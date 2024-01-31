İmaj Tazeleyen Wanda Nara Icardi Formasıyla Seksi Pozlar Verince "Yenge Fazla Oluyor" Yorumları Yapıldı
İmaj Tazeleyen Wanda Nara Icardi Formasıyla Seksi Pozlar Verince "Yenge Fazla Oluyor" Yorumları Yapıldı
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin özel hayatı magazin gündeminden de eksik olmuyor. Sık sık paylaşımlarını gördüğümüz eşi Wanda Nara da tabii! Bir süredir tatilde olan Wanda Nara, son olarak imaj tazeleyip bir de Icardi formasıyla seksi pozlar verince, birbirinden komik 'yenge' yorumları yapıldı!
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, sadece başarısıyla değil, özel hayatıyla da gündemimizden düşmüyor.
Icardi ve Wanda Nara'nın yıllardır devam eden çalkantılı ilişkileri, sık sık gündemimize geliyor.
Tabii gördüklerimiz sadece çiftimizin romantik pozları değil!
Henüz bu pozların etkisini atlatamamışken Wanda Nara yepyeni tarzıyla dönüş yaptı.
Wanda Nara'nın Icardi forması giymesi dikkatlerden kaçmadı tabii.
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Gelin görün ki Wanda Nara'nın pozlarıyla sınırlı kalmayan bu seriye pek çok kişi yorum bıraktı.
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