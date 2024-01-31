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İmaj Tazeleyen Wanda Nara Icardi Formasıyla Seksi Pozlar Verince "Yenge Fazla Oluyor" Yorumları Yapıldı

İmaj Tazeleyen Wanda Nara Icardi Formasıyla Seksi Pozlar Verince "Yenge Fazla Oluyor" Yorumları Yapıldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
31.01.2024 - 14:18

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin özel hayatı magazin gündeminden de eksik olmuyor. Sık sık paylaşımlarını gördüğümüz eşi Wanda Nara da tabii! Bir süredir tatilde olan Wanda Nara, son olarak imaj tazeleyip bir de Icardi formasıyla seksi pozlar verince, birbirinden komik 'yenge' yorumları yapıldı!

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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, sadece başarısıyla değil, özel hayatıyla da gündemimizden düşmüyor.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, sadece başarısıyla değil, özel hayatıyla da gündemimizden düşmüyor.

2022-2023 sezonunda kiralık olarak gelen Icardi, Galatasaraylıların yıldızı haline geldi. Zamanla Aşkın Olayım ile de özdeşleşen isim, magazin gündeminde de yakından takip ediliyor.

Icardi ve Wanda Nara'nın yıllardır devam eden çalkantılı ilişkileri, sık sık gündemimize geliyor.

Icardi ve Wanda Nara'nın yıllardır devam eden çalkantılı ilişkileri, sık sık gündemimize geliyor.

Zaman zaman ortaya atılan bazı iddialar, çiftin boşanacağı yönünde olsa da bu iddiaların ardından çiftten hemen romantik pozlar görüyoruz. Yeri geliyor ailecek, yeri geliyor baş başa görüyoruz çiftimizi.

Tabii gördüklerimiz sadece çiftimizin romantik pozları değil!

Tabii gördüklerimiz sadece çiftimizin romantik pozları değil!

Wanda Nara, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor. Öyle ki kendisinden sürekli seksi pozlar da görüyoruz.

Şu sıralar tatilde olan Wanda Nara, o anları paylaşmayı da ihmal etmedi.

Bu pozlara ise epeyce yorum yapıldı;

Henüz bu pozların etkisini atlatamamışken Wanda Nara yepyeni tarzıyla dönüş yaptı.

Henüz bu pozların etkisini atlatamamışken Wanda Nara yepyeni tarzıyla dönüş yaptı.

Son olarak siyah gördüğümüz saçlarını tamamen değiştiren Wanda Nara, herkese minik bir şaşkınlık yaşattı.

Wanda Nara'nın Icardi forması giymesi dikkatlerden kaçmadı tabii.

Wanda Nara'nın Icardi forması giymesi dikkatlerden kaçmadı tabii.

Yine de gözler bir Galatasaray aramadı değil! 😂

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Gelin görün ki Wanda Nara'nın pozlarıyla sınırlı kalmayan bu seriye pek çok kişi yorum bıraktı.

Gelin görün ki Wanda Nara'nın pozlarıyla sınırlı kalmayan bu seriye pek çok kişi yorum bıraktı.

'Icardi'ye olan saygımızdan...' yorumları ise havada uçuşmaya başladı!

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