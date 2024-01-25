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Hikmet Taşdemir Kimdir? Yeşilçam'ın 'Kötü Adamı' Hikmet Taşdemir Neden Öldü?

Hikmet Taşdemir Kimdir? Yeşilçam'ın 'Kötü Adamı' Hikmet Taşdemir Neden Öldü?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
25.01.2024 - 22:44

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Hikmet Taşdemir, hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın 'Kötü Adamı' olarak nam salan usta isim hayranlarını gözyaşlarına boğdu. Onlarca filmde hayat verdiği kabadayı karakterleriyle gönülleri fetheden sert mizaçlı usta sanatçının oynadığı filmler merak edildi. Peki, Hikmet Taşdemir kimdir? Hikmet Taşdemir'in oynadığı filmler ve diziler nelerdir? 

İşte, Hikmet Taşdemir hakkında merak edilenler...

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Hikmet Taşdemir Kimdir?

Hikmet Taşdemir Kimdir?

Hikmet Taşdemir, 2 Şubat 1942 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. Astsubay bir babanın çocuğu olan Taşdemir, tiyatro tutkusu nedeniyle eğitim hayatını yarıda bıraktı. Askeri okulda eğitim gören Taşdemir, eğitimini yarıda bıraktıktan sonra ilk olarak fabrikada çalışmaya başladı. 

Bir kaza sonucu parmağını makineye kaptıran Hikmet Taşdemir, bir süre Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde çalıştı. Tesadüf eseri Yılmaz Güney ile tanışan Taşdemir'in sinema dünyasına ilk adımı atması da bu tanışmayla birlikte gerçekleşti.

Hikmet Taşdemir'in Oyunculuk Kariyeri

Hikmet Taşdemir'in Oyunculuk Kariyeri

Türk sinemasının efsaneleri arasında yer alacağı oyunculuk yeteneklerinden ve sergilediği performanstan belliydi. Hikmet Taşdemir, Yılmaz Güney'in 'Umutsuzlar' filminde 'Parmaksız' adlı bir kiralık katil rolünde karşımıza çıktı. Daha sonra Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı 'Korkusuz Korkak' filminde 'Gaddar Kerim', 'Umudumuz Şaban' filminde 'Mardinli Arif', 'Tatar Ramazan' filimde 'Cıbıl Halil' rolüyle hafızalara yer etti. 

Sert mizacı ve oynadığı roller nedeniyle 'Yeşilçam'ın Kötü Adamı' olarak nam salan Hikmet Taşdemir, kariyeri boyunca onlarca filmde rol aldı. 

Sinema kariyerinin yanı sıra televizyon dünyasında da isminden söz ettiren usta isim, 'Osmancık', 'Küçük Ağa' ve 'Arka Sokaklar' dizilerinde de rol aldı.

İşte, Hikmet Taşdemir'in rol aldığı bazı yapımlar

İşte, Hikmet Taşdemir'in rol aldığı bazı yapımlar

  • 1971: Umutsuzlar

  • 1972: Cesurlar

  • 1973: Ezo Gelin

  • 1977: Akrep Yuvası

  • 1979: Korkusuz Korkak

  • 1979: Umudumuz Şaban

  • 1981: Yol

  • 1982: Gırgır Ali

  • 1928: Dünyayı Kurtaran Adam

  • 1983: Küçük Ağa – Dizi

  • 1990: Tatar Ramazan

  • 1990: Fedai

  • 1990: Kabadayılar Kralı

  • 1990: Kan Su Gibi Akacak / Bende Silah Konuşur

  • 1990: Kavgasız Yaşıyamam

  • 1990: Kirli Oyun

  • 1990: Polis Görev Başında

  • 1996: Ustura Kemal

İşte, Hikmet Taşdemir Neden Öldü?

İşte, Hikmet Taşdemir Neden Öldü?

Usta sanatçı 25 Ocak 2024 tarihinde 82 yaşında, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Hikmet Taşdemir'in bir süredir Tekirdağ Namık Kemal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü, bugün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde hayatını kaybettiği açıklandı.

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