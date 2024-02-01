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Kısmetse Olur Yarışmacısı Eser West'in Manchester United Forması Giyen İlk Türk Olması Ağzınızı Açık Bırakacak

Kısmetse Olur Yarışmacısı Eser West'in Manchester United Forması Giyen İlk Türk Olması Ağzınızı Açık Bırakacak

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 13:48

Kısmetse Olur programı ile hayatımıza giren, daha sonra Survivor'da yarışan Eser West hakkında ortamlarda satmalık gurme bilgiyle karşınızdayız! Mantra'nın tekrar gündeme getirdiği ve Altay Bayındır'dan önce Manchester United forması giyen ilk Türk olarak paylaştığı Eser West'in hikayesine hazırsanız başlayalım!

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Kısmetse Olur yarışmacısı Eser West, aksanıyla diğer yarışmacılar arasından sıyrılmış flört programının gözde erkek oyuncularından birisi olmuştu.

Kısmetse Olur yarışmacısı Eser West, aksanıyla diğer yarışmacılar arasından sıyrılmış flört programının gözde erkek oyuncularından birisi olmuştu.

"Kırdın beni God damn it" Eser West daha sonra Survivor'a katılmıştı. YouTube'da Kısmetse Olur izleyenlerinin en çok izlediği karakterlerin başında olan Eser West'in daha öne hiç bilmediğiniz geçmişiyle karşınızdayız.

"Kırdın beni God damn it" Eser West daha sonra Survivor'a katılmıştı. YouTube'da Kısmetse Olur izleyenlerinin en çok izlediği karakterlerin başında olan Eser West'in daha öne hiç bilmediğiniz geçmişiyle karşınızdayız.

Eser West gençliğinde Fenerbahçe denemelerine girmiş ve altyapıya seçilmiş. Daha sonra Manchester United forması giyecekken son anda kendisinden 20 cm uzun olan Ben Foster ile sözleşme imzalanmış.

Eser West gençliğinde Fenerbahçe denemelerine girmiş ve altyapıya seçilmiş. Daha sonra Manchester United forması giyecekken son anda kendisinden 20 cm uzun olan Ben Foster ile sözleşme imzalanmış.

Eser West'in Manchester United kalecisi olacakken Kısmetse Olur yarışmacısı olmasına gelen tepkiler şöyleydi👇

Eser West'in Manchester United kalecisi olacakken Kısmetse Olur yarışmacısı olmasına gelen tepkiler şöyleydi👇
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Eser West'in Manchester United'a uzanan kariyerinin ayrıntılarını Mantra'dan okuyabilirsiniz👇

Eser West'in Manchester United'a uzanan kariyerinin ayrıntılarını Mantra'dan okuyabilirsiniz👇
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