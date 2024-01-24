Şahan Gökbakar'la Arasındaki Tartışma Gittikçe Çirkinleşen Buket Aydın'ın "Ben Yapınca mı İğrenç?" Savunması

Selin Ortaçlı için 'Zamanında birisine, ismi lazım değil bir beyefendiye, lüks bir marka jip aldırdığının haberi bile hala gazetelerde duruyor. Bu akşam eşini al karşına sor bakalım; 'karşılığında ne verdin Selinciğim?' ifadelerini kullanan Buket Aydın, konuyu bambaşka bir yere çekmesiyle resmen kısa devre yaptırdı.