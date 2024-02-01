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Fenomen Rahel'e Kaybettiği Erkek Arkadaşı Üzerinden Acımasız Yorumlarda Bulunan TikToker Sinirlerimizi Bozdu!

Fenomen Rahel'e Kaybettiği Erkek Arkadaşı Üzerinden Acımasız Yorumlarda Bulunan TikToker Sinirlerimizi Bozdu!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
01.02.2024 - 13:23

Ocak ayında erkek arkadaşı Oğuzhan Emeç'i motorsiklet kazasında kaybeden sosyal medya fenomeni Rahel Pekcan'a, bir başka sosyal medya fenomeni olan arkadaşı Elif Sezgin'den acımasız yorumlar geldi! Elif'in Rahel hakkında olan bu acımasız yorumları ise Işıl Ergincan ortaya çıkarttı!

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Eğer düzenli bir sosyal medya kullanıcısıysanız Rahel'i görmemiş olmanız imkansız.

Eğer düzenli bir sosyal medya kullanıcısıysanız Rahel'i görmemiş olmanız imkansız.

Kendisi Instagram ve TikTok'ta paylaştığı makyaj ve hazırlanma videolarında anlattığı anılarıyla popüler oldu.

Sempatik tavırları ve güler yüzüyle tanınan Rahel, geçtiğimiz haftalarda hepimizi derinden üzen bir kayıp yaşadı...

Sempatik tavırları ve güler yüzüyle tanınan Rahel, geçtiğimiz haftalarda hepimizi derinden üzen bir kayıp yaşadı...

Rahel Pekcan, videolarında da sık sık bahsettiği erkek arkadaşı Oğuzhan Emeç'i bir motor kazasında kaybetti...

Rahel Pekcan, videolarında da sık sık bahsettiği erkek arkadaşı Oğuzhan Emeç'i bir motor kazasında kaybetti...

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Kazaya birebir şahit olan Rahel, uzun zamandır sosyal medyada bir şey paylaşmıyordu.

Kazaya birebir şahit olan Rahel, uzun zamandır sosyal medyada bir şey paylaşmıyordu.
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Kazadan yalnızca bir gün önce erkek arkadaşına yaptığı hediyeyi paylaşan Rahel'in yaşadıkları hepimizin yüreğini dağlamıştı.

Haftalar sonra açıklamada bulunan Rahel'in yüzündeki yorgunluk ve acı kalbimizi kırmıştı...

Haftalar sonra açıklamada bulunan Rahel'in yüzündeki yorgunluk ve acı kalbimizi kırmıştı...

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Fakat bugün ortaya atılan iddia, kalp kırmaktan çok sinirimizi bozdu! Rahel'in arkadaşı olan Işıl Ergincan sosyal medya fenomeni, bir başka sosyal medya fenomeni olan Elif Sezgin'in Rahel hakkında yaptığı acımasız yorumu ifşa etti!

Fakat bugün ortaya atılan iddia, kalp kırmaktan çok sinirimizi bozdu! Rahel'in arkadaşı olan Işıl Ergincan sosyal medya fenomeni, bir başka sosyal medya fenomeni olan Elif Sezgin'in Rahel hakkında yaptığı acımasız yorumu ifşa etti!

Işıl'ın iddiasına göre daha önce de adı dolandırıcılık iddiasıyla anılan Elif Sezgin, Rahel'i kaybettiği erkek arkadaşı üzerinden vurmuş!

Işıl'ın iddiasına göre daha önce de adı dolandırıcılık iddiasıyla anılan Elif Sezgin, Rahel'i kaybettiği erkek arkadaşı üzerinden vurmuş!

Işıl Ergincan'ın söylediğine göre Elif, ilişkisinde yaşadığı sıkıntıları hem kendisine hem de Rahel'e anlatıp tavsiyeler istiyormuş.

Işıl Ergincan'ın söylediğine göre Elif, ilişkisinde yaşadığı sıkıntıları hem kendisine hem de Rahel'e anlatıp tavsiyeler istiyormuş.
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Bir gün Rahel, Elif'in üzüldüğünü görünce "Bir erkek için ağlama, ağlamaya değmez" şeklinde bir yorum yapmış.

Bir gün Rahel, Elif'in üzüldüğünü görünce "Bir erkek için ağlama, ağlamaya değmez" şeklinde bir yorum yapmış.

Rahel'in Elif'e söylediği sözlerinin üstünden aylar geçmiş, Rahel erkek arkadaşı Oğuzhan'ı kaybetmiş... Elif ise bir arkadaş ortamında "Bana 'Bir erkek için ağlama' diyordu, bak şimdi başına ne geldi? Şimdi o ağlıyor" şeklinde acımasız bir yorumda bulunmuş.

Rahel'in Elif'e söylediği sözlerinin üstünden aylar geçmiş, Rahel erkek arkadaşı Oğuzhan'ı kaybetmiş... Elif ise bir arkadaş ortamında "Bana 'Bir erkek için ağlama' diyordu, bak şimdi başına ne geldi? Şimdi o ağlıyor" şeklinde acımasız bir yorumda bulunmuş.

Hatta bu kayıp sonrası 'Rahel'in takipçisi yükseldi' şeklinde de konuşmuş!

Işıl Ergincan olayı bu şekilde anlatıyor 👇

Elif Sezgin hakkındaki iddialar ise sosyal medyada adeta infial yarattı.

Elif Sezgin hakkındaki iddialar ise sosyal medyada adeta infial yarattı.
twitter.com

Rahel hakkında söyledikleri, sosyal medya kullanıcılarının sinirine bir hayli dokundu.

Rahel hakkında söyledikleri, sosyal medya kullanıcılarının sinirine bir hayli dokundu.
twitter.com
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twitter.com
twitter.com

Ne diyelim bilemedik...

Ne diyelim bilemedik...
twitter.com

Yorumu size bırakıyoruz!

Yorumu size bırakıyoruz!
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