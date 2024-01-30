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Biz Bunu Nasıl Düşünemedik: Sevgilisine Paralel Parkı GTA 5 ile Öğreten Oyuncu

Biz Bunu Nasıl Düşünemedik: Sevgilisine Paralel Parkı GTA 5 ile Öğreten Oyuncu

Croft
Croft - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 00:24

Özellikle ehliyetini yeni alacak kişilerin en büyük kabusu olan paralel park meselesini kız arkadaşına öğretmek için farklı bir yol bulan oyuncunun GTA 5'i amacına uygun kullanma şekline hayran kalacaksınız.

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Önceden direksiyon başına hiç geçmemiş kişileri ehliyet sınavında en çok zorlayan konu muhtemelen paralel parktır.

Önceden direksiyon başına hiç geçmemiş kişileri ehliyet sınavında en çok zorlayan konu muhtemelen paralel parktır.

İki aracın arasına muntazam park edebilmek için dökülen ter, derslerde verilen onca taktik ve stresten gittikçe daha çok terleyen eller eminiz ki pek çoğunuza tanıdık gelmiştir.

GTA 5'te, hatta genel olarak GTA serisinde nasıl araba sürdüğümüz de malumunuz...

GTA 5'te, hatta genel olarak GTA serisinde nasıl araba sürdüğümüz de malumunuz...

Adını Türkçeye kabaca 'büyük otomobil hırsızlığı' olarak çevirebileceğimiz bir seride trafik polislerinin takdir edecekleri şekilde araba kullanmadığımız malum. Hatta pek çoğumuz oyunda trafik kurallarına uygun sürmeyi yalnızca sıkıldığı zaman biraz 'challange' için denemiştir.

Hal böyleyken GTA'nın direksiyon eğitimi amacıyla kullanılabileceği hiç aklınıza gelir miydi? Fakat bir oyuncunun gelmiş!

GTA serisini bir park alıştırması olarak kullanmak ne kadar mantıklı ve işe yaradı mı bilinmez ancak...

GTA serisini bir park alıştırması olarak kullanmak ne kadar mantıklı ve işe yaradı mı bilinmez ancak...
twitter.com

Yine de hiç yoktan iyidir diyerek denemeye değer bulmadık da değil. 😅

Yine de hiç yoktan iyidir diyerek denemeye değer bulmadık da değil. 😅
twitter.com

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