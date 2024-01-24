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Şahan Gökbakar'la Arasındaki Tartışma Gittikçe Çirkinleşen Buket Aydın'ın "Ben Yapınca mı İğrenç?" Savunması

Şahan Gökbakar'la Arasındaki Tartışma Gittikçe Çirkinleşen Buket Aydın'ın "Ben Yapınca mı İğrenç?" Savunması

Şahan Gökbakar
GNS
GNS - Onedio Editörü
24.01.2024 - 22:32

Buket Aydın'ın erkeklerin misyonu hakkında yaptığı açıklamanın ardından Şahan Gökbakar'la aralarında herkesi hayret ettiren bir tartışma başlamıştı. Sosyal medyada Buket Aydın'ın son hamlelerine karşı tepki gösteren Dedikodu Astro sayfası, Buket Aydın'ın abartılı tepkisi ve hakaretleriyle karşı karşıya kaldı.

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Özellikle seçim döneminde yapmış olduğu paylaşımlar ve videolarla dikkat çeken Buket Aydın, gündemde genel olarak tartışma konularıyla yer alıyor.

Özellikle seçim döneminde yapmış olduğu paylaşımlar ve videolarla dikkat çeken Buket Aydın, gündemde genel olarak tartışma konularıyla yer alıyor.

Eski haber spikeri olan Buket Aydın, son dönemde sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videolarla herkesin dikkatini çekiyor. Siyasi, ekonomik, ilişkilere dair pek çok yorumu olan Aydın, tartışmaların başlangıcına sebep olacak pek çok konunun fitilini ateşliyor diyebiliriz.

Geçtiğimiz günlerde yayınlamış olduğu videoda erkeklerin görevlerini ve üstlerine düşen sorumlulukları söyleyen Buket Aydın elbette tepkilerin hedefi olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde yayınlamış olduğu videoda erkeklerin görevlerini ve üstlerine düşen sorumlulukları söyleyen Buket Aydın elbette tepkilerin hedefi olmuştu.

Aşk yaşadığı hiçbir erkeğe özel günler dışında hediye almadığını, ne olursa olsun hesabı ödemediğini ve arkadaşı dahi olsa hesabı erkeğin ödemesi gerektiğini söyleyen Buket Aydın ortalığı ayağa kaldırmıştı.

Buket Aydın'ın bu videosunun ardından Özgür Demirtaş da sessiz kalmamış ve bir döneme damgasını vuran "kredi kartı" konusuyla gönderme yapmıştı.

Buket Aydın'ın bu videosunun ardından Özgür Demirtaş da sessiz kalmamış ve bir döneme damgasını vuran "kredi kartı" konusuyla gönderme yapmıştı.

Buket Aydın'ın açıklamalarını gören Özgür Demirtaş, 'Kredi kartı başvurusu' sayfası ekranının ekran görüntüsünü alarak 'Linki ekledim' yazmıştı.

Ardından tartışmalara Şahan Gökbakar dahil olmuştu. Buket Aydın'ı taklit ettiği bir videoyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.

Ardından tartışmalara Şahan Gökbakar dahil olmuştu. Buket Aydın'ı taklit ettiği bir videoyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.

Açıklama olarak da 'Erkeksen sen vereceksin😂 Ben ne maddiyatjı olujaaaaam yaaa.😂' yazmıştı.

Video sosyal medyada kısa bir süre içinde viral oldu elbette. Buket Aydın da gördüğü videonun ardından sinirlerine hakim olamadı ve "Kadın düşmanı rezil!" diyerek Şahan Gökbakar'a patladı.

Video sosyal medyada kısa bir süre içinde viral oldu elbette. Buket Aydın da gördüğü videonun ardından sinirlerine hakim olamadı ve "Kadın düşmanı rezil!" diyerek Şahan Gökbakar'a patladı.

Upuzun bir mesajı sosyal medya hesabı üzerinden yayınlamıştı.

Tüm detayları burada anlattık. Videoları kaçıranlar için de burada:

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Paylaşım yetmemiş olacak ki Buket Aydın'ın hedefi bu sefer de Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı oldu.

Paylaşım yetmemiş olacak ki Buket Aydın'ın hedefi bu sefer de Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı oldu.

Selin Ortaçlı için 'Zamanında birisine, ismi lazım değil bir beyefendiye, lüks bir marka jip aldırdığının haberi bile hala gazetelerde duruyor. Bu akşam eşini al karşına sor bakalım; 'karşılığında ne verdin Selinciğim?' ifadelerini kullanan Buket Aydın, konuyu bambaşka bir yere çekmesiyle resmen kısa devre yaptırdı.

Bunun üstüne Şahan Gökbakar bir video daha paylaşarak Buket Aydın'ın söylediği sözlerin üstüne yeni bir gönderme yapmıştı.

Bunun üstüne Şahan Gökbakar bir video daha paylaşarak Buket Aydın'ın söylediği sözlerin üstüne yeni bir gönderme yapmıştı.

'Kimlere Çaktın' yeni singılımız müzik marketlerde.😂😂 Tüm iftiralara cevap veriyorum...

Sözler

Hani akşam gelip beni alacaktın

Seninle gezecektik tozacaktik

Ben yokken söyle kimlere çaktın

Hem de arkadan çaktın, hatalısın.

Buket Aydın'ın sözlerini ve Şahan Gökbakar'ın videosunu burada paylaşmıştık:

Bunun üstüne Twitter'da Dedikodu Astro hesabı Buket Aydın'ın işin içine kattığı konuları "İğrenç" bulduğunu paylaştı.

Bunun üstüne Twitter'da Dedikodu Astro hesabı Buket Aydın'ın işin içine kattığı konuları "İğrenç" bulduğunu paylaştı.
twitter.com

Buket Aydın da gördüğü paylaşıma karşı çıkıştı ve konuya yine anlam veremediğimiz bir yerden yaklaşarak "Defol git ezik! Muhaliflerin beynini kuşa tak kuş uçamaz ya" dedi.

Buket Aydın da gördüğü paylaşıma karşı çıkıştı ve konuya yine anlam veremediğimiz bir yerden yaklaşarak "Defol git ezik! Muhaliflerin beynini kuşa tak kuş uçamaz ya" dedi.
twitter.com

Tabii bu sırada kendini 'Şahan bana bel altı şeyler söyleyince iğrenç değil ben söyleyince iğrenç di mi?' diye savundu.

Astro ise "ayrıca konunun muhaliflikle alakasını anlayan var mı?" diye sorarak herkesin aklındaki soruyu dile getirdi.

Astro ise "ayrıca konunun muhaliflikle alakasını anlayan var mı?" diye sorarak herkesin aklındaki soruyu dile getirdi.
twitter.com

Sizce bu tartışma nereye varacak?

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