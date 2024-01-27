Settar Tanrıöğen Kimdir? Beyin Kanaması Geçiren Settar Tanrıöğen'in Sağlık Durumu Nasıl?

Settar Tanrıöğen, 1994 yılından beri pek çok tiyatro, dizi ve filmde rol aldı. Usta oyuncu 90'lı yıllara damgasını vuran 'Bir Demet Tiyatro'da 'Saldıray Abi' karakteriyle tanındı. Burada Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Erdal Tosun, Zerrin Sümer gibi birbirinden yetenekli isimlerle birlikte rol aldı.

2009 yılında Vavien filiminde hayat verdiği 'Cemal' karakteri, usta oyuncuya SİYAD Türk Sineması ödülleri kapsamında 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü gertirdi. Yeteneli oyuncu yıllar içerisinde onlarca dizi ve filmde canlandırdığı karakterle milyonların gönlüne taht kurdu.

Settar Tanrıöğen, 2022 yılından beri reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah Ünal' karakterine hayat veriyor. Usta ismin son zamanlarda yürüttüğü bir diğer projesinin ise dijital platformda yer alacak 'Kuvvetli Bir Alkış' olduğu biliniyor.