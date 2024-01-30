Twitter Kullanıcılarından 1978 Doğumlu Flörtü Hakkında ‘Çocuk’ Diye Bahseden Kadına Harika Betimlemeler Geldi!
Twitter Kullanıcılarından 1978 Doğumlu Flörtü Hakkında ‘Çocuk’ Diye Bahseden Kadına Harika Betimlemeler Geldi!
Twitter yeni adıyla X'te bir kullanıcı, kendisinin 2002'li flörtünün ise 1978'li olduğunu söyledi. Genç kadın bahsi geçen 78'li flörtü hakkında 'çocuk' deyince Twitter kullanıcılarından birbirinden harika betimlemeler geldi!
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Hemen hemen herkesin ya sevgillisi ya da sevgili potansiyeli taşıyan flörtleri vardır mutlaka...
Bir flörtümüz olduğunda ayaklarımızı yerden kesen o mutluluk ve saadetle tozpembe gören gözlerimizden çıkan kalplerle dolaşıyoruz adeta!
Arkadaşlarla otururken yapılan flört değerlendirmelerinin de tadı bir ayrı oluyor! Fikir alışverişlerinin yapıldığı bu konuşmalardan çıkan kararlar özellikle de kadınlar için oldukça önemli.
Bazıları da bu fikir alışverişini sosyal medya üzerinden yapıyor.
Bir Twitter kullanıcısı da flörtleştiği kişinin bazı özelliklerini söyleyip Twitter ahalisinden fikir almak istedi.
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Hanımefendi 2002'li olduğunu belirtirken 1978 doğumlu flörtünden 'çocuk' olarak bahsedince olanlar oldu!
Mizahşörler görev başına geçti!
Değil mi ya? 😂
Fakat sonrasında olanlar ise daha da komikti!
Bahsedilen "78'li çocuk" için birbirinden harika betimlemeler yapıldı! 😂
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Aşkın yaşı olmaz tabii de sosyal medya kullanıcılarına bi' acayip gelen olayın, tweet sahibinin şakasından ibaret olduğu ortaya çıktı. 😂
Peki siz bu betimlemeler hakkında ne düşünüyorsunuz? 😂
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