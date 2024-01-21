Telefonunda Yüklü Olduğunu Gördüğünüz Kişide Bir Sorun Olduğunun Göstergesi Olan 17 Uygulama

Günümüzde telefonlar hayatımızın her köşesinde ve neredeyse her amaçla kullanılabilecek uygulamalar var. Bu uygulamalar hayatımız için bir kolaylık sunsa da, kötü amaçlarla kullanılan birçok uygulama da var. Bakalım hangi uygulamalar anında bir sorun olduğunun göstergesiymiş.