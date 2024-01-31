Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Aykut Kocaman'dan Yıllar Sonra Gelen Ferdi Kadıoğlu İtirafı
Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Aykut Kocaman'dan Yıllar Sonra Gelen Ferdi Kadıoğlu İtirafı
Kaynak: https://twitter.com/playspor
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Youtube'da PlaySpor'a konuk oldu. 58 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon performansıyla göz dolduran, sarı-lacivertli taraftarların takımda en sevdiği isimlerin başında gelen Ferdi Kadıoğlu hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
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Futbolculuk kariyerinin 8 senesini Fenerbahçe'de geçiren Aykut Kocaman, 2010 yılında sarı-lacivertli kulübün teknik direktörlük koltuğuna oturdu.
İstatistiksel olarak iyi bir performans gösterse de Kocaman, zaman zaman taraftarların eleştirilerine maruz kaldı.
29 Mayıs 2013'te yollar ayrıldı. 2017'de tekrar göreve geldi. Dört sezonun ardından yeniden takımın başına geçen Kocaman'ın ikinci dönemi kısa sürdü.
Koç, başkanlığının ilk senesinde takımı Phillip Cocu'ya emanet etti.
Ferdi Kadıoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
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Her geçen gün hem futbolunu hem de fiziğini bir üst seviyeye çıkaran Ferdi, A Milli Takım'a kadar yükseldi.
Aykut Kocaman da başarılı futbolcu için PlaySpor'a değerlendirmede bulundu. Kocaman, Ferdi için "Bu seviyeye geleceğini hayal etmemiştim" dedi.
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