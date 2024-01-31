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Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Aykut Kocaman'dan Yıllar Sonra Gelen Ferdi Kadıoğlu İtirafı

Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Aykut Kocaman'dan Yıllar Sonra Gelen Ferdi Kadıoğlu İtirafı

Fenerbahçe
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
31.01.2024 - 13:21

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Youtube'da PlaySpor'a konuk oldu. 58 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon performansıyla göz dolduran, sarı-lacivertli taraftarların takımda en sevdiği isimlerin başında gelen Ferdi Kadıoğlu hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Kaynak: https://twitter.com/playspor
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Futbolculuk kariyerinin 8 senesini Fenerbahçe'de geçiren Aykut Kocaman, 2010 yılında sarı-lacivertli kulübün teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

Futbolculuk kariyerinin 8 senesini Fenerbahçe'de geçiren Aykut Kocaman, 2010 yılında sarı-lacivertli kulübün teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

151 maçta görev alan eski milli futbolcu, kulübüyle üç sezonda bir lig, iki Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

İstatistiksel olarak iyi bir performans gösterse de Kocaman, zaman zaman taraftarların eleştirilerine maruz kaldı.

İstatistiksel olarak iyi bir performans gösterse de Kocaman, zaman zaman taraftarların eleştirilerine maruz kaldı.

Benimsenen oyun tarzının yanı sıra Alex de Souza'nın da takımdan ayrılışı, taraftarlar arasında en çok tartışılan konulardan biri oldu.

29 Mayıs 2013'te yollar ayrıldı. 2017'de tekrar göreve geldi. Dört sezonun ardından yeniden takımın başına geçen Kocaman'ın ikinci dönemi kısa sürdü.

29 Mayıs 2013'te yollar ayrıldı. 2017'de tekrar göreve geldi. Dört sezonun ardından yeniden takımın başına geçen Kocaman'ın ikinci dönemi kısa sürdü.

Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçimlerini kaybetmesiyle Ali Koç, teknik direktörlükte değişikliğe gitti.

Koç, başkanlığının ilk senesinde takımı Phillip Cocu'ya emanet etti.

Koç, başkanlığının ilk senesinde takımı Phillip Cocu'ya emanet etti.

Hollandalı teknik direktör, Türkiye kariyeri kısa sürse de Fenerbahçe tarihine geçen oyunculardan birini takıma kazanırdı.

Ferdi Kadıoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Ferdi Kadıoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

18 yaşındaki futbolcu için NEC Nijmegen'e 1,4 milyon euro ödendi.

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Her geçen gün hem futbolunu hem de fiziğini bir üst seviyeye çıkaran Ferdi, A Milli Takım'a kadar yükseldi.

Her geçen gün hem futbolunu hem de fiziğini bir üst seviyeye çıkaran Ferdi, A Milli Takım'a kadar yükseldi.

Sarı-lacivertlilerin bu sezonki performasında önemli bir pay sahibi olan sol bek, takımın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.

Aykut Kocaman da başarılı futbolcu için PlaySpor'a değerlendirmede bulundu. Kocaman, Ferdi için "Bu seviyeye geleceğini hayal etmemiştim" dedi.

Kocaman'ın açıklamalarına gelen yorumlar 👇

Kocaman'ın açıklamalarına gelen yorumlar 👇
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