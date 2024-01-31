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Daha Önce Böyle Bir İsim Görmediniz! İngiliz Futbolcunun Ailesi Futbolseverleri Düşünmeye Sevk Etti

Daha Önce Böyle Bir İsim Görmediniz! İngiliz Futbolcunun Ailesi Futbolseverleri Düşünmeye Sevk Etti

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
31.01.2024 - 15:35

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Luton Town, evindeki maçta Brighton'ı 4-0'lık skorla geçti. Attığı üç golle takımına galibiyeti getiren 26 yaşındaki Adebayo'nun tam adı ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.

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Küme düşme hattında yer alan Luton, 22. haftada kendisi adına hayati bir üç puan aldı.

Küme düşme hattında yer alan Luton, 22. haftada kendisi adına hayati bir üç puan aldı.

Ev sahibi ekip, konuk ettiği mavi-beyazlıları 4-0'la geçti.

Galibiyeti getiren goller; 1, 42 ve 56. dakikalarda Adebayo'dan 3. dakikada ise Ogbene'den geldi.

Galibiyeti getiren goller; 1, 42 ve 56. dakikalarda Adebayo'dan 3. dakikada ise Ogbene'den geldi.

Bu sonuçla Luton, puanını 19'a yükseltirken Brighton 32 puan da kaldı.

Maçın yıldız ismi Adebayo, bu performansından sonra topu eve götürürken tam adıyla da bir kez daha göze çarptı.

Maçın yıldız ismi Adebayo, bu performansından sonra topu eve götürürken tam adıyla da bir kez daha göze çarptı.
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1.93 boyundaki santraforun tam adı: Elijah Anuoluwapo Oluwaferanmi Oluwatomi Oluwalana Ayomikulehin Adebayo.

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