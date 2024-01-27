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Settar Tanrıöğen Kimdir? Beyin Kanaması Geçiren Settar Tanrıöğen'in Sağlık Durumu Nasıl?

Settar Tanrıöğen Kimdir? Beyin Kanaması Geçiren Settar Tanrıöğen'in Sağlık Durumu Nasıl?

Kızılcık Şerbeti
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
27.01.2024 - 18:56

Son dönemlerde gündemden düşmeyen reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen oyuncusu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdi. Bir Demet Tiyatro'nun 'Saldıray Abi'si, 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Abdullar'ı sevenlerini korkuttu. Ebru Destan tarafından sosyal medya üzerinden duyurulan haberin ardından pek çok kişi usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin haberileri takip etmeye başladı. Peki, Settar Tanrıöğen kimdir? Settar Tanrıöğen sağlık durumu nasıl? 

İşte, Settar Tanrıöğen hakkında merak edilenler...

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Settar Tanrıöğen Kimdir?

Settar Tanrıöğen Kimdir?

Settar Tanrıöğen, 22 Ekim 1960 tarihinde Denizli'de dünyaya geldi. Eğitim hayatına Denizli'de başlayan Tanrıöğen, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamaladıktan sonra lisans eğitimi için Ankara'ya gitti. Burada, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. 

Tanrıöğen, kariyerine 90'lı yıllara damgasını vuran Bir Demet tiyatro ile başladı.

Settar Tanrıöğen'in Oyunculuk Kariyeri

Settar Tanrıöğen'in Oyunculuk Kariyeri

Settar Tanrıöğen, 1994 yılından beri pek çok tiyatro, dizi ve filmde rol aldı. Usta oyuncu 90'lı yıllara damgasını vuran 'Bir Demet Tiyatro'da 'Saldıray Abi' karakteriyle tanındı. Burada Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Erdal Tosun, Zerrin Sümer gibi birbirinden yetenekli isimlerle birlikte rol aldı. 

2009 yılında Vavien filiminde hayat verdiği 'Cemal' karakteri, usta oyuncuya SİYAD Türk Sineması ödülleri kapsamında 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü gertirdi. Yeteneli oyuncu yıllar içerisinde onlarca dizi ve filmde canlandırdığı karakterle milyonların gönlüne taht kurdu. 

Settar Tanrıöğen, 2022 yılından beri reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah Ünal' karakterine hayat veriyor. Usta ismin son zamanlarda yürüttüğü bir diğer projesinin ise dijital platformda yer alacak 'Kuvvetli Bir Alkış' olduğu biliniyor.

Settar Tanrıöğen'in Filmografisi

Settar Tanrıöğen'in Filmografisi

  • 1994 - Aziz Ahmet 

  • 1994 - Bir Aşk Uğruna

  • 1996 - Çiçek Taksi

  • 1998 - İkinci Bahar

  • 2000 - Güneş Yanıkları

  • 2002 - Hizma 

  • 2002 - İki Oda Bir Sinan 

  • 2003 - Alacakaranlık

  • 2003 - Hadi Uç Bakalım

  • 2005 - Ödünç Hayat

  • 2006 - Karınca Yuvası

  • 2007 - Ayda 

  • 2008 - Gece Gündüz

  • 2008 - Kolay Gelsin

  • 2011 - Babam Sağolsun 

  • 2012 - Sultan

  • 2014 - Urfalıyım Ezelden 

  • 2015-2017: Baba Candır 

  • 2019 - Kuzgun 

  • 2020 - Bir Başkadır

  • 2020 - Doğduğun Ev Kaderindir

  • 2022 - günümüz: Kızılcık Şerbeti

Tiyatro Oyunları 

  • Bir Demet Tiyatro

  • Bir Kış Öyküsü

  • Dünyada Karşılaşmış Gibi

  • Yedi Kocalı Hürmüz

  • Üç Kurşunluk Opera

Settar Tanrıöğen'in Rol Aldığı Diziler

Settar Tanrıöğen'in Rol Aldığı Diziler

  • 1996 - Eşkıya

  • 1998 - Yara

  • 2000 - Şarkıcı

  • 2003 - Yazı Tura

  • 2005 - 2 Süper Film Birden

  • 2005 - Takva 

  • 2006 - Hayatımın Kadınısın

  • 2006 - Kader

  • 2006 - Polis

  • 2007 - Kutsal Damacana 

  • 2008 - Nokta

  • 2009 - Vavien

  • 2010 - Ayrılık

  • 2010 - Gölgeler ve Suretler

  • 2010 - Çoğunluk

  • 2013 - İki Kafadar 

  • 2014 - Nergis Hanım

  • 2014 - Yağmur: Kıyamet Çiçeği 

  • 2015 - Hayalet Dayı 

  • 2015 - Saklı

  • 2022 - Aşıklar Bayramı 

  • 2014 - Bomboş

Settar Tanrıöğen'in Sağlık Durumu

Settar Tanrıöğen'in Sağlık Durumu

Usta sanatçı Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdi. Tanrıöğen'in son günlerde üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetleri ve bunun yanı sıra hareketlerinde, konuşmalarında yavaşlama olduğu açıklandı. Ara sıra kısa süreli bilinç bulanıklığı yaşayan sevilen oyuncunun, bu şikayetlerle 26 Ocak Cuma akşamı saat 20.45'de Acıbadem Taksim Hastanesine başvurduğu hastane yönetimi tarafından açıklandı. 

Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Tanrıöğen'in beyin damarlarından birinde anevrizma kanaması tespit edildi. Hemen müdehale edilen usta oyuncunun bilinci açık bir halde yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

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İşte, Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuna ilişkin yapılan son açıklama

İşte, Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuna ilişkin yapılan son açıklama
twitter.com

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuna ilişkin basın açıklaması, Kızılcık Şerbeti dizisinin yapım şirketi GOLD Film'in sosyal medya hesabı üzerinden yayınlandı.

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