı' Hikmet Taşdemir Neden Öldü?
Hikmet Taşdemir Kimdir? Yeşilçam'ın 'Kötü Adamı' Hikmet Taşdemir Neden Öldü?
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Hikmet Taşdemir, hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın 'Kötü Adamı' olarak nam salan usta isim hayranlarını gözyaşlarına boğdu. Onlarca filmde hayat verdiği kabadayı karakterleriyle gönülleri fetheden sert mizaçlı usta sanatçının oynadığı filmler merak edildi. Peki, Hikmet Taşdemir kimdir? Hikmet Taşdemir'in oynadığı filmler ve diziler nelerdir?
İşte, Hikmet Taşdemir hakkında merak edilenler...
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Hikmet Taşdemir Kimdir?
Hikmet Taşdemir'in Oyunculuk Kariyeri
İşte, Hikmet Taşdemir'in rol aldığı bazı yapımlar
İşte, Hikmet Taşdemir Neden Öldü?
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