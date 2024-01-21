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Telefonunda Yüklü Olduğunu Gördüğünüz Kişide Bir Sorun Olduğunun Göstergesi Olan 17 Uygulama

Telefonunda Yüklü Olduğunu Gördüğünüz Kişide Bir Sorun Olduğunun Göstergesi Olan 17 Uygulama

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 22:46

Günümüzde telefonlar hayatımızın her köşesinde ve neredeyse her amaçla kullanılabilecek uygulamalar var. Bu uygulamalar hayatımız için bir kolaylık sunsa da, kötü amaçlarla kullanılan birçok uygulama da var. Bakalım hangi uygulamalar anında bir sorun olduğunun göstergesiymiş.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Eğer bir ilişki içerisindeyseniz ve partnerinizin telefonunda Tinder benzeri randevu uygulamaları varsa nasıl birisiyle beraber olduğunuzu düşünmenizde fayda var."

1. "Eğer bir ilişki içerisindeyseniz ve partnerinizin telefonunda Tinder benzeri randevu uygulamaları varsa nasıl birisiyle beraber olduğunuzu düşünmenizde fayda var."

2. "Eğer konuştuğum kişinin telefonunda Whisper'ı görürsem hemen soğuyorum."

2. "Eğer konuştuğum kişinin telefonunda Whisper'ı görürsem hemen soğuyorum."

'Anonim gönderiler paylaşmak için kullanılan bu uygulamanın fikri güzel olsa da, insanlar garip fantazilerini paylaşmak için kullanıyor.'

3. "Her ne kadar bedava olucak olursa olsun, eğer bir kişinin telefonunda kumar uygulamaları varsa genelde maddi açıdan yeteri kadar sorumlu birisi olmadıklarını gösterir."

3. "Her ne kadar bedava olucak olursa olsun, eğer bir kişinin telefonunda kumar uygulamaları varsa genelde maddi açıdan yeteri kadar sorumlu birisi olmadıklarını gösterir."

4. "Citizen uygulamasını bilmiyor olabilirsiniz ama basitçe anlatmak gerekirse çevrenizde olan suçları size bildiriyor."

4. "Citizen uygulamasını bilmiyor olabilirsiniz ama basitçe anlatmak gerekirse çevrenizde olan suçları size bildiriyor."

'Bana sorarsanız bu uygulamada takılırsanız kısa sürece paranoyak oluyorsunuz. Özellikle de büyük bir şehirde yaşıyorsanız.'

5. "Kocamın telefonunda Grindr olduğunu görsem çok üzülürdüm açıkcası."

5. "Kocamın telefonunda Grindr olduğunu görsem çok üzülürdüm açıkcası."
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6. "Bir uygulama olmasa da, telefonlarının arka planında kendi resimleri varsa psikopat olmalarından korkuyorum."

6. "Bir uygulama olmasa da, telefonlarının arka planında kendi resimleri varsa psikopat olmalarından korkuyorum."

7. "Benim için TikTok. Eğer birisinin telefonunda TikTok görürsem bakış açım hemen değişiyor."

7. "Benim için TikTok. Eğer birisinin telefonunda TikTok görürsem bakış açım hemen değişiyor."

8. "Bana sorarsanız birisinin telefonunda birden fazla hesap makinesi varsa genelde bir şey saklıyorlar demektir."

8. "Bana sorarsanız birisinin telefonunda birden fazla hesap makinesi varsa genelde bir şey saklıyorlar demektir."

'İkinci hesap makinesi genelde gizli fotoğraflarını sakladıkları bir uygulama oluyor.'

9. "Instagram'da profillerine kim bakmış gibi şeyleri gösteren uygulamaları kullanıyorlarsa genelde biraz çatlak olduklarını düşünüyorum."

9. "Instagram'da profillerine kim bakmış gibi şeyleri gösteren uygulamaları kullanıyorlarsa genelde biraz çatlak olduklarını düşünüyorum."

'Bu kadar paranoyak olmaya gerek yok bence.'

10. "ConvenantEyes uygulamasını kullananlar da biraz garip diye düşünüyorum."

10. "ConvenantEyes uygulamasını kullananlar da biraz garip diye düşünüyorum."
delivery.twentythree.com

'Ne yaptığını bilmiyorsanız, kurduğunuz telefonda yapılan bütün aktiviteleri size gönderiyor ve böylece o kişinin bütün online hareketlerini takip edebiliyorsunuz.'

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11. "Bana sorarsan birisi telefonumu eline alıp inceliyorsa bu zaten kendi başına bir sorun."

11. "Bana sorarsan birisi telefonumu eline alıp inceliyorsa bu zaten kendi başına bir sorun."

'İlişkide olabiliriz ama herkesin kendi özeli var sonuçta.'

12. "Eski ABD başkanı Donald Trump tarafından oluşturulmuş Trust uygulması da listede olmalı."

12. "Eski ABD başkanı Donald Trump tarafından oluşturulmuş Trust uygulması da listede olmalı."

'Aklı yerinde olan birisi kesinlikle kullanmazdı.'

13. "Herkes bana katılmayabilir ama bence Snapchat. Birisinin telefonunda Snapchat varsa ondan kesinlikle uzak dururum."

13. "Herkes bana katılmayabilir ama bence Snapchat. Birisinin telefonunda Snapchat varsa ondan kesinlikle uzak dururum."

14. "Bence Telegram da listeye dahil olmalı."

14. "Bence Telegram da listeye dahil olmalı."

'Whatsapp varken Telegram kullanan birisi genelde bir şeyler saklıyordur diye düşünüyorum.'

15. "Birisi OnlyFans kullanıyorsa ve daha kötüsü telefonunda uygulaması varsa hemen soğurum."

15. "Birisi OnlyFans kullanıyorsa ve daha kötüsü telefonunda uygulaması varsa hemen soğurum."
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16. "Her Deviantart kullanıcısı kötü olmasa da, birçoğunun ne tür çizimlere baktığını biliyoruz."

16. "Her Deviantart kullanıcısı kötü olmasa da, birçoğunun ne tür çizimlere baktığını biliyoruz."

17. "Umarım hala 2023 yılında Wattpad kullanan kalmamıştır."

17. "Umarım hala 2023 yılında Wattpad kullanan kalmamıştır."

'Geçenlerde bir iş arkadaşımın telefonunda gördüm ve kesinlikle bütün ilişkimizi sorgulamama sebep oldu.'

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