İmaj Tazeleyen Wanda Nara Icardi Formasıyla Seksi Pozlar Verince "Yenge Fazla Oluyor" Yorumları Yapıldı

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin özel hayatı magazin gündeminden de eksik olmuyor. Sık sık paylaşımlarını gördüğümüz eşi Wanda Nara da tabii! Bir süredir tatilde olan Wanda Nara, son olarak imaj tazeleyip bir de Icardi formasıyla seksi pozlar verince, birbirinden komik 'yenge' yorumları yapıldı!