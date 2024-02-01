Fenomen Rahel'e Kaybettiği Erkek Arkadaşı Üzerinden Acımasız Yorumlarda Bulunan TikToker Sinirlerimizi Bozdu!

Ocak ayında erkek arkadaşı Oğuzhan Emeç'i motorsiklet kazasında kaybeden sosyal medya fenomeni Rahel Pekcan'a, bir başka sosyal medya fenomeni olan arkadaşı Elif Sezgin'den acımasız yorumlar geldi! Elif'in Rahel hakkında olan bu acımasız yorumları ise Işıl Ergincan ortaya çıkarttı!