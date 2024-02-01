Lewis Hamilton ile Ferrari Flörtleşmesi Formula 1 Gündemine Bomba Gibi Düştü!
Lewis Hamilton ile Ferrari Flörtleşmesi Formula 1 Gündemine Bomba Gibi Düştü!
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Ferrari, Lewis Hamilton’ı 2025 sezonunda takımda görmek istiyor! GP2’de Lewis Hamilton ile çalışan Fred Vasseur de bu anlaşmanın yapılmasına yeşil ışık verdi.
Mercedes ile inanılmaz başarılar kazanmak isteyen ve Ferrari'de kariyerini noktalamak istediğini daha önce söyleyen Lewis Hamilton'ın 2025'te muradına ereceği söylentileri sosyal medyayı salladı.
Antonio Lobato'nun haberine göre ise; Lewis Hamilton, Ferrari ile sözleşme imzaladı. Hamilton'un Mercedes ile olan sözleşmesinde 2024 sezonunun sonunda çıkış maddesi var.
Lewis Hamilton - Ferrari haberine gelen yorumlar ise şöyleydi👇
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