Fenomen Rahel'e Kaybettiği Erkek Arkadaşı Üzerinden Acımasız Yorumlarda Bulunan TikToker Sinirlerimizi Bozdu!
Fenomen Rahel'e Kaybettiği Erkek Arkadaşı Üzerinden Acımasız Yorumlarda Bulunan TikToker Sinirlerimizi Bozdu!
Ocak ayında erkek arkadaşı Oğuzhan Emeç'i motorsiklet kazasında kaybeden sosyal medya fenomeni Rahel Pekcan'a, bir başka sosyal medya fenomeni olan arkadaşı Elif Sezgin'den acımasız yorumlar geldi! Elif'in Rahel hakkında olan bu acımasız yorumları ise Işıl Ergincan ortaya çıkarttı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Eğer düzenli bir sosyal medya kullanıcısıysanız Rahel'i görmemiş olmanız imkansız.
Sempatik tavırları ve güler yüzüyle tanınan Rahel, geçtiğimiz haftalarda hepimizi derinden üzen bir kayıp yaşadı...
Rahel Pekcan, videolarında da sık sık bahsettiği erkek arkadaşı Oğuzhan Emeç'i bir motor kazasında kaybetti...
Kazaya birebir şahit olan Rahel, uzun zamandır sosyal medyada bir şey paylaşmıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Haftalar sonra açıklamada bulunan Rahel'in yüzündeki yorgunluk ve acı kalbimizi kırmıştı...
Fakat bugün ortaya atılan iddia, kalp kırmaktan çok sinirimizi bozdu! Rahel'in arkadaşı olan Işıl Ergincan sosyal medya fenomeni, bir başka sosyal medya fenomeni olan Elif Sezgin'in Rahel hakkında yaptığı acımasız yorumu ifşa etti!
Işıl'ın iddiasına göre daha önce de adı dolandırıcılık iddiasıyla anılan Elif Sezgin, Rahel'i kaybettiği erkek arkadaşı üzerinden vurmuş!
Işıl Ergincan'ın söylediğine göre Elif, ilişkisinde yaşadığı sıkıntıları hem kendisine hem de Rahel'e anlatıp tavsiyeler istiyormuş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir gün Rahel, Elif'in üzüldüğünü görünce "Bir erkek için ağlama, ağlamaya değmez" şeklinde bir yorum yapmış.
Rahel'in Elif'e söylediği sözlerinin üstünden aylar geçmiş, Rahel erkek arkadaşı Oğuzhan'ı kaybetmiş... Elif ise bir arkadaş ortamında "Bana 'Bir erkek için ağlama' diyordu, bak şimdi başına ne geldi? Şimdi o ağlıyor" şeklinde acımasız bir yorumda bulunmuş.
Işıl Ergincan olayı bu şekilde anlatıyor 👇
Elif Sezgin hakkındaki iddialar ise sosyal medyada adeta infial yarattı.
Rahel hakkında söyledikleri, sosyal medya kullanıcılarının sinirine bir hayli dokundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ne diyelim bilemedik...
Yorumu size bırakıyoruz!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda