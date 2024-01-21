Telefonunda Yüklü Olduğunu Gördüğünüz Kişide Bir Sorun Olduğunun Göstergesi Olan 17 Uygulama
Telefonunda Yüklü Olduğunu Gördüğünüz Kişide Bir Sorun Olduğunun Göstergesi Olan 17 Uygulama
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Günümüzde telefonlar hayatımızın her köşesinde ve neredeyse her amaçla kullanılabilecek uygulamalar var. Bu uygulamalar hayatımız için bir kolaylık sunsa da, kötü amaçlarla kullanılan birçok uygulama da var. Bakalım hangi uygulamalar anında bir sorun olduğunun göstergesiymiş.
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1. "Eğer bir ilişki içerisindeyseniz ve partnerinizin telefonunda Tinder benzeri randevu uygulamaları varsa nasıl birisiyle beraber olduğunuzu düşünmenizde fayda var."
2. "Eğer konuştuğum kişinin telefonunda Whisper'ı görürsem hemen soğuyorum."
3. "Her ne kadar bedava olucak olursa olsun, eğer bir kişinin telefonunda kumar uygulamaları varsa genelde maddi açıdan yeteri kadar sorumlu birisi olmadıklarını gösterir."
4. "Citizen uygulamasını bilmiyor olabilirsiniz ama basitçe anlatmak gerekirse çevrenizde olan suçları size bildiriyor."
5. "Kocamın telefonunda Grindr olduğunu görsem çok üzülürdüm açıkcası."
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6. "Bir uygulama olmasa da, telefonlarının arka planında kendi resimleri varsa psikopat olmalarından korkuyorum."
7. "Benim için TikTok. Eğer birisinin telefonunda TikTok görürsem bakış açım hemen değişiyor."
8. "Bana sorarsanız birisinin telefonunda birden fazla hesap makinesi varsa genelde bir şey saklıyorlar demektir."
9. "Instagram'da profillerine kim bakmış gibi şeyleri gösteren uygulamaları kullanıyorlarsa genelde biraz çatlak olduklarını düşünüyorum."
10. "ConvenantEyes uygulamasını kullananlar da biraz garip diye düşünüyorum."
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11. "Bana sorarsan birisi telefonumu eline alıp inceliyorsa bu zaten kendi başına bir sorun."
12. "Eski ABD başkanı Donald Trump tarafından oluşturulmuş Trust uygulması da listede olmalı."
13. "Herkes bana katılmayabilir ama bence Snapchat. Birisinin telefonunda Snapchat varsa ondan kesinlikle uzak dururum."
14. "Bence Telegram da listeye dahil olmalı."
15. "Birisi OnlyFans kullanıyorsa ve daha kötüsü telefonunda uygulaması varsa hemen soğurum."
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16. "Her Deviantart kullanıcısı kötü olmasa da, birçoğunun ne tür çizimlere baktığını biliyoruz."
17. "Umarım hala 2023 yılında Wattpad kullanan kalmamıştır."
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