Daha Önce Böyle Bir İsim Görmediniz! İngiliz Futbolcunun Ailesi Futbolseverleri Düşünmeye Sevk Etti
Daha Önce Böyle Bir İsim Görmediniz! İngiliz Futbolcunun Ailesi Futbolseverleri Düşünmeye Sevk Etti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Luton Town, evindeki maçta Brighton'ı 4-0'lık skorla geçti. Attığı üç golle takımına galibiyeti getiren 26 yaşındaki Adebayo'nun tam adı ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.
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Küme düşme hattında yer alan Luton, 22. haftada kendisi adına hayati bir üç puan aldı.
Galibiyeti getiren goller; 1, 42 ve 56. dakikalarda Adebayo'dan 3. dakikada ise Ogbene'den geldi.
Maçın yıldız ismi Adebayo, bu performansından sonra topu eve götürürken tam adıyla da bir kez daha göze çarptı.
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