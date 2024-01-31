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Tanışma Uygulamasına Eşiyle Olan Düğün Fotoğraflarını Koyarak Sadakatsizlikte Yeni Bir Çığır Açan Erkek

Tanışma Uygulamasına Eşiyle Olan Düğün Fotoğraflarını Koyarak Sadakatsizlikte Yeni Bir Çığır Açan Erkek

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
31.01.2024 - 12:51

Bir tanışma uygulamasına eşiyle olan düğün fotoğrafını koyan erkek sosyal medya kullanıcılarını dumura uğrattı.

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Bildiğiniz üzere son yıllarda birçok tanışma uygulaması piyasaya çıktı.

Bildiğiniz üzere son yıllarda birçok tanışma uygulaması piyasaya çıktı.

İnternette tanışmanın bile acayip görüldüğü günlerden tanışma uygulamaların yayılmasına hızlı bir geçiş yaparken bazıları bu tarz uygulamalarda tanışıyor, sevgili oluyor hatta evleniyor bile!

İnternette tanışmanın bile acayip görüldüğü günlerden tanışma uygulamaların yayılmasına hızlı bir geçiş yaparken bazıları bu tarz uygulamalarda tanışıyor, sevgili oluyor hatta evleniyor bile!

İşte bu uygulamalar bazen hayatımızın aşkını bulmamıza neden olurken bazen hayal kırıklığı ya da tehlike arz edebiliyor.

İşte bu uygulamalar bazen hayatımızın aşkını bulmamıza neden olurken bazen hayal kırıklığı ya da tehlike arz edebiliyor.

Tüm bunlar bir yana, hadi diyelim bir sevgiliniz var ve içinize giren şeytan bir anda telefonunu kurcalamanızı emretti... Girdiniz telefona bir baktınız telefonun içinde bir sürü tanışma uygulaması var!

Tüm bunlar bir yana, hadi diyelim bir sevgiliniz var ve içinize giren şeytan bir anda telefonunu kurcalamanızı emretti... Girdiniz telefona bir baktınız telefonun içinde bir sürü tanışma uygulaması var!

Allah korusun...

Tüm tadınız kaçtı tabii! Peki ilişkiyi o noktada bitirir misiniz?

Tüm tadınız kaçtı tabii! Peki ilişkiyi o noktada bitirir misiniz?

Bence bitirilmeli çünkü!

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İşte bu beyefendi de tövbe estağfurullah bu tanışma uygulamalarından biri olan Tinder'a eşiyle olan düğün fotoğrafını koymuş...

İşte bu beyefendi de tövbe estağfurullah bu tanışma uygulamalarından biri olan Tinder'a eşiyle olan düğün fotoğrafını koymuş...

Abimiz olayı biraz yanlış anlamış gibi...

Abimiz olayı biraz yanlış anlamış gibi...
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Yemiş gibi duruyor...

Yemiş gibi duruyor...
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Böyle bir şeytanlık olabilir mi ya? 😂

Böyle bir şeytanlık olabilir mi ya? 😂
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Bu abimiz Sadakatsiz Volkan olarak hayatına devam edecek bundan sonra.

Bu abimiz Sadakatsiz Volkan olarak hayatına devam edecek bundan sonra.
twitter.com
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Bir de bu açıdan bakmak lazım!

Bir de bu açıdan bakmak lazım!
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Valla ne diyelim bilemedik... Sözü size bırakıyoruz!

Valla ne diyelim bilemedik... Sözü size bırakıyoruz!
twitter.com

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