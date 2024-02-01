Kısmetse Olur Yarışmacısı Eser West'in Manchester United Forması Giyen İlk Türk Olması Ağzınızı Açık Bırakacak

Kısmetse Olur programı ile hayatımıza giren, daha sonra Survivor'da yarışan Eser West hakkında ortamlarda satmalık gurme bilgiyle karşınızdayız! Mantra'nın tekrar gündeme getirdiği ve Altay Bayındır'dan önce Manchester United forması giyen ilk Türk olarak paylaştığı Eser West'in hikayesine hazırsanız başlayalım!