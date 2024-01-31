Geçirdiği Beyin Kanamasıyla Herkesi Korkutan Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den Haber Var
Geçirdiği Beyin Kanamasıyla Herkesi Korkutan Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den Haber Var
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/magazi...
Birsen Altuntaş, beyin kanaması ardından iki operasyon geçiren ve yoğun bakımda tutulan Kızılcık Şerbeti'nin 'Abdullah'ı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
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Mutlaka denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde ekranların en sevilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'de 'Abdullah' karakterini canlandıran usta oyuncu Settar Tanrıöğen'den korkutan bir haber gelmişti.
Ebru Destan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirdiğini, ameliyata alındığı ve ameliyatının da başarılı geçtiğini öğrenmiştik.
Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketinden de oyuncusuyla ilgili açıklama gecikmemişti, usta oyuncunun yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği bildirilmişti.
Ardından bir gelişme daha yaşanmıştı. Birsen Altuntaş, Settar Tanrıöğen'in 1,5 saat süren yeni bir ameliyat daha geçirdiğini ve operasyonda beyninde oluşan sıvının alındığı açıklamıştı.
Birsen Altuntaş, geçtiğimiz saatlerde Settar Tanrıöğen'den iyi haber getirdi! Altuntaş, bu sefer de her şey yolunda giderse usta oyununun yarın normal odaya alınacağını duyurdu!
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