Şahan Gökbakar'la Arasındaki Tartışma Gittikçe Çirkinleşen Buket Aydın'ın "Ben Yapınca mı İğrenç?" Savunması
Şahan Gökbakar'la Arasındaki Tartışma Gittikçe Çirkinleşen Buket Aydın'ın "Ben Yapınca mı İğrenç?" Savunması
Buket Aydın'ın erkeklerin misyonu hakkında yaptığı açıklamanın ardından Şahan Gökbakar'la aralarında herkesi hayret ettiren bir tartışma başlamıştı. Sosyal medyada Buket Aydın'ın son hamlelerine karşı tepki gösteren Dedikodu Astro sayfası, Buket Aydın'ın abartılı tepkisi ve hakaretleriyle karşı karşıya kaldı.
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Özellikle seçim döneminde yapmış olduğu paylaşımlar ve videolarla dikkat çeken Buket Aydın, gündemde genel olarak tartışma konularıyla yer alıyor.
Geçtiğimiz günlerde yayınlamış olduğu videoda erkeklerin görevlerini ve üstlerine düşen sorumlulukları söyleyen Buket Aydın elbette tepkilerin hedefi olmuştu.
Buket Aydın'ın bu videosunun ardından Özgür Demirtaş da sessiz kalmamış ve bir döneme damgasını vuran "kredi kartı" konusuyla gönderme yapmıştı.
Ardından tartışmalara Şahan Gökbakar dahil olmuştu. Buket Aydın'ı taklit ettiği bir videoyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.
Video sosyal medyada kısa bir süre içinde viral oldu elbette. Buket Aydın da gördüğü videonun ardından sinirlerine hakim olamadı ve "Kadın düşmanı rezil!" diyerek Şahan Gökbakar'a patladı.
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Paylaşım yetmemiş olacak ki Buket Aydın'ın hedefi bu sefer de Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı oldu.
Bunun üstüne Şahan Gökbakar bir video daha paylaşarak Buket Aydın'ın söylediği sözlerin üstüne yeni bir gönderme yapmıştı.
Bunun üstüne Twitter'da Dedikodu Astro hesabı Buket Aydın'ın işin içine kattığı konuları "İğrenç" bulduğunu paylaştı.
Buket Aydın da gördüğü paylaşıma karşı çıkıştı ve konuya yine anlam veremediğimiz bir yerden yaklaşarak "Defol git ezik! Muhaliflerin beynini kuşa tak kuş uçamaz ya" dedi.
Astro ise "ayrıca konunun muhaliflikle alakasını anlayan var mı?" diye sorarak herkesin aklındaki soruyu dile getirdi.
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