Biz Bunu Nasıl Düşünemedik: Sevgilisine Paralel Parkı GTA 5 ile Öğreten Oyuncu
Biz Bunu Nasıl Düşünemedik: Sevgilisine Paralel Parkı GTA 5 ile Öğreten Oyuncu
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Önceden direksiyon başına hiç geçmemiş kişileri ehliyet sınavında en çok zorlayan konu muhtemelen paralel parktır.
GTA 5'te, hatta genel olarak GTA serisinde nasıl araba sürdüğümüz de malumunuz...
Hal böyleyken GTA'nın direksiyon eğitimi amacıyla kullanılabileceği hiç aklınıza gelir miydi? Fakat bir oyuncunun gelmiş!
GTA serisini bir park alıştırması olarak kullanmak ne kadar mantıklı ve işe yaradı mı bilinmez ancak...
Yine de hiç yoktan iyidir diyerek denemeye değer bulmadık da değil. 😅
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