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Twitter Kullanıcılarından 1978 Doğumlu Flörtü Hakkında ‘Çocuk’ Diye Bahseden Kadına Harika Betimlemeler Geldi!

Twitter Kullanıcılarından 1978 Doğumlu Flörtü Hakkında ‘Çocuk’ Diye Bahseden Kadına Harika Betimlemeler Geldi!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
30.01.2024 - 21:55

Twitter yeni adıyla X'te bir kullanıcı, kendisinin 2002'li flörtünün ise 1978'li olduğunu söyledi. Genç kadın bahsi geçen 78'li flörtü hakkında 'çocuk' deyince Twitter kullanıcılarından birbirinden harika betimlemeler geldi!

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Hemen hemen herkesin ya sevgillisi ya da sevgili potansiyeli taşıyan flörtleri vardır mutlaka...

Hemen hemen herkesin ya sevgillisi ya da sevgili potansiyeli taşıyan flörtleri vardır mutlaka...

İkisi birden olmayanlar -editör gibi 🥲- üzülmesin... Hiç beklemediğimiz bir anda olur belki...

Bir flörtümüz olduğunda ayaklarımızı yerden kesen o mutluluk ve saadetle tozpembe gören gözlerimizden çıkan kalplerle dolaşıyoruz adeta!

Bir flörtümüz olduğunda ayaklarımızı yerden kesen o mutluluk ve saadetle tozpembe gören gözlerimizden çıkan kalplerle dolaşıyoruz adeta!

Arkadaşlarla otururken yapılan flört değerlendirmelerinin de tadı bir ayrı oluyor! Fikir alışverişlerinin yapıldığı bu konuşmalardan çıkan kararlar özellikle de kadınlar için oldukça önemli.

Arkadaşlarla otururken yapılan flört değerlendirmelerinin de tadı bir ayrı oluyor! Fikir alışverişlerinin yapıldığı bu konuşmalardan çıkan kararlar özellikle de kadınlar için oldukça önemli.

Bazıları da bu fikir alışverişini sosyal medya üzerinden yapıyor.

Bazıları da bu fikir alışverişini sosyal medya üzerinden yapıyor.
twitter.com

Bir Twitter kullanıcısı da flörtleştiği kişinin bazı özelliklerini söyleyip Twitter ahalisinden fikir almak istedi.

Bir Twitter kullanıcısı da flörtleştiği kişinin bazı özelliklerini söyleyip Twitter ahalisinden fikir almak istedi.
twitter.com
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Hanımefendi 2002'li olduğunu belirtirken 1978 doğumlu flörtünden 'çocuk' olarak bahsedince olanlar oldu!

Hanımefendi 2002'li olduğunu belirtirken 1978 doğumlu flörtünden 'çocuk' olarak bahsedince olanlar oldu!
twitter.com

Mizahşörler görev başına geçti!

Mizahşörler görev başına geçti!
twitter.com

Değil mi ya? 😂

Değil mi ya? 😂
twitter.com

Fakat sonrasında olanlar ise daha da komikti!

Fakat sonrasında olanlar ise daha da komikti!
twitter.com

Bahsedilen "78'li çocuk" için birbirinden harika betimlemeler yapıldı! 😂

Bahsedilen "78'li çocuk" için birbirinden harika betimlemeler yapıldı! 😂
twitter.com
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Aşkın yaşı olmaz tabii de sosyal medya kullanıcılarına bi' acayip gelen olayın, tweet sahibinin şakasından ibaret olduğu ortaya çıktı. 😂

Aşkın yaşı olmaz tabii de sosyal medya kullanıcılarına bi' acayip gelen olayın, tweet sahibinin şakasından ibaret olduğu ortaya çıktı. 😂
twitter.com

Peki siz bu betimlemeler hakkında ne düşünüyorsunuz? 😂

Peki siz bu betimlemeler hakkında ne düşünüyorsunuz? 😂
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Yorumlarda buluşalım!
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